Чувствуешь боль во время секса? Рассказываем о вагинизме: что это такое, причины и лечение

Иногда женщины во время полового акта могут испытывать дискомфорт и неприятную боль. Но почему это происходит — знают далеко не все. Одной из причин может быть вагинизм.

Вагинизм является достаточно малоизвестным термином, несмотря на то, что это состояние влияет на жизнь многих женщин. Если ты слышишь это слово впервые — не волнуйся. В этом материале ты узнаешь что такое вагинизм, причины его возникновения и лечение. Подробнее об этом рассказали на сайте NHS.

Что такое вагинизм

Вагинизм — это рефлекторная реакция организма на страх перед некоторыми или всеми видами вагинального проникновения, в результате которого каждый раз при проникновении твои вагинальные мышцы напрягаются сами по себе.

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Заметим, что это неконтролируемый женщиной процесс, который иногда может возникнуть, даже если раньше у тебя был безболезненный половой акт.

Важно, что вагинизм необязательно влияет на твою способность к возбуждению и получению удовольствия от других видов сексуального контакта.

Причины вагинизма

Причины этого состояния не всегда понятны. И все же есть некоторые факторы, которые считаются причиной его возникновения. В частности:

опасения, что вагина слишком мала;

негативный или неудачный первый сексуальный опыт;

неприятный опыт осмотра у гинеколога;

предубеждения по поводу секса, что это позорно или неправильно;

заболевания половых органов, например, молочница.

Как лечат вагинизм

Лечение вагинизма обычно направлено на управление своими эмоциями и ощущениями, касающимися проникновения и на упражнения, способствующие постепенному привыканию к проникновению.

Если говорить более подробно, то лечение вагинизма возможно с помощью:

Психосексуальной терапии. Главная ее цель — помочь тебе понять и изменить свои чувства относительно своего тела и пола.

Главная ее цель — помочь тебе понять и изменить свои чувства относительно своего тела и пола. Техник релаксации. Это упражнения, направленные на внимательность, дыхание и нежные прикосновения. Они помогут научиться расслаблять вагинальные мышцы.

Это упражнения, направленные на внимательность, дыхание и нежные прикосновения. Они помогут научиться расслаблять вагинальные мышцы. Упражнений для тазового дна. Такие упражнения сосредоточены на сжимании и расслаблении, чтобы научиться контролировать мышцы влагалища.

Такие упражнения сосредоточены на сжимании и расслаблении, чтобы научиться контролировать мышцы влагалища. Фокуса на ощущениях . Цель таких упражнений заключается в том, чтобы помочь расслабиться во время секса и повысить либидо.

. Цель таких упражнений заключается в том, чтобы помочь расслабиться во время секса и повысить либидо. Вагинальных тренажеров. Такие тренажеры помогают постепенно привыкнуть к тому, что тебе что-то вводят в вагину.

И подчеркиваем, что перед тем как начинать лечение, необходимо обязательно проконсультироваться со специалистом, который поможет выбрать нужный вид терапии именно для тебя.

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