Стиль життя Здоров'я та краса
Реклама

Коли краще робити мамопластику: до вагітності чи після? Відповідає пластичний хірург Світлана Работенко

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 01 Грудня 2025, 11:00 7 хв.
Коли краще робити мамопластику: до вагітності чи після? Відповідає пластичний хірург Світлана Работенко
Фото: Світлана Работенко

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь