Синець не дає вдягти сукню? Методи, які допоможуть швидко позбутися синців

Невдала взаємодія з предметами, втрата рівноваги, неочікуваний стілець у темряві чи пристрасна ніч — способів заробити синці є чимало. Зазвичай ми їх не помічаємо, та інколи вони можуть заважати й псувати вигляд.

Синець — відносно нешкідливе пошкодження дрібних капілярів. Щоб позбутися синця, нашому тілу потрібно від двох до трьох тижнів. Увесь цей час кров поглинається навколишніми тканинами.

Та якщо діяти оперативно, можна позбутися наслідку від забою за кілька днів. Які методи допоможуть швидко й дієво позбутися синців, ми розповіли далі.

Як позбутися від синців на різних стадіях

Щоб правильно позбутися від синця, слід зауважити, на якій він стадій. Адже те, що допоможе позбутися синця через два дні після травми, категорично не можна робити в перший.

Образу після удару

Синець з’являється через сильний удар, який неможливо пропустити повз. Він травмує дрібні судини, з них витікає трішки крові, яка мігрує і провокує набряк.

На цій стадії синець ще не сформувався остаточно. Місце забиття мож лише набрякнути й стати червоно-рожевим. Головним завданням в цей момент стає завадити розростанню синця.

Зробити це можна кількома способами:

Холодний компрес. Чим швидше його прикласти, тим меншим буде синець. Під дією холоду сповільнюється потік крові та зменшується біль.

Як компрес можна використати будь-які підручні засоби: пакет з льодом або заморожені овочі. Лишень слід бути обережним й не нашкодити собі ще більше.

Для цього загорни компрес в тонку тканину або рушник і тримай над травмованим місцем не більше 10 хвилин. Процедуру можна повторити лише після 20-хвилинної перерви.

У першу добу в жодному разі не можна прогрівати місце забиття або масажувати його. Це збільшить потік крові, а відповідно й синець.

Аптечний крем чи гель. Препарати на основі диметилсульфоксиду, гепарину та диклофенаку мають протинабрякову та протизапальну дію, тож допоможуть впоратися із синцем.

На обличчі синці можна мазати гелем із троксевазином. Він зменшує набряк, біль, знімає запалення, підвищує тонус капілярів та знижує їхню ламкість. Зауваж, що вже через добу ці засоби будуть неефективними.

Закони фізики. Допомогти при синцях можуть навіть закони фізики. Всього лише слід тримати забите місце вище рівня серця.

Тобто, якщо пошкодилася нога, розмісти її на валику чи подушці. Гравітація змусить кров відливати від місця пошкодження, що зробить розміри синця меншими.

Знеболювальні. Найчастіше біль від маленьких забоїв проходить швидко, та якщо біль дуже сильний, можеш прийняти знеболювальні. На цій стадії уникай аспірину чи ібупрофену. Вони розріджують кров і можуть зробити синець більшим.

Як позбутися синця, коли йому день і більше

За добу після травми синець вже повністю сформований. Кров у місці забитого місця темніє, що віддає синім, фіолетовим зеленуватим відтінком на поверхні шкіри.

Зменшити синець уже не вдасться, тож слід зосередитися на тому, щоб пришвидшити розсмоктування крові. У цьому тобі допоможе наша підбірка методів.

Прогрій. В такому випадку слід застосовувати теплі компреси: грілка або змочена теплою водою тканина.

Також гарно прогрівають місця забою масажі, креми з зігрівальним ефектом. Зазвичай у їхньому складі можна знайти капсаїцин — алкалоїд перцю, бджолину і зміїну отрути.

Використовуй креми з рослинними екстрактами та вітамінами.

Так, мазь або гель на основі екстракту арніки зменшує набряки та прискорює регенерацію.

Крем з вітаміном К покращує згортання крові та сприяє відновленню пошкоджених капілярів та судин. Гель алое зменшує біль та знижує запалення.

Крем з вітаміном С має протизапальні властивості та покращує загоєння ран. Засоби на основі екстракту ананаса, мають протизапальний ефект і прискорюють зникнення синців.

Знеболювальне. Якщо є гостра потреба, можна випити знеболювальне. На цьому етапі загоєння можна вживати ібупрофен та аспірин, однак перед вживанням будь-яких препаратів краще проконсультуватися з лікарем.

Синці — найлегше чим можна відбутися при необережних рухах. Інколи прості рухи можуть призвести до пошкодження спини. Читай, що робити, якщо зірвав(-ла) спину.

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