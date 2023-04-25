Болит, стреляет и ноет: что делать, если сорвал(-а) спину

Поясница выдерживает вес верхней части тела и обеспечивает мобильность для повседневных движений. Благодаря ее структуре, мышцам и нервам мы можем поворачивать туловищем, ходить прямо и чувствовать ноги.

Но если вдруг повредить мышцы, связки, суставы или диски в пояснице, сразу придет расплата — острая боль. Он возникает, если ты неправильно и резко поднимешь большой вес или совершишь неудачное движение.

Боль, которую ты почувствуешь, будет симптомом срыва спины. В такую передрягу могут попасть как обладатели молодого организма, так и пожилые люди, которые уже не могут похвастаться крепостью костей.

Как поддержать здоровье костей до самой старости — тема отдельного материала, а что делать, когда нечаянно потянул(-а) спину, и как понять, что боль возникает именно из-за этого, рассказали в Spine health.

Срыв спины: что происходит и сколько это терпеть

Область поясничного отдела воспаляется, когда травмируются мягкие части. Так что если ты потянул(-а) спину, это может проявляться отеком — естественной реакцией организма на травму.

Так, после повреждения кровь приливает к поврежденной ткани, восстанавливая ее. Однако воспаленные мышцы сильно сокращаются, их может сводить судорогой, что и вызывает сильную боль.

Кроме того, резко ограничивается амплитуда движений. Активные физические упражнения выполнить уже не получится, а для кого-то будет подвигом просто встать с постели.

Сколько болит сорванная спина

Наиболее интенсивная боль будет наблюдаться в первые дни. В это время можно ощущать резкие неприятные боли при определенных движениях, например при наклоне.

А вот постоянная умеренная боль и скованность могут продолжаться в течение одной – двух недель, пока мышцы заживают.

Симптомы сорванной спины

У сорвавших спину обычно присутствуют следующие симптомы:

боли в мышцах поясницы;

тупая, ноющая боль в пояснице, которая может ощущаться не только в поврежденной области, а и в ягодицах или бедрах, поскольку их мышцы помогают поддерживать поясницу;

ощущение жжения, сильного тепла в районе поясницы;

боль, усиливающаяся при движении. Изредка боль распространяется вниз и отдает в икры и ступни ног;

скованность, трудности при ходьбе;

боль и воспаление в определенном участке спины;

мышечные спазмы — острое сокращение мышечных волокон в нижней части спины, что может вызвать сильную боль.

Спасти сорванную спину: действенные методы, которые снимут воспаление

Как можно понять с информации выше, сорвать спину означает выраженный спазм мышц. Хотя ощущения от такого состояния не слишком приятны, серьезной угрозы оно не несет.

Но какой бы легкой не казалась травма, следует обязательно записаться к врачу-неврологу или травматологу-ортопеду, чтобы исключить неврологическую патологию.

Растяжение мышц спины лечится сочетанием отдыха для мышц и неинвазивных методов лечения — НПВС. Поэтому ибупрофен, аспирин или напроксен уменьшат воспаление, что вызывает боль.

Обезболивающие препараты, отпускаемые без рецепта, например парацетамол, просто снизят боль. Они никак не уменьшают воспаления, лишь притупляют болевые сигналы в мозге

Для уменьшения мышечного спазма врач может назначить миорелаксанты — препараты, снижающие тонус мышц. Они ослабляют болезненные рецепторы в ЦНС. Однако помни, что миорелаксанты могут вызывать привыкание.

Вот еще несколько методов, которые помогут снять воспаления и спазмы:

Компресс со льдом или другим холодным предметом. Этот метод поможет уменьшить воспаление, возникающее после повреждения мышц.

Такой компресс следует прикладывать на 10–20 минут, однако между пакетом со льдом и кожей нужно положить еще один текстильный слой, например полотенце.

Тепловые компрессы. Они усиливают кровообращение, что снимает напряжение в мышцах и ускоряет выздоровление. Утром на 10–15 минут можно класть на поясницу грелку.

Начинать тепловую терапию лучше 48 часов после получения травмы. Как и в случае с холодным компрессом, посередине должен находиться слой ткани, который защитит тело от ожога.

Больше всего травм спины можно получить именно при занятиях спортом. Если ты сильный(-ая) атлет(-ка) или любитель домашних тренировок, не помешает знать, как подготовить спину к нагрузкам спортом, об этом читай в материале.

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