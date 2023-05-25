Тренувальні перейми? Чому болить поперек перед пологами та що з цим робити

Болі та легкий дискомфорт у попереку може турбувати жінку усі дев’ять місяців вагітності, але вони можуть посилитися під кінець терміну. Це пов’язано з тим, що ось-ось настане час народжувати. Іноді такі болі плутають із переймами.

Ми розповімо, чому болить поперек перед пологами, що робити і як не переплутати болі з переймами.

Чому болить поперек перед пологами

Болі в спині перед пологами пов’язані з переворотом малюка головою вниз і його тиском на таз. Також біль, що з’являється за півтора-два тижні до пологів, пов’язаний із постійним тонусом матки. Це ще називають тренувальними переймами.

Але варто знати, що болі в попереку не завжди пов’язані з прийдешніми пологами. Іноді їх можуть спричинити інші причини:

носіння незручного взуття;

гормональні порушення, що викликають розслаблення зв’язок між хребцями;

розтягнення м’язів преса, через що збільшується навантаження на поперек;

остеохондроз, що розвинувся до вагітності;

збільшення ваги;

живіт, що збільшується, провокує зміщення центру тяжкості й напругу спинних м’язів.

Як не переплутати біль у спині з переймами

Треба запам’ятати, що перейми повторюються через певний проміжок часу, що поступово зменшується. Тривалість перейм збільшується.

Натомість тренувальні перейми не мають регулярних повторень, а тривалість приблизно однакова.

Справжні перейми дуже болючі. Якщо вже пережила раз тренувальні перейми, то знаєш рівень їхнього болю і не переплутаєш зі справжніми. Часто тренувальні перейми можуть минути після зміни положення, а справжні — ні.

Що робити, якщо болить спина перед пологами

Варто звернути увагу на біль: різкий, тупий тощо. Адже це може сигналізувати не просто про тренувальні перейми, а й про хворобу. Якщо ще до симптомів додається температура та погане самопочуття. Потрібно звернутися до лікаря та пройти ряд обстежень: аналіз крові та сечі, УЗД, пренатальний скринінг тощо.

Зменшити біль у спині можуть допомогти:

прогулянки на свіжому повітрі тривалістю щонайменше 15-30 хвилин;

зміна становища;

зміна пози сну;

зменшення фізичних навантажень;

носіння зручного взуття;

масаж (після консультації з лікарем);

носіння бандажа (після консультації з лікарем);

теплий душ, але не гарячий та недовгий;

сідати так, щоб зменшувати навантаження на хребет.

У будь-якому випадку, якщо болить спина під час вагітності та під її кінець, треба звернутися до лікаря та розповісти про свої симптоми. Він зможе провести огляд, дати поради, які підійдуть особисто тобі та твоєму стану.

Під час вагітності на самопочуття жінки впливає багато речей. Багато жінок страждають від токсикозу. Раніше ми розповідали, як полегшити токсикоз у вагітних.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!