Коронавірус в Україні статистика та постковідний синдром

Щоб почуватися в безпеці, варто бути обізнаним у ситуації довкола. В умовах пандемії Вікна щоденно надають зведення щодо кількості хворих на коронавірус в Україні та важливі факти про захворювання.

Протягом минулої доби в Україні виявили 24 440 хворих на Covid-19, серед яких 2455 — діти.

Від наслідків недуги померло 287 українців. 33 238 осіб одужали. Такі дані надає Міністерство охорони здоров’я України станом на ранок вівторка, 22 лютого.

Водночас від початку пандемії на коронавірус в Україні захворіло 4 758 773 особи, з них 3 985 601 одужали, ще 104 932 — летальні випадки.

Постковідний синдром

Це стан організму після перенесення COVID-19, при якому зберігаються деякі симптоми цієї хвороби.

Загалом він може тривати від 5 до 12 тижнів і довше.

Основні симптоми:

порушення сну та свідомості;

тривожність;

слабкість;

депресія;

знесилення;

головний біль;

тривалий кашель;

суглобовий синдром;

задишка;

випадіння волосся;

втрата смаку та нюху;

тривале відновлення після інфікування СOVID-19.

Щоб цей синдром проходив легше й організм відновився швидше, варто дотримуватись таких рекомендацій.

Дотримуватися режиму сну, тренувати мозок, обов’язково мати збалансоване харчування. Займатися помірною фізичною активністю, проводити час на свіжому повітрі тощо.

А також обов’язково проконсультуйся з сімейним лікарем щодо свого стану.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що робити, якщо запідозрив у себе Covid-19.