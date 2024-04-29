Идеальное для младенцев, против аллергии и рака: мифы и правда о пользе козьего молока

Пахнет оно специфически, не каждому нравится, но польза, говорят, от него — необыкновенная. Лечит аллергию, успокаивает желудок и даже заменит младенцу материнское молоко. Что в этих рассказах о козьем молоке — миф, а что правда? О пользе и вреде козьего молока расскажем в этом материале.
Если ты думаешь, что козье молоко в большинстве продают одиночные молочницы на местном рынке, ты ошибаешься. На самом деле, это довольно популярный продукт: только в 2022 году в мире продали и выпили 15 миллионов тонн козьего молока.
По сравнению с коровьим оно более жирное (3.8% жирности), содержит больше крайне питательного козеина и множество витаминов и минералов. По этим параметрам оно действительно превосходит привычное нам коровье молоко.
Польза от козьего молока огромна, ведь в его составе витамины А, В1, В2, В12, D, кальций, а также аскорбиновая кислота, которой, кстати, гораздо больше, чем в коровьем.
Издавна существует мнение, что козьим молоком при необходимости можно заменить материнское молоко и кормить младенца. И вот, медики доказали, что оно действительно более пригодно для малышей.
Ученые проводили исследования среди младенцев, которые были сверхчувствительны к коровьему молоку и обнаружили, что при переходе на козье четверо из десяти малышей чувствовали себя лучше. А в одном отдельном исследовании оно помогло 49 из 55 детей.
Но больше медики рекомендуют переводить младенцев на смеси на основе козьего молока. Именно в них — идеальный баланс полезного казеина и сывороточных белков, похожих на женское молоко.
Детские смеси на основе козьего молока содержат минимальное количество аллергенных белков, и это крайне важно для новорожденных с аллергией на белок коровьего молока.
Детские смеси на основе козьего молока содержат минимальное количество аллергенных белков, и это крайне важно для новорожденных с аллергией на белок коровьего молока.
Главное при питании ребенка козьим молоком — соблюдать нормы и не перекармливать, ведь концентрация жира и полезных веществ в нем действительно больше, чем в коровьем молоке.
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Благодаря своим антибактерицидным свойствам козье молоко в тепле не прокисает два-три дня, а в холодильнике будет храниться свежим больше недели.
Взрослые люди в большинстве своем пьют козье молоко для лечения, ведь то, что оно способно улучшить состояние при многих болезнях — доказанный медицинский факт.
Взрослым козье молоко принесет пользу при лечении анемии, бессонницы, мигрени. Восстановит силы после тяжело перенесенных болезней, стрессов и физических нагрузок, успокоит раздраженную слизистую желудочно-кишечного тракта.
Козье молоко оказывает на организм человека антибактериальное, противовоспалительное, антиоксидантное, противовирусное и антитромботическое действие.
В козьем молоке в 9 раз больше кальция и в 6 раз больше витамина Д, чем в коровьем молоке.
В козьем молоке в 9 раз больше кальция и в 6 раз больше витамина Д, чем в коровьем молоке.
Исследования показали, что потребление козьего молока взрослыми людьми действительно имеет большую пользу. Оно:
Что же до его гипоаллергенности, то это, к сожалению, миф: аллергические реакции на козье молоко также возможны, хотя и гораздо реже.
Исследований среди пациентов с непереносимостью коровьего молока показали: только 25 % из них не имели аллергических реакций на козье.
Исследований среди пациентов с непереносимостью коровьего молока показали: только 25 % из них не имели аллергических реакций на козье.
Следует также иметь в виду: козье молоко, как и любой продукт питания, может быть лечебным, но может и навредить. Важно знать, в каком количестве правильно его употреблять. К тому же оно полезно не всем.
Из-за высокого содержания минералов и жиров оно может принести вред людям с нездоровыми почками или мочевыводящими путями, а также со слабым желудочно-кишечным трактом.
И последнее: если ты покупаешь молоко на рынке, знай: чем слабее выражен специфический запах молока — тем аккуратнее хозяева козы. Они моют ее вымя и соблюдают все санитарные нормы.
Раньше мы писали о том, как хранить грудное молоко.
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