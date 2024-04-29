Идеальное для младенцев, против аллергии и рака: мифы и правда о пользе козьего молока

Пахнет оно специфически, не каждому нравится, но польза, говорят, от него — необыкновенная. Лечит аллергию, успокаивает желудок и даже заменит младенцу материнское молоко. Что в этих рассказах о козьем молоке — миф, а что правда? О пользе и вреде козьего молока расскажем в этом материале.

Чем козье молоко отличается от коровьего

Если ты думаешь, что козье молоко в большинстве продают одиночные молочницы на местном рынке, ты ошибаешься. На самом деле, это довольно популярный продукт: только в 2022 году в мире продали и выпили 15 миллионов тонн козьего молока.

По сравнению с коровьим оно более жирное (3.8% жирности), содержит больше крайне питательного козеина и множество витаминов и минералов. По этим параметрам оно действительно превосходит привычное нам коровье молоко.

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Польза от козьего молока огромна, ведь в его составе витамины А, В1, В2, В12, D, кальций, а также аскорбиновая кислота, которой, кстати, гораздо больше, чем в коровьем.

Польза козьего молока для малышей

Издавна существует мнение, что козьим молоком при необходимости можно заменить материнское молоко и кормить младенца. И вот, медики доказали, что оно действительно более пригодно для малышей.

Ученые проводили исследования среди младенцев, которые были сверхчувствительны к коровьему молоку и обнаружили, что при переходе на козье четверо из десяти малышей чувствовали себя лучше. А в одном отдельном исследовании оно помогло 49 из 55 детей.

Но больше медики рекомендуют переводить младенцев на смеси на основе козьего молока. Именно в них — идеальный баланс полезного казеина и сывороточных белков, похожих на женское молоко.

Детские смеси на основе козьего молока содержат минимальное количество аллергенных белков, и это крайне важно для новорожденных с аллергией на белок коровьего молока.

Главное при питании ребенка козьим молоком — соблюдать нормы и не перекармливать, ведь концентрация жира и полезных веществ в нем действительно больше, чем в коровьем молоке.

Благодаря своим антибактерицидным свойствам козье молоко в тепле не прокисает два-три дня, а в холодильнике будет храниться свежим больше недели.

Чем полезно козье молоко для взрослых

Взрослые люди в большинстве своем пьют козье молоко для лечения, ведь то, что оно способно улучшить состояние при многих болезнях — доказанный медицинский факт.

Взрослым козье молоко принесет пользу при лечении анемии, бессонницы, мигрени. Восстановит силы после тяжело перенесенных болезней, стрессов и физических нагрузок, успокоит раздраженную слизистую желудочно-кишечного тракта.

Козье молоко оказывает на организм человека антибактериальное, противовоспалительное, антиоксидантное, противовирусное и антитромботическое действие.

В козьем молоке в 9 раз больше кальция и в 6 раз больше витамина Д, чем в коровьем молоке.

Исследования показали, что потребление козьего молока взрослыми людьми действительно имеет большую пользу. Оно:

усиливает иммунитет и улучшает способность организма бороться с инфекциями и болезнями;

и улучшает способность организма бороться с инфекциями и болезнями; нормализует микрофлору кишечника, ведь содержит пробиотики и пребиотики, способные уменьшить воспаление кишечника и помогают в заживлении поврежденного пищеварительного эпителия;

обладает противораковыми свойствами и может быть эффективным в угнетении роста и распространения раковых клеток, ведь белки козьего молока проявляют антимикробные и противоопухолевые свойства;

и может быть эффективным в угнетении роста и распространения раковых клеток, ведь белки козьего молока проявляют антимикробные и противоопухолевые свойства; уменьшает анемию и увеличивает накопление железа в тканях;

и увеличивает накопление железа в тканях; полезно людям с хроническими заболеваниями , такими как артрит и астма: белки козьего молока оказывают противовоспалительное действие;

, такими как артрит и астма: белки козьего молока оказывают противовоспалительное действие; полезно диабетикам: содержит гидролизат казеина, помогающий уменьшить непереносимость инсулина;

содержит гидролизат казеина, помогающий уменьшить непереносимость инсулина; помогает остановить кариес: путем блокирования поглощения кальция бактериями, вызывающими зубной налет;

путем блокирования поглощения кальция бактериями, вызывающими зубной налет; дает долгое ощущение сытости: 80% от общего содержания белка в молоке составляет казеин — медленно перевариваемый белок и надолго обеспечивающий энергией.

Что же до его гипоаллергенности, то это, к сожалению, миф: аллергические реакции на козье молоко также возможны, хотя и гораздо реже.

Исследований среди пациентов с непереносимостью коровьего молока показали: только 25 % из них не имели аллергических реакций на козье.

Следует также иметь в виду: козье молоко, как и любой продукт питания, может быть лечебным, но может и навредить. Важно знать, в каком количестве правильно его употреблять. К тому же оно полезно не всем.

Из-за высокого содержания минералов и жиров оно может принести вред людям с нездоровыми почками или мочевыводящими путями, а также со слабым желудочно-кишечным трактом.

И последнее: если ты покупаешь молоко на рынке, знай: чем слабее выражен специфический запах молока — тем аккуратнее хозяева козы. Они моют ее вымя и соблюдают все санитарные нормы.

Раньше мы писали о том, как хранить грудное молоко.

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