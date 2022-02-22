Коронавирус в Украине статистика и постковидный синдром

Чтобы чувствовать себя в безопасности, следует знать о ситуации вокруг. В условиях пандемии Вікна ежедневно предоставляют сведения о количестве больных коронавирусом в Украине и важные факты о заболевании.

За прошедшие сутки в Украине выявили 24 440 больных Covid-19, среди которых 2455 — дети.

От последствий недуга умерло 287 украинцев. 33 238 человек выздоровели. Такие данные предоставляет Министерство здравоохранения Украины по состоянию на утро вторника, 22 февраля.

В то же время с начала пандемии коронавирусом в Украине заболело 4 758 773 человека, из них 3 985 601 выздоровели, еще 104 932 — летальные случаи.

Постковидный синдром

Это состояние организма после перенесения COVID-19, при котором сохраняются некоторые симптомы этой болезни.

В общей сложности он может длиться от 5 до 12 недель и дольше.

Основные симптомы:

нарушение сна и сознания;

тревожность;

слабость;

депрессия;

истощение;

головная боль;

длительный кашель;

суставный синдром;

одышка;

выпадение волос;

потеря вкуса и обоняния;

продолжительное восстановление после инфицирования СOVID-19.

Чтобы этот синдром проходил легче и организм восстановился быстрее, следует придерживаться следующих рекомендаций.

Соблюдать режим сна, тренировать мозг, обязательно сбалансированное питание. Заниматься умеренной физической активностью, проводить время на свежем воздухе.

А также обязательно проконсультируйся с семейным врачом по поводу своего состояния.

Напомним, что ранее мы писали о том, что делать, если заподозрил у себя Covid-19.