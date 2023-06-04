Один из предвестников родов: почему уменьшается живот на последних сроках беременности

Во время беременности живот женщины значительно увеличивается в размерах. В последние месяцы живот самый большой, ведь ребенок уже полностью сформировался. Но перед родами живот беременной уменьшается, это еще называют предвестником родов.

Мы расскажем, почему перед родами уменьшается живот и значит ли, что скоро роды.

Почему перед родами уменьшается живот

Каждой женщине в роддоме ставят предполагаемую дату родов. Перед этой датой можно наблюдать снижение массы тела беременной.

В этот период из организма молодой мамы выходят излишки жидкости, ведь во время беременности вода больше задерживается в организме. Также уменьшаются отеки.

Потеря массы перед родами зависит от уровня задержки жидкости в организме. Вода задерживается в организме беременной через гормон прогестерон, основной функцией которого является поддержание процессов беременности. Перед родами его сменяют эстрогены. Они выводят лишнюю жидкость из организма.

Кроме этого, на последней стадии беременности опускается живот. Матка расслабляется в верхней части, чтобы ребенок продвинулся в сторону родовых путей.

Женщине становиться легче дышать, но через давление плода на мочевой пузырь, чаще хочется в туалет.

Однако потеря веса и опустившийся живот — еще не признаки родовой деятельности. О начале родов сигнализируют схватки. Эти показатели говорят о том, что роды наступят скоро, через несколько дней.

К родам нужно готовиться ответственно и не за одну неделю. Мамочки должны также пересмотреть свой рацион. Ранее мы рассказывали, что можно есть перед родами и в период последнего триместра.

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