Это естественно, но нужно проявить заботу к себе: что такое лохии после родов и сколько они длятся

Во время беременности тело женщины подвергается изменениям, перестройке и, конечно, стрессу. Однако обновление и “перенастройка” происходит не только во время вынашивания ребенка и родов, но и после рождения младенца.

Женщины сталкиваются с кровянистыми выделениями и не всегда знают, нормально ли это и когда нужно обращаться к врачу.

Что такое лохии после родов, сколько они продолжаются и когда стоит немедленно звонить своему врачу — рассказываем дальше.

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Лохии после родов: что это

При вынашивании ребенка организм женщины работает на мать и плод. Во время родов женское тело сбрасывает слизистую матки, необходимую во время беременности, и начинает восстанавливаться.

Этот вид выделений называется лохиями, они похожи на менструальную кровь.

Сначала эти выделения могут быть только кровавыми, потом будут слизистыми, ведь лохии — это смесь крови, слизи, белых кровяных тел, остатков плаценты и кусочков слизистой матки.

Лохии после родов: сколько длятся

Если роды были вагинальными, тогда в пределах нормы считают лохии после родов, которые длятся не более шести недель.

В течение первых трех дней лохии могут быть алыми, с большими сгустками. После четырех — пяти дней после рождения ребенка, выделения будут становиться розовыми или приблизятся к коричневому цвету.

В конце первой недели выделения будут становиться более желтыми или прозрачными, а сгустки совсем исчезнут.

Окончательно прекратиться лохии могут через три — шесть недель.

Если твои роды прошли с кесаревым сечением, то выделений может быть меньше, и они будут продолжаться недолго.

Что делать с выделениями после родов

Самое главное, о чем нужно помнить — гигиена. Нужно часто менять прокладки, а тампоны не использовать, пока не позволит врач.

Если не следить за этим периодом, могут возникнуть разные инфекции.

Когда нужно обращаться к врачу из-за лохий

Как правило, тело самостоятельно заживает и сокращает матку до начальных размеров. Однако, если твои лохии не становятся менее интенсивными в течение нескольких дней или сгустки в выделениях не уменьшаются, следует обратиться к врачу.

Симптомы, которые могут стать причиной обращения к врачу после родов:

признаки инфекции, такие как выделение с неприятным запахом;

высокая температура или озноб;

холодная и липкая кожа;

интенсивное кровотечение, которое все ещё алое на второй неделе;

болезненные ощущения с одной или обеих сторон живота;

головокружение или обморок;

одышка, нерегулярное сердцебиение.

Если ты ещё в ожидании рождения ребенка, то читай в нашем другом материале о предвестниках родов.

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