Тренировочные схватки? Почему болит поясница перед родами и что с этим делать

Боли и легкий дискомфорт в пояснице могут беспокоить женщину все девять месяцев, но они могут усилиться под конец беременности. Это связано с тем, что вот-вот настанет время рожать. Иногда такие боли путают со схватками.

Мы расскажем, почему болит поясница перед родами, что делать и как не перепутать боли со схватками.

Почему болит поясница перед родами

Боли в спине перед родоразрешением связаны с переворотом малыша головой вниз и его давлением на таз. Также боль, которая появляется за полторы-две недели до родов, связана с постоянным тонусом матки. Это еще называют тренировочными схватками.

Но стоит знать, что боли в пояснице не всегда связаны со скорыми родами. Иногда их могут вызвать другие причины:

ношение неудобной обуви;

гормональные нарушения, вызывающие расслабление связок между позвонками;

растяжение мышц пресса, из-за чего увеличивается нагрузка на поясницу;

остеохондроз, развившийся до беременности;

увеличение веса;

увеличивающийся живот, провоцирующий смещение центра тяжести и напряжение спинных мышц.

Как не перепутать боли в спине со схватками

Нужно запомнить, что родовые схватки повторяются через определенный промежуток времени, и он постепенно уменьшается. Длительность схваток при этом увеличивается.

Тренировочные схватки не имеют регулярных повторений, а длительность примерно одинаковая.

Настоящие схватки очень болезненные. Если уже пережила раз тренировочные схватки и знаешь уровень их боли, то не перепутаешь с настоящими. Часто тренировочные схватки могут пройти после смены положения, а настоящие — нет.

Что делать, если болит спина перед родами

Стоит обратить внимание на боль: резкая, ноющая и тд. Ведь это может сигнализировать не просто о тренировочных схватках, а и о болезни. Если еще к симптомам добавляется температура и плохое самочувствие, нужно обратиться к врачу и пройти ряд обследований: анализ крови и мочи, УЗД, пренатальный скрининг и тд.

Уменьшить боли в спине могут помочь:

прогулки на свежем воздухе продолжительностью не менее 15-30 минут;

смена положения;

изменение позы сна;

уменьшение физических нагрузок;

удобная обувь;

массаж (после консультации с врачом);

ношение бандажа (после консультации с врачом);

теплый душ, но не горячий и недолгий;

садиться так, чтобы уменьшать нагрузку на позвоночник.

В любом случае, если болит спина во время беременности и под ее конец, надо обратиться к врачу и рассказать о своих симптомах. Он сможет провести осмотр, дать советы, которые подойдут лично тебе и твоему состоянию.

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