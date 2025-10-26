Замість ложка — “лофка”: як фізіологія впливає на розвиток мовлення дитини

Перше слово малюка батьки чекають із найтеплішим хвилюванням. Наступні — рахують, а найсмішніші записують на згадку. Але іноді мовлення дитини формується не так, як очікують. Українські логопеди все частіше говорять про зростання кількості дітей, у яких спостерігаються труднощі з вимовою, читанням та листом.

За словами фахівців Карітасу України, що працюють у межах програми Готуємо дітей та молодь до майбутнього, повномасштабна війна суттєво вплинула на розвиток дітей.

Відсутність базового відчуття безпеки, стресу та постійна тривога позначаються на мовленнєвих навичках. В результаті логопеди дедалі частіше фіксують випадки дизартрії, логоневрозу (заїкання), дислалії, дислексії та дисграфії .

Коли мовчання за два роки — не норма

Якщо у віку двох-трьох років дитина все розуміє, але мовчить, або її словарний запас обмежується кількома словами — це сигнал, що варто звернутися до спеціаліста.

Логопеди наголошують: важливо помічати, чи дитина говорити зрозуміло, чи не повторює чужі фрази з мультиків, чи не використовує власну вигадану мову, незрозумілу оточенню.

Будова артикуляційного апарату впливає на мовлення

На розвиток мовлення впливають фізіологічні особливості — будова мови, піднебіння, прикус і навіть вуздечка під мовою.

Якщо рот дитини постійно відкритий, мова лежить між зубами або висунутий уперед, а тверду їжу вона жує неохоче — це може бути ознакою проблем з артикуляційним апаратом. Такі особливості безпосередньо впливають на чіткість вимови, тому консультація логопеда чи ЛОРа допоможе скоригувати ситуацію.

Лофка замість ложка: коли гра у слова — не гра

Батьки часто вважають, що дитина переросте неправильне промову, але фахівці застерігають: спотворення звуків рідко минають самостійно. Якщо замість дитина каже лофка, а замість чайник — схованку, це перший дзвіночок, що потрібна логопедична допомога.

Коли дитина плутає схожі за звучанням літери — наприклад, б і п, д і т, з і с — це може свідчити про слабкий фонематичний слух. У майбутньому це призводить до труднощів із листом та читанням.

Дитина чує, але не розуміє: що це означає

Інколи малюк слухає поважно, але не виконує словесні інструкції. Наприклад, вихователь просить намалювати сонце, а дитина бере синій олівець і малює хвилі. Логопеди пояснюють, що таке поведення не завжди свідчить про неуважність — іноді проблема полягає у сприйнятті мовлення.

Якщо дитина зростає у російськомовному оточенні, їй важче засвоювати українські звуки та наголоси. У таких випадках фахівці допомагають розвинути слухове розрізнення, щоб дитина краще розуміла і правильно вимовляла українські слова.

Коли речення звучати неправильно

Фразі на кшталт мама пішов у магазин чи зайчик є морква — це не лише дитячі помилки, а показник порушення граматичного ладу мовлення.

Якщо дитині складно переказати подію, описати малюнок чи зв’язково розповісти про свій день, потрібно звертатися за допомогою. Інакше такі труднощі ускладнювати навчання у школі.

Повільне або занадто швидке мовлення

Деякі діти говорять відривчасто, застрягаючи на складах. Інші — дуже швидко, глотаючи закінчення. І ті, й інші випадки можуть бути проявами дизартрії чи логоневрозу.

Через нерозбірливе вимову дитина починає стерегтися, уникає спілкування, а це впливає і на самооцінку.

Дислексія та дисграфія: чому варто звертати увагу на лист

У молодших школярів часті помилки під час листа чи читання — не рідкість. Але якщо після кількох місяців навчання дитина продовжує плутати букви, пропускати чи переставляти склади, це може бути проявом дислексії чи дисграфії . Такі діти розуміють текст усно, але при письмі роблять системні помилки.

Фахівці одностайні: не варто чекати, що мовленнєві труднощі пройти самі. Рання корекція допомагає дитині навчитися говорити чітко, впевнено і без страху. Більшість порушень піддаються виправленню, якщо вчасно звернутися по допомогу.

