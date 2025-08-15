Льон, вода і правильні продукти: як запобігти літній втомі

Висока температура може викликати відчуття виснаження. Для цього явища навіть існує термін — літня втома. Це поєднання фізіологічних звичок та способу життя.

Коли організм намагається регулювати температуру тіла в спекотну погоду, він перенаправляє кровотік до шкіри, що потенційно може призвести до зниження кров’яного тиску та зменшення кровообігу в м’язах і мозку.

Це нерідко стає причиною втоми. А ще на стан можуть вплинути зміни у режимі сну, рівні зволоження та дієті. Real Simple поспілкувалися з лікарями й дослідили, як залишитися бадьорим навіть в найбільшу спеку.

Літня втома: як їй протистояти за допомогою простих порад

Підтримуй водний баланс

Насичення водою варто було очікувати серед очевидних порад. Вона необхідна нам майже для кожного фізіологічного процесу.

Як пояснює доктор медичних наук Пуджа Гідвані, у разі дефіциту води та високої температури повітря організм швидко зневоднюється. А це призводить до відчуття втоми.

В особливо спекотні дні організм працює трохи інтенсивніше, щоб регулювати температуру тіла кількома способами, зокрема через потовиділення, пояснює Роберт Бірнбаум, головний лікар центрів невідкладної допомоги.

— Люди часто не усвідомлюють, скільки рідини вони втрачають протягом дня, особливо під час спеки.

А разом з цим втрачаються й важливі електроліти: натрій, калій та інші. Хоча потреба в рідині для кожної людини різна, в середньому жінці потрібно близько 11,5 склянок води на день, а чоловікам — близько 15,5 склянок.

Роби продумані перекуси

Вживай їжу, яка стабілізує рівень енергії та цукру в крові, особливо якщо твій апетит зменшується під час спеки й ти вживаєш менше продуктів.

Пам’ятай про відновлення рівня вологи, білка та електролітів. Можна з’їсти грецький йогурт або домашній сир у поєднанні з кавуном або огірком. В цих продуктах високий вміст електролітів та води.

Серед інших варіантів апельсини, ягоди, огірки та диня. Якщо у тебе низький рівень енергії, краще уникай продуктів з високим вмістом цукру та низьким вмістом білка та клітковини.

Намагайся достатньо висипатися

Спекотні ночі часто не дають нормально поспати. Поганий сон значно збільшує денну втому. Для хорошого сну варто забезпечити температуру в кімнаті на рівні 18°C.

Якщо твоя кімната занадто тепла, постав неглибоку миску з крижаною водою перед вентилятором, щоб створити охолоджувальний вітерець. Перед сном прийми прохолодний душ або замочи ноги в холодній воді.

Використовуй постільну білизну з льону та бамбуку, які відводитимуть вологу. А ще уникай вживання алкоголю перед сном, який не тільки заважає фазі швидкого сну, але й підвищує температуру тіла.

Носи легкий одяг

Правильний одяг може зменшити навантаження на внутрішні системи охолодження та зберегти енергію. Обирай бавовну, льон або синтетичні матеріали, які виводять вологу.

Правильні матеріали дозволяють поту легше випаровуватися, відчувати прохолоду та запобігати втомі. Не носи занадто тісний одяг, а також речі темного кольору, які затримують тепло.

Захисти себе від сонця

Якщо відпочиваєш на пляжі, шукай місце у тіні. Не перебувай на сонці без перерв у період між 10:00 та 15:00.

Окрім нанесення сонцезахисного крему, подумай про носіння речей із захистом від ультрафіолету: капелюхи з широкими полями, сонцезахисні окуляри тощо.

Вони зменшують загальний вплив сонця та зорове напруження, сприяють відчуттю комфорту та меншій втомі.

