Здоров'я та краса

Це природно, але треба проявити турботу до себе: що таке лохії після пологів та скільки вони тривають

Вікторія Мельник, редакторка сайту 25 Червня 2023, 19:00
Лохії після пологів
Фото: Pexels

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