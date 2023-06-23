Відчуваєш біль під час сексу? Розповідаємо про вагінізм: що це таке, причини та лікування

Іноді жінки під час статевого акту можуть відчувати дискомфорт та неприємний біль. Але чому це відбувається — знають далеко не усі. Однією з причин може бути вагінізм.
Вагінізм є достатньо маловідомим терміном, попри те, що цей стан впливає на життя багатьох жінок. Якщо ти чуєш це слово вперше — не хвилюйся. У цьому матеріалі ти дізнаєшся, що таке вагінізм, причини його виникнення та лікування.
Детальніше про це розповіли на сайті NHS.
Вагінізм — це рефлекторна реакція організму на страх перед деякими або всіма видами вагінального проникнення, в результаті якого щоразу при проникненні твої вагінальні м’язи напружуються самі собою.
Зауважимо, що це неконтрольований жінкою процес, який іноді може виникнути, навіть якщо раніше у тебе був безболісний статевий акт.
Зауважимо, що це неконтрольований жінкою процес, який іноді може виникнути, навіть якщо раніше у тебе був безболісний статевий акт.
Важливо, що вагінізм не обов’язково впливає на твою здатність до збудження та отримання задоволення від інших видів сексуального контакту.
Причини цього стану не завжди зрозумілі. Та все ж є деякі фактори, що вважаються причиною його виникнення. Зокрема:
Лікування вагінізму зазвичай спрямоване на керування своїми емоціями та відчуттями, що стосуються проникнення та на вправи, що сприяють поступовому звиканню до проникнення.
Лікування вагінізму зазвичай спрямоване на керування своїми емоціями та відчуттями, що стосуються проникнення та на вправи, що сприяють поступовому звиканню до проникнення.
Якщо говорити більш детально, то лікування вагінізму можливе за допомогою:
Та наголошуємо, що перед тим як починати лікування, необхідно обов’язково проконсультуватися зі спеціалістом, який допоможе обрати потрібний вид терапії саме для тебе.
Та наголошуємо, що перед тим як починати лікування, необхідно обов’язково проконсультуватися зі спеціалістом, який допоможе обрати потрібний вид терапії саме для тебе.
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