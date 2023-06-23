Чувствуешь боль во время секса? Рассказываем о вагинизме: что это такое, причины и лечение

Иногда женщины во время полового акта могут испытывать дискомфорт и неприятную боль. Но почему это происходит — знают далеко не все. Одной из причин может быть вагинизм.
Вагинизм является достаточно малоизвестным термином, несмотря на то, что это состояние влияет на жизнь многих женщин. Если ты слышишь это слово впервые — не волнуйся. В этом материале ты узнаешь что такое вагинизм, причины его возникновения и лечение. Подробнее об этом рассказали на сайте NHS.
Вагинизм — это рефлекторная реакция организма на страх перед некоторыми или всеми видами вагинального проникновения, в результате которого каждый раз при проникновении твои вагинальные мышцы напрягаются сами по себе.
Заметим, что это неконтролируемый женщиной процесс, который иногда может возникнуть, даже если раньше у тебя был безболезненный половой акт.
Заметим, что это неконтролируемый женщиной процесс, который иногда может возникнуть, даже если раньше у тебя был безболезненный половой акт.
Важно, что вагинизм необязательно влияет на твою способность к возбуждению и получению удовольствия от других видов сексуального контакта.
Причины этого состояния не всегда понятны. И все же есть некоторые факторы, которые считаются причиной его возникновения. В частности:
Лечение вагинизма обычно направлено на управление своими эмоциями и ощущениями, касающимися проникновения и на упражнения, способствующие постепенному привыканию к проникновению.
Лечение вагинизма обычно направлено на управление своими эмоциями и ощущениями, касающимися проникновения и на упражнения, способствующие постепенному привыканию к проникновению.
Если говорить более подробно, то лечение вагинизма возможно с помощью:
И подчеркиваем, что перед тем как начинать лечение, необходимо обязательно проконсультироваться со специалистом, который поможет выбрать нужный вид терапии именно для тебя.
И подчеркиваем, что перед тем как начинать лечение, необходимо обязательно проконсультироваться со специалистом, который поможет выбрать нужный вид терапии именно для тебя.
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