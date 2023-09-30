Менструації немає, а червоні плями є! Кровотеча після сексу: причини виникнення та що робити

Кров після сексу може стати несподіванкою і викликати стурбованість у багатьох людей. З такою проблемою стикаються не так рідко, але вона здебільшого викликає тривогу у партнерів.

І зрозуміти, звідки виникає кров, і чому це відбувається, є необхідністю. А детальніше про кров після сексу розповіли у виданні Cosmopolitan.

Норма чи причина звернутися до лікаря

Близько 9% жінок стикаються із кровотечами після статевого акту. Важливо не панікувати, але розуміти, коли це нормально, а коли — підстава для звернення до лікаря.

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Іноді після сексу можна помітити невеликі червоні плями на білизні чи простирадлі. І ось тут все залежить від частоти появи цих виділень.

Якщо таке трапляється рідко або взагалі одноразово і не супроводжується іншими симптомами — це нормально. Однак, якщо кровотеча постійна та/або супроводжується болем — це вже підстава для візиту до гінеколога.

У яких випадках кров після сексу — причина звернутися до гінеколога

Інфекції, що передаються статевим шляхом (ІПСШ)

Кров після сексу може свідчити про запалення шийки матки, викликане ІПСШ. Шийка матки може кровоточити внаслідок тертя. До цього можуть призвести такі захворювання як гонорея, хламідіоз, трихомоніаз та герпес.

Тож якщо ти мала незахищений статевий акт і після сексу є кровотеча — це слугує приводом для звернення до лікаря.

Поліпи на шийці матки чи в матці

Поліпи — це утворення, що з’являються на шийці матки або всередині матки. Вони мають багато кровоносних судин, які власне й можуть кровоточити під час статевого акту.

Хоча більшість поліпів не є небезпечними і зникають самі по собі, все ж варто обговорити їхнє походження і можливі методи лікування з гінекологом. Приміром, якщо вони тебе турбують, лікар може запропонувати медикаментозне лікування чи хірургічне видалення.

Бактеріальний вагіноз

Це порушення мікрофлори піхви, що може спричинити кровотечу. Також це захворювання може супроводжуватися іншими симптомами, такими як свербіж, виділеннями білого чи сірого кольору, або такими, що мають специфічний рибний запах.

Та все ж, кровотеча не є найпоширенішим симптомом бактеріального вагінозу.

Молочниця з ускладненнями

У випадку серйозних форм молочниці, коли є ураження зовнішніх статевих органів, інтимні стосунки можуть спричинити кровотечу через травму вульви. Але таке буває дуже рідко.

Та молочниця може принести ще багато дискомфорту, а стикалися з кандидозом принаймні раз у житті близько 30-50% жінок. Тож, як говорять, знай ворога в обличчя. Читай усе про молочницю та запальні процеси на фоні стресу.

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