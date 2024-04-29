Ідеальне для немовлят, проти алергії та раку: міфи та правда про користь козячого молока

Пахне воно специфічно, не кожному подобається, але от користь, кажуть, від нього — надзвичайна. Лікує алергію, заспокоює шлунок і навіть може замінити немовляті материнське молоко. Що в цих розповідях про козяче молоко — міф, а що правда? Про користь і шкоду козячого молока розповімо в цьому матеріалі.
Якщо ти думаєш, що козяче молоко продають здебільшого поодинокі молочниці на місцевому ринку, ти помиляєшся. Насправді це доволі популярний продукт: лише у 2022 році у світі випили 15 мільйонів тонн козячого молока.
Порівняно з коров’ячим, воно більш жирне (3,8 % жирності), містить більше вкрай поживного казеїну і силу-силенну вітамінів та мінералів. За цими параметрами воно дійсно перевершує звичне нам коров’яче молоко.
Користь від козячого молока величезна, адже в його складі вітаміни А, В1, В2, В12, D, кальцій, а також аскорбінова кислота, якої, до речі, значно більше, ніж в коров’ячому.
Користь від козячого молока величезна, адже в його складі вітаміни А, В1, В2, В12, D, кальцій, а також аскорбінова кислота, якої, до речі, значно більше, ніж в коров’ячому.
Здавна існує думка, що козячим молоком за потреби можна замінити материнське молоко і годувати немовля. І ось, медики довели, що воно таки дійсно більш придатне для малюків.
Вчені проводили дослідження серед немовлят, які були надчутливі до коров’ячого молока, і виявили, що при переході на козяче четверо з десяти малюків почувалися краще. А в одному окремому дослідженні воно допомогло 49 з 55 дітей.
Та найбільше медики рекомендують переводити немовлят на суміші на основі козячого молока. Саме в них — ідеальний баланс корисного казеїну та сироваткових білків, які подібні до жіночого молока.
Дитячі суміші на основі козячого молока містять мінімальну кількість алергенних білків, і це вкрай важливо для немовлят з алергією на білок коров’ячого молока.
Дитячі суміші на основі козячого молока містять мінімальну кількість алергенних білків, і це вкрай важливо для немовлят з алергією на білок коров’ячого молока.
Головне при харчуванні дитини козячим молоком — дотримуватися норм і не перегодовувати, адже концентрація жиру та корисних речовин в ньому дійсно більша за коров’яче молоко.
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Завдяки своїм антибактерицидним властивостям козяче молоко в теплі не прокисає два-три дні, а в холодильнику зберігатиметься свіжим понад тиждень.
Завдяки своїм антибактерицидним властивостям козяче молоко в теплі не прокисає два-три дні, а в холодильнику зберігатиметься свіжим понад тиждень.
Дорослі люди здебільшого п’ють козяче молоко для лікування, адже те, що воно здатне покращити стан при багатьох хворобах — доведений медичний факт.
Дорослим козяче молоко принесе користь при лікуванні анемії, безсоння, мігрені. До того ж відновить сили після важко перенесених хвороб, стресів та фізичних навантажень, заспокоїть подразнену слизову шлунково-кишкового тракту.
Козяче молоко здійснює на організм людини антибактеріальну, протизапальну, антиоксидантну, противірусну та антитромботичну дію.
У козячому молоці в 9 разів більше кальцію і в 6 разів більше вітаміну Д, ніж у коров’ячому молоці.
У козячому молоці в 9 разів більше кальцію і в 6 разів більше вітаміну Д, ніж у коров’ячому молоці.
Дослідження показали, що споживання козячого молока дорослими людьми дійсно має неабияку користь. Воно:
Що ж до його гіпоалергенності, то це, на жаль, міф: алергічні реакції на козяче молоко також можливі, хоча й набагато рідше.
Дослідження серед пацієнтів з непереносністю коров’ячого молока показали: лише 25% не мали алергічних реакцій на козяче.
Дослідження серед пацієнтів з непереносністю коров’ячого молока показали: лише 25% не мали алергічних реакцій на козяче.
Але треба мати на увазі: козяче молоко, як і будь-який продукт харчування, може бути лікувальним, але може й нашкодити. Важливо знати, у якій кількості правильно його споживати. До того, ж воно корисне не усім.
Через високий вміст мінералів та жирів воно може принеси шкоду людям з нездоровими нирками або сечовивідними шляхами, а також тим, у кого слабкий шлунково-кишковий тракт.
І останнє: якщо ти купуєш молоко на ринку, знай: чим слабше виражений специфічний запах молока — тим охайніші господарі кози, вони миють її вим’я та дотримуються усіх санітарних норм.
Раніше ми писали, як зберігати грудне молоко.
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