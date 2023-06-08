Здоровье и красота

Чтобы избавиться неприятных ощущений и боли: как вытащить занозу самостоятельно

Богдана Макалюк, редактор сайта 08 июня 2023, 16:30
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Фото: Pexels, Pixabay

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