Здоровье и красота

Менструации нет, а красные пятна есть! Кровотечение после секса: причины возникновения и что делать

Диана Просяник, редактор сайта 30 сентября 2023, 21:00
кров після сексу
Фото: Unsplash

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