Ідеальне для немовлят, проти алергії та раку: міфи та правда про користь козячого молока

Пахне воно специфічно, не кожному подобається, але от користь, кажуть, від нього — надзвичайна. Лікує алергію, заспокоює шлунок і навіть може замінити немовляті материнське молоко. Що в цих розповідях про козяче молоко — міф, а що правда? Про користь і шкоду козячого молока розповімо в цьому матеріалі.

Чим козяче молоко відрізняється від коров’ячого

Якщо ти думаєш, що козяче молоко продають здебільшого поодинокі молочниці на місцевому ринку, ти помиляєшся. Насправді це доволі популярний продукт: лише у 2022 році у світі випили 15 мільйонів тонн козячого молока.

Порівняно з коров’ячим, воно більш жирне (3,8 % жирності), містить більше вкрай поживного казеїну і силу-силенну вітамінів та мінералів. За цими параметрами воно дійсно перевершує звичне нам коров’яче молоко.

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Користь від козячого молока величезна, адже в його складі вітаміни А, В1, В2, В12, D, кальцій, а також аскорбінова кислота, якої, до речі, значно більше, ніж в коров’ячому.

Користь козячого молока для немовлят

Здавна існує думка, що козячим молоком за потреби можна замінити материнське молоко і годувати немовля. І ось, медики довели, що воно таки дійсно більш придатне для малюків.

Вчені проводили дослідження серед немовлят, які були надчутливі до коров’ячого молока, і виявили, що при переході на козяче четверо з десяти малюків почувалися краще. А в одному окремому дослідженні воно допомогло 49 з 55 дітей.

Та найбільше медики рекомендують переводити немовлят на суміші на основі козячого молока. Саме в них — ідеальний баланс корисного казеїну та сироваткових білків, які подібні до жіночого молока.

Дитячі суміші на основі козячого молока містять мінімальну кількість алергенних білків, і це вкрай важливо для немовлят з алергією на білок коров’ячого молока.

Головне при харчуванні дитини козячим молоком — дотримуватися норм і не перегодовувати, адже концентрація жиру та корисних речовин в ньому дійсно більша за коров’яче молоко.

Завдяки своїм антибактерицидним властивостям козяче молоко в теплі не прокисає два-три дні, а в холодильнику зберігатиметься свіжим понад тиждень.

Чим корисне козяче молоко для дорослих

Дорослі люди здебільшого п’ють козяче молоко для лікування, адже те, що воно здатне покращити стан при багатьох хворобах — доведений медичний факт.

Дорослим козяче молоко принесе користь при лікуванні анемії, безсоння, мігрені. До того ж відновить сили після важко перенесених хвороб, стресів та фізичних навантажень, заспокоїть подразнену слизову шлунково-кишкового тракту.

Козяче молоко здійснює на організм людини антибактеріальну, протизапальну, антиоксидантну, противірусну та антитромботичну дію.

У козячому молоці в 9 разів більше кальцію і в 6 разів більше вітаміну Д, ніж у коров’ячому молоці.

Дослідження показали, що споживання козячого молока дорослими людьми дійсно має неабияку користь. Воно:

посилює імунітет і покращує здатність організму боротися з інфекціями та хворобами;

і покращує здатність організму боротися з інфекціями та хворобами; нормалізує мікрофлору кишківника , адже містить пробіотики та пребіотики, які здатні зменшити запалення кишківника та допомагають у загоєнні пошкодженого травного епітелію;

, адже містить пробіотики та пребіотики, які здатні зменшити запалення кишківника та допомагають у загоєнні пошкодженого травного епітелію; має протиракові властивості та може бути ефективним у пригніченні росту та поширенню ракових клітин, адже білки козячого молока виявляють антимікробні та протипухлинні властивості;

та може бути ефективним у пригніченні росту та поширенню ракових клітин, адже білки козячого молока виявляють антимікробні та протипухлинні властивості; змен шує анемію та збільшує накопичення заліза в тканинах;

та збільшує накопичення заліза в тканинах; корисне людям з хронічними захворюваннями , такими як артрит та астма: білки козячого молока мають протизапальну дію;

, такими як артрит та астма: білки козячого молока мають протизапальну дію; корисне діабетикам: містить гідролізат казеїну, який допомагає зменшити непереносність інсуліну;

містить гідролізат казеїну, який допомагає зменшити непереносність інсуліну; допомагає зупинити карієс : шляхом блокування поглинання кальцію бактеріями, які спричиняють зубний наліт;

: шляхом блокування поглинання кальцію бактеріями, які спричиняють зубний наліт; дає довге відчуття ситості: 80% від загального вмісту білка в молоці є казеїн — білок, який повільно перетравлюється та надовго забезпечує енергією.

Що ж до його гіпоалергенності, то це, на жаль, міф: алергічні реакції на козяче молоко також можливі, хоча й набагато рідше.

Дослідження серед пацієнтів з непереносністю коров’ячого молока показали: лише 25% не мали алергічних реакцій на козяче.

Але треба мати на увазі: козяче молоко, як і будь-який продукт харчування, може бути лікувальним, але може й нашкодити. Важливо знати, у якій кількості правильно його споживати. До того, ж воно корисне не усім.

Через високий вміст мінералів та жирів воно може принеси шкоду людям з нездоровими нирками або сечовивідними шляхами, а також тим, у кого слабкий шлунково-кишковий тракт.

І останнє: якщо ти купуєш молоко на ринку, знай: чим слабше виражений специфічний запах молока — тим охайніші господарі кози, вони миють її вим’я та дотримуються усіх санітарних норм.

Раніше ми писали, як зберігати грудне молоко.

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