Менструации нет, а красные пятна есть! Кровотечение после секса: причины возникновения и что делать

Кровь после секса может стать неожиданностью и вызвать обеспокоенность у многих лиц. С такой проблемой сталкиваются не так редко, но она по большей части вызывает тревогу у партнеров.

И понять, откуда возникает кровь, и почему это происходит, является необходимостью. А подробнее о крови после секса рассказали в издании Cosmopolitan.

Норма или причина обратиться к врачу

Около 9% женщин сталкиваются с кровотечениями после полового акта. Важно не паниковать, но понимать, когда это нормально, а когда — основание обратиться к врачу.

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Иногда после секса можно заметить небольшие красные пятна на белье или простыне. И вот здесь все зависит от частоты появления этих выделений.

Если такое случается редко или вообще однократно, и не сопровождается другими симптомами — это нормально. Однако, если кровотечение постоянное и/или сопровождается болью — это уже основание для визита к гинекологу.

В каких случаях кровь после секса — причина обратиться к гинекологу

Инфекции, передающиеся половым путем (ИППП)

Кровь после секса может свидетельствовать о воспалении шейки матки, вызванном ИППП. Шейка матки может кровоточить вследствие трения. К этому могут привести такие заболевания как гонорея, хламидиоз, трихомониаз и герпес.

Поэтому, если ты имела незащищенный половой акт и после секса есть кровотечение — это служит поводом для обращения к врачу.

Полипы на шейке матки или в матке

Полипы — это образования, появляющиеся на шейке матки или внутри матки. Они имеют много кровеносных сосудов, которые собственно и могут кровоточить во время полового акта.

Хотя большинство полипов не опасны и они сами по себе исчезают, все же стоит обсудить их происхождение и возможные методы лечения с врачом. К примеру, если они тебя беспокоят, гинеколог может предложить медикаментозное лечение или хирургическое удаление.

Бактериальный вагиноз

Это нарушение микрофлоры влагалища, что может вызвать кровотечение. Также это заболевание может сопровождаться другими симптомами, такими как зуд, выделения белого или серого цвета, или со специфическим рыбным запахом.

И все же, кровотечение не является самым распространенным симптомом бактериального вагиноза.

Молочница с осложнениями

В случае серьезных форм молочницы, когда есть поражение наружных половых органов, интимные отношения могут вызвать кровотечение из-за травмы вульвы. Но такое бывает очень редко.

Но молочница может принести еще много дискомфорта, а сталкивались с кандидозом хотя бы раз в жизни около 30-50% женщин. Поэтому, как говорят, знай врага в лицо. Читай все о молочнице и воспалительных процессах на фоне стресса.

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