Це природно, але треба проявити турботу до себе: що таке лохії після пологів та скільки вони тривають

Під час вагітності тіло жінки піддається змінам, перебудові та, звісно, стресу. Проте оновлення та “переналаштування” відбувається не лише під час виношування дитини та пологів, а й після народження немовля.
Жінки стикаються з кров’янистими виділеннями й не завжди знають, чи нормально це і коли треба звертатися до лікаря.
Що таке лохії після пологів, скільки тривають та коли варто негайно телефонувати своєму лікарю(-ці) — розповідаємо далі.
Під час виношування дитини організм жінки працює на матір та дитину. Під час пологів жіноче тіло скидає слизову матки, що була необхідна під час вагітності, і починає відновлюватися.
Цей вид виділень називається лохіями, що схожі до менструальної крові.
Цей вид виділень називається лохіями, що схожі до менструальної крові.
Спочатку ці виділення можуть бути лише кривавими, згодом — ставатимуть слизовими, адже лохії — це поєднання крові, слизу, білих кров’яних тіл, залишків плаценти та шматочків слизової оболонки матки.
Якщо пологи були вагінальними, тоді в межах норми вважають лохії після пологів, які тривають не більше, ніж шість тижнів.
Протягом перших трьох днів лохії можуть бути яскраво-червоними, з великими згустками. Після чотирьох — п’яти днів після народження дитини виділення ставатимуть рожевими або наблизяться до коричневого кольору.
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Наприкінці першого тижня виділення ставатимуть жовтішими або прозорішими, а згустки зовсім зникнуть.
Остаточно припинитися лохії можуть через три — шість тижнів.
Остаточно припинитися лохії можуть через три — шість тижнів.
Якщо ж твої пологи пройшли з кесаревим розтином, то виділень може бути менше, й триватимуть вони не довго.
Найголовніше, про що треба пам’ятати — гігієна. Потрібно часто змінювати прокладки, а тампони не використовувати доти, доки не дозволить лікар.
Якщо не стежити за цим періодом, можуть виникнути різні інфекції.
Як правило, тіло самостійно заживає та скорочує матку до початкових розмірів. Проте, якщо твої лохії не стають менш інтенсивними протягом кількох днів, або згустки у виділеннях не зменшуються, варто звернутися до лікаря.
Якщо ж ти ще в очікуванні народження дитини, тоді читай у нашому іншому матеріалі про передвісників пологів.
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