Питання комфорту та здоров’я. Як та коли обирати першу “дорослу” білизну підлітку

Підлітковий вік прекрасний і важкий водночас, адже навколо так багато змін. Зокрема в дівчаток-підлітків з’являються ознаки статевого дозрівання: починається менструація та ріст молочних залоз.

У цей час підлітки вчаться приймати своє нове тіло, яке починає набувати дорослих обрисів. І дуже важливо, щоб вони почувалися комфортно.

Тому дорослим треба подбати про те, щоб вчасно придбати дівчаткам нову білизну, яка допоможе почуватися підлітку впевнено та привабливо. А яку саме білизну краще обрати, читай у матеріалі.

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Як і коли обрати перший бюстгальтер?

Груди у дівчат починають рости приблизно з 12 років. Утім це індивідуальний показник, тож якщо це почалося пізніше чи раніше — це норма.

Коли б молочні залози не почали свій активний ріст, батькам треба бути готовими швидко зреагувати на це. Зокрема, придбати дитині нову білизну.

Важливо робити таку покупку разом з дитиною. Це необхідно, щоб визначити правильний розмір та дати право підлітку обрати модель, колір та фасон, який буде подобатися найбільше.

Як підвести підлітка до покупки

Набагато простіше, коли підліток сам просить про покупку, та часто цього не відбувається через сором чи страх.

Якщо зміни в тілі стають помітні, підліток почав ховати їх за об’ємним одягом чи поставою, соромитися переодягатися у роздягальні тощо, то батькам слід підвести дитину до покупки.

Головне, не соромитися говорити про білизну, адже це всього лише елемент одягу, який додає зручності та комфорту.

Можна запитати, чи носить хтось з класу бюстгальтер й чи хоче дитина, аби їй його купили. Сходити разом на шопінг й запропонувати підлітку обрати собі нову білизну. Поділитися власною історією покупки першого бюстгальтера.

Також варто зважати на небажання дитини носити таку білизну, поважати цей вибір без подальшого тиску.

Яку модель та розмір обрати

Передовсім слід визначитися з розміром. Щоб зробити це, слід заміряти об’єм під грудьми та у найбільш випуклих точках сантиметровою стрічкою. Щоб визначити розмір, від об’єму грудей слід відняти показник об’єму під ними.

Стандартні розміри білизни:

якщо різниця між двома об’ємами становить 10-12 см — це розмір АА, або нульовий;

якщо різниця від 12 до 14 см — це розмір А;

від 14 до 16 см — розмір В;

від 16 до 18 см — розмір С;

від 18 до 20 см — розмір D тощо.

Оскільки тіло підлітка росте та зазнає швидких змін, треба обирати білизну, яка не буде тиснути та створювати дискомфорт.

Найкращими варантами будуть топи чи бралети, для занять спортом слід придбати окрему модель спортивного топу.

Дівчатам, груди яких от-от починають формуватися, слід відмовитися від білизни з жорсткими кісточками, пуш-апом та уникати білизни без бретельок. Ці елементи можуть перетискати й заважати нормальному розвитку молочних залоз.

Також важливо звернути увагу на тканину. Вона має бути достатньо еластичною, щоб не заважати росту грудей.

Якщо ж підліток хоче модель з мереживом, то її можна придбати, головне, аби вона не створювала жодного дискомфорту. Утім, слід придбати ще один топ чи бралет зі стандартніших тканин: бавовни чи трикотажу.

Трусики з принцесами більше не підходять: які обрати натомість

Ще одним важливим елементом білизни є трусики. Адже з цього віку носити білизну з принцесами, квіточками тощо більше не хочеться.

Обирати спідню білизну треба за принципом комфорту. Модель трусиків не має ніде тиснути, терти, колоти, щипати, врізатися. Адже це може впливати на загальне здоров’я дівчинки.

Щоб досягти максимального комфорту, слід зважати ще й на тканину білизни. Найкраще обрати моделі з бавовни чи мікрофібри з невеликим додаванням еластану.

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