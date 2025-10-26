Вместо ложка — “лофка”: как физиология влияет на развитие речи ребенка

Следующие — считают, а самые смешные записывают на память. Но иногда речь ребенка формируется не так, как ожидают. Украинские логопеды все чаще говорят о росте количества детей, у которых наблюдаются трудности с произношением, чтением и письмом.

По словам специалистов Каритаса Украины, работающих в рамках программы. Готовим детей и молодежь к будущему, полномасштабная война существенно повлияла на развитие детей.

Отсутствие базового чувства безопасности, стресс и постоянная тревога отражаются на речевых навыках. В результате логопеды все чаще фиксируют случаи дизартрии, логоневроза (заикания), дислалии, дислексии и дисграфии. Об етом пише Українська правда.

Когда молчание в два года — не норма

Если в возрасте двух-трьох лет ребенок все понимает, но молчит, или его словарный запас ограничивается несколькими словами — это сигнал, что стоит обратиться к специалисту.

Логопеды подчёркивают: важно замечать, говорит ли ребенок понятно, не повторяет ли чужие фразы из мультфильмов, не использует ли собственный выдуманный язык, непонятный окружающим.

Строение артикуляционного аппарата влияет на речь

На развитие речи влияют физиологические особенности — строение языка, неба, прикус и даже уздечка под языком.

Если рот ребенка постоянно открыт, язык лежит между зубами или выдвинут вперед, а твердую пищу он жует неохотно — это может быть признаком проблем с артикуляционным аппаратом.

Такие особенности напрямую влияют на четкость произношения, поэтому консультация логопеда или ЛОРа поможет скорректировать ситуацию.

“Лофка” вместо “ложка”: когда игра со словами — не игра

Родители часто считают, что ребенок перерастет неправильную речь, но специалисты предупреждают: искажения звуков редко проходят сами по себе. Если вместо ложка ребенок говорит лофка, а вместо чайник — тайник, это первый звоночек, что нужна логопедическая помощь.

Когда ребёнок путает похожие по звучанию буквы — например, б и п, д и т, з и с — это может свидетельствовать о слабом фонематическом слухе. В будущем это приводит к трудностям с письмом и чтением.

Ребенок слышит, но не понимает: что это значит

Иногда малыш внимательно слушает, но не выполняет словесные инструкции. Например, воспитатель просит нарисовать солнце, а ребенок берет синий карандаш и рисует волны.

Логопеды объясняют, что такое поведение не всегда говорит о невнимательности — иногда проблема заключается в восприятии речи.

Если ребенок растет в русскоязычной среде, ему сложнее усваивать украинские звуки и ударения. В таких случаях специалисты помогают развить слуховое различение, чтобы ребёнок лучше понимал и правильно произносил украинские слова.

Когда предложения звучат неправильно

Фразы вроде мама пошел в магазин или зайчик ест морковка это не просто детские ошибки, а показатель нарушения грамматического строя речи.

Если ребенку сложно пересказать событие, описать картинку или связно рассказать о своем дне, нужно обращаться за помощью. Иначе такие трудности осложнят обучение в школе.

Медленная или слишком быстрая речь

Некоторые дети говорят отрывисто, застревая на слогах. Другие — слишком быстро, глотая окончания. И те, и другие случаи могут быть проявлениями дизартрии или логоневроза.

Из-за неразборчивого произношения ребенок начинает стесняться, избегает общения, а это влияет и на самооценку.

Дислексия и дисграфия: почему стоит обращать внимание на письмо

У младших школьников частые ошибки при письме или чтении — не редкость. Но если после нескольких месяцев обучения ребёнок продолжает путать буквы, пропускать или переставлять слоги, это может быть проявлением дислексии или дисграфии. Такие дети понимают текст на слух, но при письме совершают системные ошибки.

Специалисты единодушны: не стоит ждать, что речевые трудности пройдут сами. Ранняя коррекция помогает енаучиться говорить четко, уверенно и без страха. Большинство нарушений поддаются исправлению, если вовремя обратиться за помощью.

