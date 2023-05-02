Не буду пить молоко, а то будет плохо! А может, не будет? Рассказываем пять мифов о лактозе

Молоко — это полезный продукт для многих людей, поскольку оно содержит в составе питательные вещества, такие как кальций, фосфор, магний, калий, витамины группы А, В и D.

Однако некоторые люди имеют непереносимость лактозы — сахара, содержащегося в молоке. В таких случаях потребление молока может привести к желудочным проблемам.

На самом деле мифов о лактозе действительно много. Но что же тогда правда? Специалисты из школы инновационной медицины SIM разобрали мифы о лактозе и объяснили, какова реальность.

Миф №1. В рационе взрослого человека молоко — ненужный продукт

На самом деле дискуссии на эту тему ведутся уже давно. Некоторые считают, что в организме взрослого человека молоко не усваивается, или советуют употреблять обезжиренное. В то же время другие обвиняют лактозу, говоря, что взрослые плохо ее переносят или не переносят вообще.

Но гастроэнтерологи объясняют, что коровье молоко и молоко другого крупного рогатого скота состоит примерно на 87% из воды и на 13% из твердых фракций: жира, белка, лактозы, а также содержит минералы, кальций, магний, калий.

То есть молоко — это важный продукт здорового питания детей и взрослых.

Миф №2. Животный жир, в том числе молочный, вредит здоровью

Животные жиры не имеют отношения к высокой распространенности атеросклеротических поражений, а вот низкий уровень их потребления ассоциируется с более высокой смертностью от всех медицинских причин.

Миф №3. Многие люди не переносят лактозу

Гиполактазия — это состояние, а не болезнь, которое сопровождается вздутием живота, тошнотой, диареей и т. п.

Украинцы относятся к этнической группе, в которой 15–20% взрослого населения имеют непереносимость лактозы. Но даже им не стоит исключать из рациона молоко и молочные продукты.

Нужно лишь ограничить их количество на один прием пищи. Оно должно составлять 12–15 г лактозы. Это примерно один стакан молока, что не приведет к появлению симптомов гиполактазии.

Миф №4. Чтобы обнаружить отсутствие непереносимости к лактозе, надо пройти генетическое тестирование

На самом деле с помощью генетических методов можно обнаружить определенный полиморфизм генов.

Это будет свидетельствовать, что в течение жизни у человека может возникнуть дефицит лактазы — фермента, который расщепляет молочный сахар дисахарид на моносахариды.

Но здесь речь идет лишь о склонности, которая может и не реализоваться в течение всей жизни человека.

Миф №5. Лучше перейти на потребление безлактозных продуктов

Один из популярных ныне мифов. Но на самом деле это нельзя считать здоровым пищевым предпочтением. Лактоза — это пребиотик, играющий определенную физиологическую роль в нашем организме. Например, она положительно влияет на микробную композицию в кишечнике, а значит отказываться от нее нет никакого смысла.

Но если ты все же принадлежишь к тем 15–20% этнических украинцев, которые плохо переносят лактозу, но очень любишь молоко — советуем попробовать приготовить овсяное молоко в домашних условиях.

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