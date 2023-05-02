Не питиму молоко, бо погано буде! А може, не буде? Розповідаємо п’ять міфів про лактозу

Молоко — це корисний для багатьох людей продукт, оскільки містить у складі поживні речовини: кальцій, фосфор, магній, калій, вітаміни групи А, В та D.

Однак деякі люди мати непереносимість лактози — цукру, що міститься в молоці. У таких випадках споживання молока може призвести до шлункових проблем.

Міфів про лактозу справді багато. Але що ж тоді правда? Спеціалісти зі школи інноваційної медицини SIM розібрали міфи про лактозу та пояснили, яка реальність.

Міф №1. У раціоні дорослої людини молоко — непотрібний продукт

Насправді дискусії на цю тему ведуться уже давно. Дехто вважає, що в організмі дорослої людини молоко не засвоюється, або ж радить вживати знежирене. Водночас інші звинувачують лактозу, кажучи, що дорослі погано її переносять або не переносять взагалі.

Та гастроентерологи пояснюють, що коров’яче молоко та молоко іншої великої рогатої худоби складається приблизно на 87% з води і на 13% — з твердих фракцій: жиру, білка, лактози, а також містить мінерали, кальцій, магній, калій.

Тобто молоко — це важливий продукт здорового харчування дітей та дорослих.

Міф №2. Тваринний жир, зокрема молочний, шкодить здоров’ю

Тваринні жири не впливають на ризики виникнення атеросклеротичних уражень, а от низький рівень їх споживання асоціюється з вищою смертністю від усіх медичних причин.

Міф №3. Багато людей не переносять лактозу

Гіполактазія — це стан, а не хвороба, який супроводжується здуттям живота, нудотою, діареєю тощо.

Українці належать до етнічної групи, у якій 15–20% дорослого населення мають непереносимість лактози. Але навіть їм не варто виключати з раціону молоко і молочні продукти.

Потрібно лише обмежити їх кількість на одне приймання їжі. Вона має становити 12–15 г лактози. Це приблизно одна склянка молока, що не спричинить появу симптомів гіполактазії.

Міф №4. Щоб виявити відсутність непереносимості до лактози, треба пройти генетичне тестування

Насправді за допомогою генетичних методів можна виявити певний поліморфізм генів.

Це свідчитиме, що протягом життя в людини може виникнути дефіцит лактази — ферменту, що розщеплює молочний цукор дисахарид на моносахариди.

Та тут йдеться лише про схильність, що може й не реалізуватися протягом усього життя людини.

Міф №5. Краще перейти на споживання безлактозних продуктів

Один із популярних нині міфів. Але насправді це не можна вважати здоровим харчовим уподобанням. Лактоза — це пребіотик, що відіграє певну фізіологічну роль в нашому організмі. Наприклад, вона позитивно впливає на мікробну композицію в кишках, а отже, відмовлятися від неї немає жодного сенсу.

Та якщо ти все ж належиш до тих 15–20% етнічних українців, що погано переносять лактозу, але дуже любиш молоко — радимо спробувати приготувати вівсяне молоко у домашніх умовах.

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