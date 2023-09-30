Здоров'я та краса

Менструації немає, а червоні плями є! Кровотеча після сексу: причини виникнення та що робити

Діана Просяник, редакторка сайту 30 Вересня 2023, 21:00
кров після сексу
Фото: Unsplash

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