Вопрос комфорта и здоровья. Как и когда выбирать первое “взрослое” белье подростку

Подростковый возраст прекрасен и тяжел одновременно, ведь вокруг так много изменений. В частности, у девочек-подростков появляются признаки полового созревания: начинается менструация и рост молочных желез.

В это время подростки учатся принимать свое новое тело, которое начинает приобретать взрослые очертания. И очень важно, чтобы они чувствовали себя комфортно.

Поэтому взрослым нужно позаботиться о том, чтобы вовремя приобрести девочкам новое белье, которое поможет чувствовать себя подростку уверенно и привлекательно. А какое белье лучше выбрать, читай в материале.

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Как и когда выбрать первый бюстгальтер?

Грудь у девушек начинает расти примерно с 12 лет. Впрочем, это индивидуальный показатель, так что если это началось позже или раньше — это норма.

Если молочные железы начали свой активный рост, родителям нужно быть готовыми быстро среагировать. В частности, приобрести ребенку новое белье.

Важно совершать такую покупку вместе с ребенком. Это нужно, чтобы выбрать правильный размер и дать право подростку выбрать модель, цвет и фасон, который будет нравиться больше всего.

Как подвести подростка к покупке

Гораздо проще, когда подросток сам просит о покупке, но часто этого не происходит из-за стыда или страха.

Если изменения в теле становятся заметны, подросток стал прятать их за объемной одеждой или осанкой, стесняться переодеваться в раздевалке и т.д., то родителям следует подвести ребенка к покупке.

Главное, не стесняться говорить о белье, ведь это всего лишь элемент одежды, который добавляет удобства и комфорта.

Можно спросить, носит ли кто-то из класса бюстгальтер и хочет ли ребенок, чтобы ему его купили. Сходить вместе на шоппинг и предложить подростку выбрать себе новое белье. Поделиться своей историей покупки первого бюстгальтера.

Также следует учитывать нежелание ребенка носить такое белье, уважать этот выбор без дальнейшего давления.

Какую модель и размер выбрать

Прежде всего, следует определиться с размером. Чтобы сделать это, следует измерить объем под грудью и в наиболее выпуклых точках сантиметровой лентой. Чтобы определить размер, от объема груди следует отнять показатель объема под ними.

Стандартные размеры белья:

если разница между двумя объемами составляет 10-12 см — это размер АА, или нулевой;

если разница от 12 до 14 см — это размер А;

от 14 до 16 см — размер В;

от 16 до 18 см — размер С;

от 18 до 20 см — размер D и т.п.

Поскольку тело подростка растет, нужно выбирать белье, которое не будет давить и создавать дискомфорт.

Лучшими вариантами будут топы или бралеты, для занятий спортом следует приобрести отдельную модель спортивного топа.

Девушкам, грудь которых вот-вот начинает формироваться, следует отказаться от белья с жесткими косточками, пуш-апом и избегать белья без бретелек. Эти элементы могут пережимать и мешать нормальному развитию молочных желез.

Также важно обратить внимание на ткань. Она должна быть достаточно эластичной, чтобы не мешать росту груди.

Если подросток хочет модель с кружевом, то ее можно приобрести, главное, чтобы она не создавала ни одного дискомфорта. Впрочем, следует приобрести еще один топ или бралет из более стандартных тканей: хлопка или трикотажа.

Трусики с принцессами больше не подходят: какие выбрать взамен

Еще одним важным элементом белья являются трусики. Ведь с этого возраста носить белье с принцессами, цветочками и тому подобное больше не хочется.

Выбирать нижнее белье нужно по принципу комфорта. Модель трусиков не должна нигде давить, тереть, колоть, щипать, врезаться. Это может влиять на общее здоровье девочки.

Чтобы добиться максимального комфорта, следует смотреть еще и на ткань белья. Лучше выбрать модели из хлопка или микрофибры с небольшим добавлением эластана.

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