Здоровье и красота

Коронавирус: статистика по Украине и существует ли связь между вакцинацией и выкидышами

Даниэла Долотова, редактор сайта 25 января 2022, 10:51
Коронавирус: статистика по Украине и существует ли связь между вакцинацией и выкидышами
Фото: Unsplash

Больше новостей
Заява президента
Готовы ко всему! Заявления президента Владимира Зеленского в новом обращении
Вікна-новини выпуск от 25.01.2022 в 14:30
Вікна-новини. Выпуск от 25.01.2022 (14:30)
Український прапор
Накопление войск, отъезд дипломатов и готовность Украины. Объясняем, что происходит на границах и как реагирует мир
Коронавирус: статистика по Украине и существует ли связь между вакцинацией и выкидышами
“Жена предлагает отказаться от соли. Действительно ли она так вредна?”
Смотреть больше

Материалы по теме

антикарантинні протести
Кровавые стычки с полицией: как прошел марш пандемии в Европе
Коронавирус 24 января: статистика COVID-19 по Украине
Коронавирус в Украине: статистика заболеваний и какая область переходит в красную зону
Коронавирус у детей
Все чаще болеют дети: какова особенность протекания COVID-19 у детей и что говорит статистика
Коронавирус 21 января: статистика COVID-19 по Украине
Коронавирус: статистика по Украине и чем Омикрон отличается от других штаммов

Видео
0:01:06
Заява президента

Готовы ко всему! Заявления президента Владимира Зеленского в новом обращении
0:20:00
Вікна-новини выпуск от 25.01.2022 в 14:30
Вікна-новини. Выпуск от 25.01.2022 (14:30)
0:20:00
ВИПУСК ЛАЙФ
Вікна-новини. Выпуск от 25.01.2022 (11:30)
0:03:12
Ціна на гречку
Цена на гречку в 2022 году бьет все рекорды: почему и что будет дальше
0:35:12
Вікна-новини
Вікна-новини. Выпуск от 24.01.2022 (22:00)
0:01:00
Олимпиада 2022
Олимпийские игры 2022: как проходит подготовка к спортивному празднику
0:03:21
Защита границы
Защита от “братьев”: как Украина укрепляет границу с Беларусью и зачем
0:03:53
Евакуация посольств
Не драматизировать! Как мир и НАТО реагируют на агрессию России по отношению к Украине
0:02:09
Лисицы в Берлине
Уникальные жители мегаполиса: как Берлин оккупировали тысячи лис
0:35:00
Вікна-новини
Вікна-новини. Выпуск от 24.01.2022 (17:30)
Больше видео
Коронавирус: статистика по Украине и существует ли связь между вакцинацией и выкидышами
Читать дальше
Терпеть нельзя уйти: Ксения Мишина объясняет, где граница между компромиссом и страхом одиночества

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь