Синяк не дает надеть платье? Методы, которые помогут быстро избавиться от синяков

Неудачное взаимодействие с предметами, потеря равновесия, неожиданный стул в темноте или страстная ночь — способов заработать синяки немало. Обычно мы их не замечаем, но иногда они могут мешать и портить вид.
Синяк — относительно безвредное повреждение мелких капилляров. Чтобы избавиться от синяка, нашему телу нужно от двух до трех недель. Всё это время кровь поглощается окружающими тканями.
Но если действовать оперативно, можно избавиться от забоя за несколько дней. Какие методы помогут быстро и действенно избавиться от синяков, мы рассказали дальше.
Чтобы правильно избавиться от синяка, следует заметить, на какой он стадий. Ведь то, что поможет избавиться от синяка через два дня после травмы, категорически нельзя делать в первый.
Синяк появляется из-за сильного удара, который невозможно пропустить мимо. Он травмирует мелкие сосуды, из них вытекает немного крови, которая мигрирует и провоцирует отек.
На этой стадии синяк еще не сформировался до конца. Место ушиба могло только набухнуть и стать красно-розовым. Главной задачей в этот момент становится помешать разрастанию синяка.
Сделать это можно несколькими способами:
В качестве компресса можно использовать любые подручные средства: пакет со льдом или замороженные овощи. Только следует быть осторожным и не навредить себе еще больше.
Для этого заверни компресс в тонкую ткань или полотенце и держи над травмированным местом не более 10 минут. Процедуру можно повторить только после 20-минутного перерыва.
В первые сутки ни в коем случае нельзя прогревать место ушиба или массировать его. Это увеличит поток крови, что увеличит синяк.
В первые сутки ни в коем случае нельзя прогревать место ушиба или массировать его. Это увеличит поток крови, что увеличит синяк.
На лице синяки можно мазать гелем с троксевазином. Он уменьшает отек, боль, снимает воспаление, повышает тонус капилляров и снижает их ломкость. Заметь, что уже через сутки эти средства будут неэффективными.
То есть если повредилась нога, размести ее на валике или подушке. Гравитация заставит кровь отливать от места повреждения, что сделает размеры бедующего синяка меньше.
В этой стадии избегай аспирина или ибупрофена. Они разжижают кровь и могут сделать синяк больше.
Через сутки после травмы, синяк уже полностью сформирован. Кровь в месте ушиба темнеет, что отдает синим, фиолетовым зеленоватым оттенком на поверхности кожи.
Уменьшить синяк уже не удастся, так что следует сосредоточиться на том, чтобы ускорить рассасывание крови. В этом тебе поможет наша подборка способов.
Также хорошо прогревают места забоя массажи, кремы с согревающим эффектом. Обычно в их составе можно найти капсаицин — алкалоид перца, пчелиного и змеиного яда.
Так, мазь или гель на основе экстракта арники уменьшает отеки и ускоряет регенерацию.
Крем с витамином К улучшает свертываемость крови и способствует восстановлению поврежденных капилляров и сосудов. Гель алоэ уменьшает боль и снижает воспаление.
Крем с витамином С обладает противовоспалительными свойствами и улучшает заживление ран. Средства на основе экстракта ананаса обладают противовоспалительным эффектом и ускоряют исчезновение кровоподтеков.
Синяки — самое малое, что может произойти при неосторожных движениях. Иногда простые движения могут привести к повреждению спины. Читай, что делать, если сорвал спину.
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