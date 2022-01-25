Коронавирус: статистика по Украине и существует ли связь между вакцинацией и выкидышами

Чтобы чувствовать себя в безопасности, следует знать о ситуации вокруг. В условиях пандемии Вікна ежедневно предоставляют сведения о количестве больных коронавирусом в Украине и важные факты о заболевании.

За прошедшие сутки в Украине выявили 19 118 больных Covid-19, среди которых 2809 — дети.

От последствий болезни умер 161 украинец. 5863 человека выздоровели. Такие данные предоставляет Министерство здравоохранения Украины по состоянию на утро вторника, 25 января.

В то же время с начала пандемии коронавирусом в Украине заболели 3 889 488 человек, из них 3 591 201 выздоровели, еще 99 443 — летальные случаи.

Повышает ли вакцинация риск внутриутробной смерти плода

В последнее время стала быстро распространяться не только болезнь, но и фейки. Так появилась информация, что якобы существует повышенный риск внутриутробной смерти после вакцинации от COVID-19 у беременных женщин.

Однако ряд исследований не выявил повышенного риска самопроизвольных абортов после прививки. Одно из последних исследований ученых из Центров по контролю и профилактике заболеваний в США показало, что количество выкидышей среди вакцинированных остается в пределах средней частоты.

Остальные независимые исследования тоже подтверждают безопасность вакцинации от COVID-19 для беременных. Фактчекеры, в свою очередь, также опровергли утверждение о повышенном риске выкидышей после прививок.

В то же время исследование, опубликованное в журнале Американской медицинской ассоциации, показывает:

У больных коронавирусом на любом этапе беременности или родов вероятность смерти в 22 раза выше, чем у здоровых беременных.

Новорожденные женщин, которые на момент родов были больны, вдвое чаще нуждаются в интенсивной терапии или же умирают сразу после рождения. Поэтому ученые рекомендуют вакцинацию беременным и недавно забеременевшим из-за повышенного риска тяжелого течения заболевания.

Однако мы все чаще забываем об обычных сезонных заболеваниях, а когда уже приходится от них лечиться, то пренебрегаем консультацией врача. Читай, как правильно пить антибиотики и когда это следует делать.