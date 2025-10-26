Стиль життя Здоров'я та краса

Замість ложка — “лофка”: як фізіологія впливає на розвиток мовлення дитини

Юлія Хоменко, редакторка сайту 26 Жовтня 2025, 09:00 4 хв.
Замість ложка — “лофка”: як фізіологія впливає на розвиток мовлення дитини
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь