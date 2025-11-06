В Україні діє програма безкоштовного лікування безпліддя: хто може скористатися

Безпліддя — це стан, коли пара не може зачати дитину протягом року регулярного статевого життя без використання контрацептивів. За даними ВООЗ, з труднощами зачаття стикається близько кожен шостий дорослий у світі.

Сучасна медицина має дієві методи, що допомагають підвищити шанси на вагітність. В Україні також діє державна програма, яка дає можливість пройти лікування безпліддя безкоштовно, використовуючи технологію штучного запліднення. Про це пише Центр громадського здоров’я України.

Коли варто звернутися по допомогу

Якщо вагітність не настає понад рік, лікарі радять не відкладати обстеження. Жінкам після 35 років варто зробити це вже через пів року спроб, особливо якщо є порушення менструального циклу, ендометріоз чи проблеми після перенесених інфекцій або лікування онкозахворювань.

У чоловіків сигналом може бути низька якість сперми, варикоцеле, інфекційні хвороби або попередні невдалі спроби зачаття.

Що включає державна програма

З 2024 року в Україні діє новий напрям у межах Програми медичних гарантій — лікування безпліддя за допомогою технологій in vitro.

Держава бере на себе витрати за основні етапи ЕКЗ: від консультацій і діагностики до запліднення, перенесення ембріона та медичного супроводу до підтвердження вагітності. Також, за потреби, може бути проведене генетичне тестування ембріона.

Як потрапити до програми

Щоб розпочати процес, жінці потрібно звернутися до акушера-гінеколога у медзакладі, який має контракт із НСЗУ. Направлення не вимагається.

Після первинного обстеження фахівець може скерувати пацієнтку до репродуктолога або спеціалізованого центру. Рішення про проведення процедури ухвалює консиліум лікарів, який визначає показання та можливі протипоказання.

Що відомо про лікування безпліддя в Україні державним коштом

