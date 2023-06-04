Один з передвісників пологів: чому зменшується живіт на останніх термінах вагітності

Під час вагітності живіт жінки значно збільшується у розмірах. На останніх місяцях живіт найбільший за розмірами, адже дитина вже повністю сформувалася. Але перед пологами живіт вагітної зменшується, це ще можуть називати передвісником пологів.

Ми розповімо, чому перед пологами зменшується живіт і чи означає це, що невдовзі пологи.

Чому перед пологами зменшується живіт

Кожній жінці в пологовому будинку ставлять приблизну дату пологів. Перед цією датою можна спостерігати зниження маси тіла вагітної.

У цей період з організму молодої мами виходять надлишки рідини, адже під час вагітності вода більше затримується в організмі. Також зменшуються набряки.

Втрата маси перед пологами залежить від рівня затримки рідини в організмі. Вода затримується в організмі вагітної через прогестерон, основною функцією якого є підтримка процесів вагітності. Перед пологами його змінюють естрогени. Вони виводять зайву рідину з організму.

Крім цього, на останній стадії вагітності опускається живіт. Матка розслабляється у верхній частині, щоб дитина просунулась у бік родових шляхів.

Жінці стає легше дихати, але через тиск плода на сечовий міхур, частіше хочеться до туалету.

Утім, втрата ваги та живіт, що опустився, ще не ознаки родової діяльності. Про початок пологів сигналізують перейми. Ці показники свідчать, що пологи настануть незабаром, за кілька днів.

До пологів треба готуватися відповідально і не за один тиждень. Матусі мають також передивитися свій раціон. Раніше ми розповідали, що можна їсти перед пологами та протягом останнього триместру.

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