Щоб позбутись неприємних відчуттів та болю: як витягти скалку самостійно

Часто при якійсь роботі ми можемо увігнати скалку в палець, під ніготь або навіть у ногу. Спочатку скалка спричиняє легкий дискомфорт, але пізніше може виникнути запалення, і вона почне сильно боліти. Ми розповімо, як витягти скалку.
У більшості випадків ми маємо на увазі під скалкою дрібні дерев’яні тріски, що потрапили нам у шкіру. Але скалкою називають будь-які дрібні предмети, наприклад, металева стружка, шматочок скла, голки рослин і т.д.
Щоб дрібна скалка не перетворилася на серйозну рану і не потребувала медичної допомоги, треба знати, як швидко і правильно витягнути скалку вдома. Зробити це можна за допомогою простих інструментів: голки та пінцету.
Що потрібно, щоб витягнути скалку:
За допомогою пінцету ми можемо діставати будь-які дрібні речі, які незручно брати руками. Цей інструмент, напевно, можна знайти у кожному будинку. Переважно його використовують у косметичних цілях, але з його допомогою можна також витягнути скалку.
Голка допоможе витягнути скалку, якщо вона потрапила глибоко під шкіру. Цей процес менш болісний, ніж здається.
Скалка під нігтем — одне з найнеприємніших почуттів. Щоб її витягнути, треба підготувати всі необхідні інструменти та продезінфікувати їх. Також обов’язково вимити руки.
Ще однією неприємністю, яка заважає нам вільно пересуватися, є мозолі. Часто нове взуття приносить нам одночасно радість від покупки та біль від ходьби. Раніше ми розповідали, як позбутися мозолів у домашніх умовах.
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