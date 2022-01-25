Коронавірус: статистика по Україні та чи існує зв’язок між вакцинацією та викиднями

Щоб почуватися в безпеці, варто бути обізнаним у ситуації довкола. В умовах пандемії Вікна щоденно надають зведення щодо кількості хворих на коронавірус в Україні та важливі факти про захворювання.

Протягом минулої доби в Україні виявили 19 118 хворих на Covid-19, серед яких 2809 — діти.

Від наслідків недуги помер 161 українець. 5863 особи одужали. Такі дані надає Міністерство охорони здоров’я України станом на ранок вівторка, 25 січня.

Водночас від початку пандемії на коронавірус в Україні захворіли 3 889 488 осіб, з них 3 591 201 одужали, ще 99 443 — летальні випадки.

Чи підвищує вакцинація ризик внутрішньоутробної смерті плода

Останнім часом стала швидко поширюватись не лише хвороба, але й фейки. Так, з’явилась інформація про те, що нібито існує підвищений ризик внутрішньоутробної смерті після вакцинації від COVID-19 у вагітних жінок.

Проте низка досліджень не виявила підвищеного ризику мимовільних абортів після щеплення. Одне з останніх досліджень вчених із Центрів з контролю та профілактики захворювань у США показало, що кількість викиднів серед вакцинованих залишається в межах середньої частоти.

Інші незалежні дослідження теж підтверджують безпеку вакцинації від COVID-19 для вагітних. Фактчекери, своєю чергою, також спростували твердження про підвищений ризик викиднів після щеплень.

Водночас дослідження, опубліковане в журналі Американської медичної асоціації, показує:

У хворих на коронавірус на будь-якому етапі вагітності або пологів ймовірність смерті у 22 рази вища, ніж у здорових вагітних.

Новонароджені жінок, які на момент пологів були хворі, вдвічі частіше потребують інтенсивної терапії або ж помирають одразу після народження. Тому науковці рекомендують вакцинацію вагітним і тим, хто нещодавно завагітнів, через підвищений ризик тяжкого перебігу захворювання.

Однак ми все частіше забуваємо про звичайні сезонні захворювання, а коли вже доводиться від них лікуватись, то нехтуємо консультацією лікаря. Читай, як правильно пити антибіотики та коли це варто робити.