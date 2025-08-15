Лен, вода и правильные продукты: как предотвратить летнюю усталость

Высокая температура может вызвать чувство истощения. Для этого явления даже существует термин — летняя усталость. Это сочетание физиологических привычек и образа жизни.

Когда организм пытается регулировать температуру тела в жаркую погоду, он перенаправляет кровоток к коже, что может привести к снижению кровяного давления и уменьшению кровообращения в мышцах и мозге.

Это часто становится причиной усталости. А еще на состояние могут повлиять изменения в режиме сна, уровне увлажнения и диете. Real Simple пообщались с врачами и выяснили, как остаться бодрым даже в жару.

Летняя усталость: как ей противостоять с помощью простых советов

Поддерживай водный баланс

Насыщение водой стоило ожидать среди очевидных советов. Она необходима почти для каждого физиологического процесса.

Как объясняет доктор медицинских наук Пуджа Гидвани, в случае дефицита воды и высокой температуры воздуха организм быстро обезвоживается. А это приводит к ощущению усталости.

В особо жаркие дни организм работает несколько интенсивнее, чтобы регулировать температуру тела несколькими способами, в частности через потоотделение, объясняет главный врач центров неотложной помощи Роберт Бирнбаум.

— Люди часто не понимают, сколько жидкости они теряют в течение дня, особенно во время жары.

А вместе с этим утрачиваются и важные электролиты: натрий, калий и другие. Хотя потребность в жидкости для каждого человека разная, в среднем женщине нужно около 11,5 стакана воды в день, а мужчинам — около 15,5 стакана.

Делай продуманные перекусы

Употребляй пищу, стабилизирующую уровень энергии и сахара в крови, особенно если твой аппетит уменьшается во время жары и ты употребляешь меньше продуктов.

Помни о восстановлении уровня влаги, белка и электролитов. Можно съесть греческий йогурт или творог в сочетании с арбузом или огурцом. В этих продуктах высокое содержание электролитов и воды.

Среди других вариантов — апельсины, ягоды, огурцы и дыня. Если у тебя низкий уровень энергии, лучше избегай продуктов с высоким содержанием сахара и низким содержанием белка и клетчатки.

Старайся достаточно высыпаться

Жаркие ночи часто не дают нормально поспать. Плохой сон значительно увеличивает дневную усталость. Для хорошего сна следует обеспечить температуру в комнате на уровне 18 °C.

Если твоя комната слишком теплая, поставь неглубокую миску с ледяной водой перед вентилятором, чтобы создать ветер. Перед сном прими прохладный душ или замочи ноги в холодной воде.

Используй постельное белье из льна и бамбука, отводящих влагу. Избегай употребления алкоголя перед сном, который не только мешает фазе быстрого сна, но и повышает температуру тела.

Носи легкую одежду

Правильная одежда может уменьшить нагрузку на внутренние системы охлаждения и сохранить энергию. Выбирай хлопок, лен или синтетические материалы, выводящие влагу.

Правильные материалы позволяют поту легче испаряться, чувствовать прохладу и предотвращать усталость. Не носи слишком тесную одежду, а также вещи темного цвета, задерживающие тепло.

Защити себя от солнца

Если отдыхаешь на пляже, ищи место в тени. Не находись на солнце без перерывов между 10:00 и 15:00.

Кроме нанесения солнцезащитного крема, подумай о ношении вещей с защитой от ультрафиолета: шляпы с широкими полями, солнцезащитные очки и т.д.

Они уменьшают общее влияние солнца и зрительное напряжение, способствуют ощущению комфорта и меньшей усталости.

А о том, чем опасна жара для человека, мы рассказывали в нашем другом материале.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!