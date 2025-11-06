В Украине действует программа бесплатного лечения бесплодия: кто может воспользоваться

Бесплодие — это состояние, при котором пара не может зачать ребёнка в течение года регулярной половой жизни без использования контрацептивов. По данным ВОЗ, с трудностями зачатия сталкивается примерно каждый шестой взрослый в мире.

Современная медицина имеет эффективные методы, которые помогают повысить шансы на беременность. В Украине также действует государственная программа, позволяющая пройти лечение бесплодия бесплатно с использованием технологии искусственного оплодотворения. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Когда стоит обратиться за помощью

Если беременность не наступает больше года, врачи советуют не откладывать обследование. Женщинам старше 35 лет стоит сделать это уже через полгода попыток, особенно если есть нарушения менструального цикла, эндометриоз или проблемы после перенесённых инфекций либо лечения онкозаболеваний.

У мужчин поводом обратиться к врачу может стать низкое качество спермы, варикоцеле, инфекционные болезни или предыдущие неудачные попытки зачатия.

Что включает государственная программа

С 2024 года в Украине действует новое направление в рамках Програми медичних гарантій — лечение бесплодия с помощью технологий in vitro.

Государство берет на себя расходы за основные этапы ЭКО: от консультаций и диагностики до оплодотворения, переноса эмбриона и медицинского сопровождения до подтверждения беременности. При необходимости может быть проведено генетическое тестирование эмбриона.

Как попасть в программу

Чтобы начать процесс, женщине нужно обратиться к акушеру-гинекологу в медучреждении, которое имеет контракт с НСЗУ. Направление не требуется.

После первичного обследования специалист может направить пациентку к репродуктологу или в специализированный центр. Решение о проведении процедуры принимает консилиум врачей, который определяет показания и возможные противопоказания.

