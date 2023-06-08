Чтобы избавиться неприятных ощущений и боли: как вытащить занозу самостоятельно

Часто при какой-то работе мы можем вогнать занозу в палец, под ноготь или даже в ногу. Сперва заноза предоставляет легки дискомфорт, но позже она может воспалиться и сильно болеть. Мы расскажем, как вытащить занозу.

В большинстве случаев мы подразумеваем под занозой мелкие деревянные щепки, что попали нам в кожу. Но занозой называют любые мелкие предметы, например, металлическая стружка, кусочек стекла, иголки растений и т. д.

Чтобы мелкая заноза не превратилась в серьёзную рану и не потребовала медицинской помощи, надо знать как быстро и правильно вытащить занозу дома. Сделать это можно с помощью простых инструментов: иголки и пинцета.

Сейчас также смотрят

Что нужно, чтобы вытащить занозу:

дезинфицирующее средство (антисептик, раствор спирта);

мыло;

иголка;

пинцет;

пластырь или бинт.

Как вытащить занозу самостоятельно

Как убрать занозу з помощью пинцета

С помощью пинцета мы можем доставать любые мелкие вещи, которые неудобно брать руками. Этот инструмент, наверное, можно найти в каждом доме.

В большинстве он используется в косметических целях, но с его помощью можно также вытащить занозу.

Сперва надо обработать пинцет антисептиком. Обязательно хорошо вымыть руки с мылом перед тем, как вытаскивать занозу. Далее надо аккуратно зацепить пинцетом кончик занозы, что выглядывает из-под кожи. Иногда занозу трудно разглядеть, поэтому может понадобиться лупа. Не надо надавливать или сжимать область вокруг занозы, ведь она может войти в кожу глубже. Аккуратно тянуть занозу за кончик, соблюдая угол, под которым она загналась под кожу. Ведь можно сломать занозу и достать ее будет еще тяжелее. В конце надо обязательно продезинфицировать ранку от занозы и заклеить пластырем.

Как вытащить занозу с помощью иголки

Иголка поможет вытащить занозу, если она попала глубоко под кожу. Этот процесс не столь болезненный, как может казаться.

Прежде всего, надо вымыть руки с мылом и продезинфицировать иглу антисептиком. Острый конец иглы неглубоко ввести в то место, куда вошла заноза. Надо приподнять иглой кожу так, чтобы вскрыть ее прямо над занозой. Раскрыв кожу, надо ее растянуть, чтобы можно было вытащить занозу целиком. Кончиком иголки подцепить занозу и аккуратно вытолкнуть ее наружу. Если заноза находиться глубоко, кожу перед процедурой лучше распарить. После процедуры ранку нужно обработать антисептиком и заклеить пластырем.

Как вытащить занозу из-под ногтя

Заноза под ногтем — одно из самых неприятных чувств. Чтобы ее вытащить, надо подготовить все необходимые инструменты и продезинфицировать их. Также обязательно вымыть руки.

Если у тебя длинные ногти, надо обрезать тот, под которым застряла заноза. Это должно позволить лучше увидеть место воспаления. Бывает так, что заноза застряла под ногтем очень глубоко. Тогда надо с помощью ножниц или кусачек для ногтей сделать V-образную выемку в ногте над занозой. Надо не переусердствовать и удалить столько ногтя, чтобы дотянуться до занозы пинцетом. Если не получается достать пинцетом, можно использовать иглу. После процедуры надо промыть место, где была заноза мылом, и продезинфицировать, наклеить пластырь.

Еще одной неприятностью, которая мешает нам свободно передвигаться, являются мозоли. Часто новая обувь доставляет нам одновременно радость от покупки и боль от ходьбы. Ранее мы рассказывали, как избавиться от мозолей в домашних условиях.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!