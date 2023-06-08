Чтобы избавиться неприятных ощущений и боли: как вытащить занозу самостоятельно

Часто при какой-то работе мы можем вогнать занозу в палец, под ноготь или даже в ногу. Сперва заноза предоставляет легки дискомфорт, но позже она может воспалиться и сильно болеть. Мы расскажем, как вытащить занозу.
В большинстве случаев мы подразумеваем под занозой мелкие деревянные щепки, что попали нам в кожу. Но занозой называют любые мелкие предметы, например, металлическая стружка, кусочек стекла, иголки растений и т. д.
Чтобы мелкая заноза не превратилась в серьёзную рану и не потребовала медицинской помощи, надо знать как быстро и правильно вытащить занозу дома. Сделать это можно с помощью простых инструментов: иголки и пинцета.
Что нужно, чтобы вытащить занозу:
С помощью пинцета мы можем доставать любые мелкие вещи, которые неудобно брать руками. Этот инструмент, наверное, можно найти в каждом доме.
В большинстве он используется в косметических целях, но с его помощью можно также вытащить занозу.
Иголка поможет вытащить занозу, если она попала глубоко под кожу. Этот процесс не столь болезненный, как может казаться.
Заноза под ногтем — одно из самых неприятных чувств. Чтобы ее вытащить, надо подготовить все необходимые инструменты и продезинфицировать их. Также обязательно вымыть руки.
Еще одной неприятностью, которая мешает нам свободно передвигаться, являются мозоли. Часто новая обувь доставляет нам одновременно радость от покупки и боль от ходьбы. Ранее мы рассказывали, как избавиться от мозолей в домашних условиях.
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