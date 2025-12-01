Коли краще робити мамопластику: до вагітності чи після? Відповідає пластичний хірург Світлана Работенко

Мамопластика вже багато років залишається однією з найпопулярніших пластичних операцій у світі. Чому жінки приймають рішення зробити мамопластику? Які сучасні тренди існують в цій сфері? І що варто знати перед тим, як зробити пластику грудей? Про це ми поговорили з пластичним хірургом клініки VIDNOVA Світланою Работенко.

— Світлано Анатоліївно, мамопластика стабільно входить у топ найпопулярніших пластичних операцій у світі. З чим пов’язаний такий сталий інтерес?

— Знаєте, груди — це не просто частина тіла. Це символ жіночності, материнства, сексуальності. Коли жінка незадоволена своїми грудьми, це впливає на всі сфери життя: на те, як вона одягається, як почувається на пляжі, як відчуває себе в інтимних стосунках. Мамопластика дає можливість відчути себе цілісною, гармонійною. І це не про погоню за стандартами краси — це про повернення комфорту у власному тілі.

Світова статистика вражає. Щороку мільйони жінок обирають цю операцію. І тут мова не тільки про збільшення грудей. Багато хто звертається за підтяжкою після вагітності та грудного вигодовування, або навпаки за редукцією — зменшенням грудей, коли великий розмір грудей викликає фізичний дискомфорт.

— Які найпоширеніші міфи про мамопластику ви чуєте від пацієнток?

— Так, справді, міфів безліч! Найпопулярніший: “Імпланти треба змінювати кожні 10 років”. Це абсолютна неправда. Сучасні імпланти мають пожиттєву гарантію від виробника. Змінювати їх потрібно лише в разі ускладнень або якщо жінка сама захоче змінити розмір чи форму.

Другий міф — що після операції неможливо годувати грудьми. Насправді якщо імплант встановлено правильно, під м’яз або під залозу, грудне вигодовування цілком можливе. Молочні протоки не травмуються.

Третій — що імпланти відчуваються як щось чуже в тілі. При правильному підборі розміру та якісній роботі хірурга груди виглядають і відчуваються абсолютно природно.

Ще один стійкий міф — що операція дуже болюча. Так, перші два-три дні після пластики грудей може бути дискомфорт, але сучасна знеболювальна терапія робить реабілітацію комфортною.

— З якого віку можна робити мамопластику?

— Офіційно операцію можна проводити з 18 років, коли організм повністю сформований. Але я як пластичний хірург рекомендую не поспішати. Оптимальний вік — після 21-22 років, коли молочні залози остаточно дозріли, а психологічно дівчина готова до таких змін.

Бувають виняткові випадки, коли до мене звертаються молоді дівчата з вираженою асиметрією або тубулярною деформацією грудей — це медичні показання, і тоді операцію можна робити раніше, але точно не раніше за 18 років.

— Коли краще планувати операцію — до вагітності чи після?

— Це одне з найчастіших питань! Універсальної відповіді немає, кожен випадок індивідуальний. Якщо жінка планує вагітність у найближчий рік-два, я рекомендую почекати. Під час вагітності та лактації груди суттєво змінюються, і результат операції може змінитися.

Однак, якщо жінці зараз 25, а дітей вона планує після 30, навіщо відкладати своє щастя на п’ять років? Можна зробити мамопластику зараз, насолодитися результатом, а після завершення грудного вигодовування, якщо буде потреба, провести корекцію.

Світлана Работенко зазначає: після вагітності та грудного вигодовування мамопластика часто стає справжнім порятунком. Груди втрачають об’єм, провисають, і жінки хочуть повернути те, що було. У таких випадках часто поєднують підтяжку з невеликим збільшенням.

— Світлано Анатоліївно, в Україні останнім часом справжній бум на мамопластику. Про неї говорять блогери, актриси, телеведучі…

— Так, і я вважаю це абсолютно нормальним явищем! Коли публічні особистості діляться своїм досвідом, це знімає табу з теми. Жінки бачать, що операція — це не щось, за що має бути соромно, а свідомий вибір для покращення якості свого життя.

Блогери показують реальний процес реабілітації, діляться емоціями, і це допомагає іншим жінкам приймати інформоване рішення.

У моїй практиці все частіше з’являються пацієнтки у віці 25-30 років, які не чекають “кращих часів”, а роблять мамопластику коли відчувають в цьому потребу.

— Які тренди зараз у мамопластиці? Що просять пацієнтки?

— Головний тренд — природність. Часи, коли всі хотіли п’ятий розмір вже давно минули. Зараз жінки просять груди, які виглядають, ніби вони такі від природи. Це означає помірний розмір, м’які контури, природну форму.

Популярні анатомічні (краплеподібні) імпланти, які повторюють природну форму грудей.

Ще один тренд — індивідуальний підхід. Я не працюю за шаблоном “третій розмір усім”. Ми з кожною пацієнткою детально обговорюємо її очікування, особливості фігури, способу життя. Комусь підходить розмір другий плюс, комусь третій — все залежить від статури, ширини грудної клітки, висоти.

— Розкажіть про аксилярний доступ. Чому він набуває популярності?

— Аксилярний доступ — це коли імплант встановлюється через невеликий розріз у пахвовій западині. Основна перевага — відсутність видимих рубців на самих грудях. Рубець ховається в природній складці під пахвою і стає практично непомітним.

Цей метод ідеально підходить для жінок, які хочуть зберегти максимальну естетику. Особливо це актуально для молодих дівчат з маленьким розміром грудей, у яких буд-який рубець на грудях був би помітним.

Світлана Работенко зазначає: аксилярний доступ вимагає від хірурга високої майстерності.

Як пластичний хірург з 17-річним досвідом скажу: техніка складніша, ніж класичний субмамарний доступ, але результат того вартий.

— Як довго триває реабілітація? І що категорично не можна робити після операції?

— Перші два тижні — найважливіші. У цей період необхідно носити компресійну білизну цілодобово, не напружувати грудний м’яз, не піднімати важке понад один кілограм. Спати потрібно тільки на спині.

Перший місяць забороняються будь-які фізичні навантаження, особливо на верхню частину тіла. Ніякого спортзалу, йоги, плавання. Також під забороною сауна, баня, гаряча ванна — все, що може спровокувати набряк.

З другого місяця можна поступово повертатися до звичного способу життя. Легке кардіо, ходьба — вже можливі. А от активні тренування верхньої частини тіла краще відкласти на три місяці.

Категорично не можна ігнорувати больові відчуття. У мамопластиці остаточний результат ви побачите не відразу. Імплантам потрібен час, щоб зайняти своє місце, набряк повністю спаде лише через два-три місяці. Тому наберіться терпіння.

— Поділіться реальним кейсом зі своєї практики.

— Пригадую свою пацієнтку, здається на час проведення операції їй було 33 роки. Після двох вагітностей та тривалого грудного вигодовування її груди втратили форму та об’єм. Вона казала: “Я дивлюся в дзеркало і не впізнаю себе. Це не моє тіло”.

Вона прийшла розгублена, боялася операції. Ми довго розмовляли, я показала їй фото результатів, пояснила всі етапи мамопластики.

Ми обрали комбінований підхід: підтяжку грудей з невеликим збільшенням імплантами 280 мл. Операція пройшла ідеально. Пацієнтка дотримувалася всіх рекомендацій під час реабілітації. Через три місяці вона прийшла на контроль — і це була абсолютно інша жінка! Впевнена, усміхнена, сяюча. Вона сказала: “Я нарешті знову відчуваю себе жінкою, а не тільки мамою”.

Світлана Работенко зазначає: мамопластика — це не просто естетична операція. Це повернення жінці відчуття власної привабливості, це крок до внутрішньої гармонії. І коли бачиш такі результати — розумієш, що обрав правильну професію.

— Що б ви порадили жінкам, які тільки роздумують про мамопластику?

— По-перше, чесно відповісти собі на запитання: “Навіщо мені це?” Якщо ви робите це для себе, для свого комфорту — це правильна мотивація. Якщо намагаєтеся комусь догодити або відповісти чиїмось очікуванням — варто подумати.

По-друге, не економте на хірургові. Це ваше здоров’я, ваше тіло. Оберіть сертифікованого фахівця з досвідом та реальними відгуками.

По-третє, будьте готові до реабілітації. Це не магія, після якої ви одразу станете як з обкладинки. Це процес, який вимагає терпіння та дисципліни.

І на завершення — слухайте себе. Ваше тіло, ваші правила. Якщо мамопластика зробить вас щасливішою — сміливо записуйтесь на консультацію до пластичного хірурга.

