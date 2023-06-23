Відчуваєш біль під час сексу? Розповідаємо про вагінізм: що це таке, причини та лікування

Іноді жінки під час статевого акту можуть відчувати дискомфорт та неприємний біль. Але чому це відбувається — знають далеко не усі. Однією з причин може бути вагінізм.

Вагінізм є достатньо маловідомим терміном, попри те, що цей стан впливає на життя багатьох жінок. Якщо ти чуєш це слово вперше — не хвилюйся. У цьому матеріалі ти дізнаєшся, що таке вагінізм, причини його виникнення та лікування.

Детальніше про це розповіли на сайті NHS.

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Що таке вагінізм

Вагінізм — це рефлекторна реакція організму на страх перед деякими або всіма видами вагінального проникнення, в результаті якого щоразу при проникненні твої вагінальні м’язи напружуються самі собою.

Зауважимо, що це неконтрольований жінкою процес, який іноді може виникнути, навіть якщо раніше у тебе був безболісний статевий акт.

Важливо, що вагінізм не обов’язково впливає на твою здатність до збудження та отримання задоволення від інших видів сексуального контакту.

Причини вагінізму

Причини цього стану не завжди зрозумілі. Та все ж є деякі фактори, що вважаються причиною його виникнення. Зокрема:

побоювання, що вагіна занадто мала;

негативний чи невдалий перший сексуальний досвід;

неприємний досвід огляду у гінеколога;

упередження з приводу сексу, що це ганебно чи неправильно;

захворювання статевих органів, наприклад, молочниця.

Як лікують вагінізм

Лікування вагінізму зазвичай спрямоване на керування своїми емоціями та відчуттями, що стосуються проникнення та на вправи, що сприяють поступовому звиканню до проникнення.

Якщо говорити більш детально, то лікування вагінізму можливе за допомогою:

Психосексуальної терапії. Головна її мета — допомогти тобі зрозуміти та змінити свої почуття щодо свого тіла та статі.

Головна її мета — допомогти тобі зрозуміти та змінити свої почуття щодо свого тіла та статі. Технік релаксації . Це вправи, що спрямовані на уважність, дихання та ніжні дотики. Вони допоможуть навчитися розслабляти вагінальні м’язи.

. Це вправи, що спрямовані на уважність, дихання та ніжні дотики. Вони допоможуть навчитися розслабляти вагінальні м’язи. Вправ для тазового дна. Такі вправи зосереджені на стисканні та відпусканні, щоб навчитися контролювати м’язи піхви.

Такі вправи зосереджені на стисканні та відпусканні, щоб навчитися контролювати м’язи піхви. Фокусу на відчуттях. Мета таких вправ полягає у тому, щоб допомогти розслабитися під час сексу та підвищити лібідо.

Мета таких вправ полягає у тому, щоб допомогти розслабитися під час сексу та підвищити лібідо. Вагінальні тренажери. Такі тренажери допомагають поступово звикнути до того, що тобі щось вводять у вагіну.

Та наголошуємо, що перед тим як починати лікування, необхідно обов’язково проконсультуватися зі спеціалістом, який допоможе обрати потрібний вид терапії саме для тебе.

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