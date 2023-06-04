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Один з передвісників пологів: чому зменшується живіт на останніх термінах вагітності

Богдана Макалюк, редакторка сайту 04 Червня 2023, 13:00
Чому зменшується живіт перед пологами: передвісник пологів
Фото: Pexels

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