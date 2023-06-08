Щоб позбутись неприємних відчуттів та болю: як витягти скалку самостійно

Часто при якійсь роботі ми можемо увігнати скалку в палець, під ніготь або навіть у ногу. Спочатку скалка спричиняє легкий дискомфорт, але пізніше може виникнути запалення, і вона почне сильно боліти. Ми розповімо, як витягти скалку.

У більшості випадків ми маємо на увазі під скалкою дрібні дерев’яні тріски, що потрапили нам у шкіру. Але скалкою називають будь-які дрібні предмети, наприклад, металева стружка, шматочок скла, голки рослин і т.д.

Щоб дрібна скалка не перетворилася на серйозну рану і не потребувала медичної допомоги, треба знати, як швидко і правильно витягнути скалку вдома. Зробити це можна за допомогою простих інструментів: голки та пінцету.

Зараз також дивляться

Що потрібно, щоб витягнути скалку:

дезінфекційний засіб (антисептик, розчин спирту);

мило;

голка;

пінцет;

пластир чи бинт.

Як витягти скалку самостійно

Як прибрати скалку за допомогою пінцету

За допомогою пінцету ми можемо діставати будь-які дрібні речі, які незручно брати руками. Цей інструмент, напевно, можна знайти у кожному будинку. Переважно його використовують у косметичних цілях, але з його допомогою можна також витягнути скалку.

Спершу треба обробити пінцет антисептиком. Обов’язково добре вимити руки з милом перед тим, як витягати скалку. Далі треба акуратно зачепити пінцетом кінчик скалки, що виглядає з-під шкіри. Іноді скалку важко розглянути, тому може знадобитися лупа. Не треба натискати або стискати область навколо скалки, адже вона може увійти в шкіру глибше. Акуратно тягнути скалку за кінчик, дотримуючись кута, під яким вона загналася під шкіру. Адже можна зламати скалку і дістати її буде ще важче. Наприкінці треба обов’язково продезінфікувати ранку від скалки і заклеїти пластиром.

Як витягнути скалку за допомогою голки

Голка допоможе витягнути скалку, якщо вона потрапила глибоко під шкіру. Цей процес менш болісний, ніж здається.

Насамперед треба вимити руки з милом і продезінфікувати голку антисептиком. Гострий кінець голки неглибоко ввести в те місце, куди ввійшла скалка. Треба підняти голкою шкіру так, щоб розкрити її прямо над скалкою. Розкривши шкіру, треба її розтягнути, щоб можна було витягнути скалку цілком. Кінцем голки підчепити скалку і акуратно виштовхнути її назовні. Якщо скалка знаходиться глибоко, шкіру перед процедурою краще розпарити. Після процедури ранку потрібно обробити антисептиком та заклеїти пластиром.

Як витягнути скалку з-під нігтя

Скалка під нігтем — одне з найнеприємніших почуттів. Щоб її витягнути, треба підготувати всі необхідні інструменти та продезінфікувати їх. Також обов’язково вимити руки.

Якщо в тебе довгі нігті, треба обрізати той, під яким застрягла скалка. Це має дозволити краще побачити місце запалення. Буває так, що скалка застрягла під нігтем дуже глибоко. Тоді треба за допомогою ножиць або кусачок для нігтів зробити V-подібну виїмку в нігті над скалкою. Варто не перестаратися і видалити стільки нігтя, щоб дотягнутися до скалки пінцетом. Якщо не вдається дістати пінцетом, можна використовувати голку. Після процедури треба промити місце, де була скалка, милом, і продезінфікувати, наклеїти пластир.

Ще однією неприємністю, яка заважає нам вільно пересуватися, є мозолі. Часто нове взуття приносить нам одночасно радість від покупки та біль від ходьби. Раніше ми розповідали, як позбутися мозолів у домашніх умовах.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!