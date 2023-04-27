Синяк не дает надеть платье? Методы, которые помогут быстро избавиться от синяков

Неудачное взаимодействие с предметами, потеря равновесия, неожиданный стул в темноте или страстная ночь — способов заработать синяки немало. Обычно мы их не замечаем, но иногда они могут мешать и портить вид.

Синяк — относительно безвредное повреждение мелких капилляров. Чтобы избавиться от синяка, нашему телу нужно от двух до трех недель. Всё это время кровь поглощается окружающими тканями.

Но если действовать оперативно, можно избавиться от забоя за несколько дней. Какие методы помогут быстро и действенно избавиться от синяков, мы рассказали дальше.

Как избавиться от синяка на разных стадиях

Чтобы правильно избавиться от синяка, следует заметить, на какой он стадий. Ведь то, что поможет избавиться от синяка через два дня после травмы, категорически нельзя делать в первый.

Помощь от синяка сразу после удара

Синяк появляется из-за сильного удара, который невозможно пропустить мимо. Он травмирует мелкие сосуды, из них вытекает немного крови, которая мигрирует и провоцирует отек.

На этой стадии синяк еще не сформировался до конца. Место ушиба могло только набухнуть и стать красно-розовым. Главной задачей в этот момент становится помешать разрастанию синяка.

Сделать это можно несколькими способами:

Холодный компресс. Чем быстрее его приложить, тем меньшим будет синяк. Под действием холода замедляется ток крови и уменьшается боль.

В качестве компресса можно использовать любые подручные средства: пакет со льдом или замороженные овощи. Только следует быть осторожным и не навредить себе еще больше.

Для этого заверни компресс в тонкую ткань или полотенце и держи над травмированным местом не более 10 минут. Процедуру можно повторить только после 20-минутного перерыва.

В первые сутки ни в коем случае нельзя прогревать место ушиба или массировать его. Это увеличит поток крови, что увеличит синяк.

Аптечный крем или гель. Препараты на основе диметилсульфоксида, гепарина и диклофенака обладают противоотечным и противовоспалительным действием, поэтому помогут справиться с синяком.

На лице синяки можно мазать гелем с троксевазином. Он уменьшает отек, боль, снимает воспаление, повышает тонус капилляров и снижает их ломкость. Заметь, что уже через сутки эти средства будут неэффективными.

Законы физики. Помочь при синяках могут даже законы физики. Всего лишь следует держать ушибленное место выше уровня сердца.

То есть если повредилась нога, размести ее на валике или подушке. Гравитация заставит кровь отливать от места повреждения, что сделает размеры бедующего синяка меньше.

Обезболивающие. Боль от маленьких ушибов проходит быстро, но если она очень сильная, можешь принять обезболивающие.

В этой стадии избегай аспирина или ибупрофена. Они разжижают кровь и могут сделать синяк больше.

Как избавиться от синяка, когда ему день и больше

Через сутки после травмы, синяк уже полностью сформирован. Кровь в месте ушиба темнеет, что отдает синим, фиолетовым зеленоватым оттенком на поверхности кожи.

Уменьшить синяк уже не удастся, так что следует сосредоточиться на том, чтобы ускорить рассасывание крови. В этом тебе поможет наша подборка способов.

Прогрей. В таком случае следует применять тёплые компрессы: грелка или смоченная теплой водой ткань.

Также хорошо прогревают места забоя массажи, кремы с согревающим эффектом. Обычно в их составе можно найти капсаицин — алкалоид перца, пчелиного и змеиного яда.

Используй кремы с растительными экстрактами и витаминами.

Так, мазь или гель на основе экстракта арники уменьшает отеки и ускоряет регенерацию.

Крем с витамином К улучшает свертываемость крови и способствует восстановлению поврежденных капилляров и сосудов. Гель алоэ уменьшает боль и снижает воспаление.

Крем с витамином С обладает противовоспалительными свойствами и улучшает заживление ран. Средства на основе экстракта ананаса обладают противовоспалительным эффектом и ускоряют исчезновение кровоподтеков.

Обезболивающее. Если есть острая потребность, можно выпить обезболивающее. На этом этапе заживления можно употреблять ибупрофен и аспирин, однако перед употреблением каких-либо препаратов лучше проконсультироваться с врачом.

Синяки — самое малое, что может произойти при неосторожных движениях. Иногда простые движения могут привести к повреждению спины. Читай, что делать, если сорвал спину.

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