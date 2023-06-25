Это естественно, но нужно проявить заботу к себе: что такое лохии после родов и сколько они длятся

Во время беременности тело женщины подвергается изменениям, перестройке и, конечно, стрессу. Однако обновление и “перенастройка” происходит не только во время вынашивания ребенка и родов, но и после рождения младенца.
Женщины сталкиваются с кровянистыми выделениями и не всегда знают, нормально ли это и когда нужно обращаться к врачу.
Что такое лохии после родов, сколько они продолжаются и когда стоит немедленно звонить своему врачу — рассказываем дальше.
При вынашивании ребенка организм женщины работает на мать и плод. Во время родов женское тело сбрасывает слизистую матки, необходимую во время беременности, и начинает восстанавливаться.
Этот вид выделений называется лохиями, они похожи на менструальную кровь.
Этот вид выделений называется лохиями, они похожи на менструальную кровь.
Сначала эти выделения могут быть только кровавыми, потом будут слизистыми, ведь лохии — это смесь крови, слизи, белых кровяных тел, остатков плаценты и кусочков слизистой матки.
Если роды были вагинальными, тогда в пределах нормы считают лохии после родов, которые длятся не более шести недель.
В течение первых трех дней лохии могут быть алыми, с большими сгустками. После четырех — пяти дней после рождения ребенка, выделения будут становиться розовыми или приблизятся к коричневому цвету.
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В конце первой недели выделения будут становиться более желтыми или прозрачными, а сгустки совсем исчезнут.
Окончательно прекратиться лохии могут через три — шесть недель.
Окончательно прекратиться лохии могут через три — шесть недель.
Если твои роды прошли с кесаревым сечением, то выделений может быть меньше, и они будут продолжаться недолго.
Самое главное, о чем нужно помнить — гигиена. Нужно часто менять прокладки, а тампоны не использовать, пока не позволит врач.
Если не следить за этим периодом, могут возникнуть разные инфекции.
Как правило, тело самостоятельно заживает и сокращает матку до начальных размеров. Однако, если твои лохии не становятся менее интенсивными в течение нескольких дней или сгустки в выделениях не уменьшаются, следует обратиться к врачу.
Симптомы, которые могут стать причиной обращения к врачу после родов:
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