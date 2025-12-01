Когда лучше делать маммопластику: до беременности или после? Отвечает пластический хирург Светлана Работенко

Маммопластика уже много лет остается одной из самых популярных пластических операций в мире. Почему женщины принимают решение сделать маммопластику? Какие современные тренды есть в этой сфере? И что следует знать перед тем, как сделать пластику груди? Об этом мы побеседовали с пластическим хирургом клиники VIDNOVA Светланой Работенко.

— Светлана Анатольевна, маммопластика стабильно входит в топ самых популярных пластических операций в мире. С чем связан такой устойчивый интерес?

— Знаете, грудь — это не просто часть тела. Это символ женственности, материнства, сексуальности. Когда женщина недовольна своей грудью, это влияет на все сферы жизни: на то, как она одевается, как чувствует себя на пляже, как чувствует себя в интимных отношениях. Мамопластика дает возможность почувствовать себя цельной, гармоничной. И это не о преследовании стандартов красоты — это о возвращении комфорта в своем теле.

Мировая статистика впечатляет. Каждый год миллионы женщин выбирают эту операцию. И здесь речь не только об увеличении груди. Многие обращаются за подтяжкой после беременности и грудного вскармливания, или наоборот за редукцией — уменьшением груди, когда большой размер груди вызывает физический дискомфорт.

— Какие самые распространенные мифы о маммопластике вы слышите от пациенток?

— Да, действительно, мифов множество! Самый популярный: “Импланты нужно менять каждые 10 лет”. Это абсолютная ложь. Современные импланты обладают пожизненной гарантией от производителя. Изменять их нужно только в случае осложнений или женщина сама захочет изменить размер или форму.

Второй миф — после операции невозможно кормить грудью. На самом деле, если имплант установлен правильно, под мышцу или под железу, грудное вскармливание вполне возможно. Молочные протоки не травмируются.

Третий — что импланты ощущаются как нечто чужое в теле. При правильном подборе размера и качественной работе хирурга грудь выглядит и ощущается совершенно естественно.

Еще один стойкий миф — что операция очень болезненна. Да, первые два-три дня после пластики груди может быть дискомфорт, но современная обезболивающая терапия делает реабилитацию комфортной.

— С какого возраста можно делать маммопластику?

— Официально операцию можно проводить с 18 лет, когда организм полностью сформирован. Но я как пластический хирург рекомендую не торопиться. Оптимальный возраст после 21-22 лет, когда молочные железы окончательно созрели, а психологически девушка готова к таким изменениям.

Бывают исключительные случаи, когда ко мне обращаются молодые девушки с выраженной асимметрией или тубулярной деформацией груди — это медицинские показания, и тогда операцию можно делать раньше, но точно не раньше 18 лет.

— Когда лучше планировать операцию — до беременности или после?

— Это один из самых частых вопросов! Универсального ответа нет, каждый случай индивидуален. Если женщина планирует беременность в ближайшие год-два, я рекомендую подождать. Во время беременности и кормления грудью существенно изменяются, и результат операции может измениться.

Однако если женщине сейчас 25, а детей она планирует после 30, зачем откладывать свое счастье на пять лет? Можно сделать маммопластику сейчас, насладиться результатом, а после завершения грудного вскармливания, в случае необходимости, провести коррекцию.

Светлана Работенко отмечает, что после беременности и грудного вскармливания маммопластика часто становится настоящим спасением. Грудь теряет объем, провисает, и женщины хотят вернуть то, что было. В таких случаях часто совмещают подтяжку с небольшим приращением.

— Светлана Анатольевна, в Украине в последнее время настоящий бум на маммопластике. О ней говорят блоггеры, актрисы, телеведущие…

— Да, и я считаю это абсолютно нормальным явлением! Когда общественные личности делятся своим опытом, это снимает табу с темы. Женщины видят, что операция — это не что-то, за что должно быть стыдно, а сознательный выбор для улучшения качества своей жизни.

Блоггеры показывают реальный процесс реабилитации, делятся эмоциями, и это помогает другим женщинам принимать информированное решение.

В моей практике все чаще появляются пациентки в возрасте 25-30 лет, которые не ждут “лучших времен”, а делают маммопластику когда нуждаются в этом.

— Какие тренды сейчас в маммопластике? Что просят пациентки?

— Главный тренд — естественность. Времена, когда все хотели пятый размер, уже давно прошли. Сейчас женщины просят грудь, которая выглядит, будто она такая от природы. Это означает умеренный размер, мягкие контуры, естественную форму.

Популярны анатомические (каплеобразные) импланты, повторяющие естественную форму груди.

Еще один тренд — индивидуальный подход. Я не работаю по шаблону “третий размер всем”. Мы с каждой пациенткой подробно обсуждаем ее ожидания, особенности фигуры, образа жизни. Кому подходит размер второй плюс, кому третий — все зависит от телосложения, ширины грудной клетки, высоты.

— Расскажите об аксилярном доступе. Почему он приобретает популярность?

— Аксилярный доступ — это когда имплант устанавливается из-за небольшого разреза в подмышечной впадине. Основное преимущество — отсутствие видимых рубцов на самой груди. Рубец прячется в природной складке под мышкой и становится практически незаметным.

Этот метод идеально подходит для женщин, желающих сохранить максимальную эстетику. Особенно это актуально для молодых девушек с маленьким размером груди, у которых любой рубец на груди был бы заметен.

Светлана Работенко отмечает, что аксилярный доступ требует от хирурга высокого мастерства.

Как пластический хирург с 17-летним опытом скажу: техника сложнее классического субмамарного доступа, но результат того стоит.

— Как долго длится реабилитация? И что категорически нельзя делать после операции?

— Первые две недели — самые важные. В этот период необходимо носить компрессионное белье круглосуточно, не напрягать грудную мышцу, не поднимать тяжелое свыше одного килограмма. Спать нужно только на спине.

Первый месяц запрещаются какие-либо физические нагрузки, особенно на верхнюю часть тела. Никакого спортзала, йоги, плавания. Также под запретом сауна, баня, горячая ванна — все, что может спровоцировать отек.

Со второго месяца можно постепенно возвращаться к привычному образу жизни. Легкое кардио, ходьба уже возможны. А вот активную тренировку верхней части тела лучше отложить на три месяца.

Категорически нельзя игнорировать болевые ощущения. В маммопластике окончательный результат вы увидите не сразу. Имплантам нужно время, чтобы занять свое место, отек полностью спадет только через два-три месяца. Поэтому наберитесь терпения.

— Поделитесь реальным кейсом из своей практики.

— Помню свою пациентку, кажется на время проведения операции ей было 33 года. После двух беременностей и длительного грудного вскармливания ее грудь потеряла форму и объем. Она говорила: “Я смотрю в зеркало и не узнаю себя. Это не мое тело”.

Она пришла в растерянности, боялась операции. Мы долго разговаривали, я показала ей фото результатов, объяснила все этапы маммопластики.

Мы выбрали комбинированный подход: подтяжка груди с небольшим увеличением имплантами 280 мл. Операция прошла безупречно. Пациентка соблюдала все рекомендации во время реабилитации. Через три месяца она пришла на контроль — и это была совершенно другая женщина! Уверенная, улыбающаяся, сияющая. Она сказала: “Я наконец-то снова чувствую себя женщиной, а не только мамой”.

Светлана Работенко отмечает: маммопластика — это не просто эстетическая операция. Это возвращение женщине к ощущению собственной привлекательности, это шаг к внутренней гармонии. И когда видишь такие результаты, понимаешь, что выбрал правильную профессию.

— Что бы вы посоветовали женщинам, размышляющим о маммопластике?

— Во-первых, честно ответить себе на вопрос: “Зачем мне это?” Если вы делаете это для себя, для своего комфорта — это правильная мотивация. Если пытаетесь кому угодить или ответить чьим-то ожиданием — стоит подумать.

Во-вторых, не экономьте на хирурге. Это ваше здоровье, ваше тело. Выберите сертифицированного специалиста с опытом и реальными отзывами.

В-третьих, будьте готовы к реабилитации. Это не магия, после которой вы сразу станете как с обложки. Это процесс, требующий терпения и дисциплины.

И в завершение — слушайте себя. Ваше тело, ваши правила. Если маммопластика сделает вас более счастливой — смело записывайтесь на консультацию к пластическому хирургу.

В Украине растет спрос на пластическую хирургию. Мы рассказывали, почему мужчины и женщины все чаще обращаются к специалистам с разными запросами.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!