Будет ли лучевая болезнь? Радиобиолог о возможных последствиях от взрыва россиянами ЗАЭС

Какими могут быть последствия подрыва россиянами Запорожской АЭС? Грозит ли людям лучевая болезнь? Все эти вопросы не один месяц волнуют украинцев. Радиобиолог Екатерина Шаванова рассказала в эфире телемарафона Єдині новини Яне Брензей, чего ждать людям и будет ли лучевая болезнь у населения.

Лучевая болезнь: симптомы и лечение

Лучевая болезнь может возникнуть у людей, получивших дозу облучения от 50 до 100 Рад. Она не вызывает заметных симптомов. Клиническим проявлением воздействия радиации является острая лучевая болезнь.

Острая лучевая болезнь развивается вследствие облучения более 1 Гр (100 Рад) за короткий промежуток времени. Крайне тяжелой считается доза облучения 600 Рад.

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Радионуклиды скапливаются в организме, чем создают локальное внутреннее облучение. Они находятся в организме до распада или выведения. К ним относятся: йод-131, стронций-90, цезий-137.

Йод-131 распадается довольно быстро — за восемь суток. В случае стронция-90 и цезия-137 все значительно сложнее. Он находится в организме человека 28 и 30 лет. Попадает через дыхательные пути и продукты.

Лучевая болезнь имеет следующие симптомы:

Недомогание, слабость, тяжесть в голове.

Повышенная потливость, сжатость в груди, температура.

Снижение лимфоцитов в крови.

Расстройства нервной системы, головные боли, рвота.

Потеря сознания, кровоизлияния, воспалительные процессы.

Без лечения люди умирают за период от двух недель до нескольких лет.

Неотложное лечение включает в себя следующие процессы: промывание желудка, употребление мочегонных и слабительных средств, промывание глаз и рта, употребление отхаркивающих препаратов.

Последующее лечение назначается врачами в индивидуальном порядке.

Будет ли второй Чернобыль и почему не нужно пить калий йодид

Если российские оккупанты взорвут Запорожскую АЭС, это точно не будет, как в Чернобыле или Фукусиме, говорит Екатерина Шаванова. На ЗАЭС есть нарушения семи столбов ядерной безопасности МАГАТЭ.

Повторения Чернобыля не будет — это манипуляции. Это другой тип реактора, они с сентября прошлого года не работают, — говорит Екатерина Шаванова.

— Скорее всего, вся эта история не выйдет за рамки промплощадки ЗАЭС. Конечно, никто сейчас не может давать конкретных сценариев, потому что их очень много.

Калий йодид употреблять не следует, пока нет официального распоряжения. Радиоактивный йод выделяется при ядерной реакции, для чего реактор должен работать. Сейчас реакторы не работают, поэтому нет радиоактивного йода.

В ситуации, когда реакторы выключены, калий йодид пить не нужно, — отмечает радиобиолог Екатерина Шаванова.

Украинские атомщики проходят многочисленные тренировки, поэтому знают, что делать в экстренных ситуациях. В случае подрыва россиянами Запорожской АЭС это не произойдет одномоментно, будет несколько дней на оповещение и работу систем.

Специалист говорит, что у людей лучевой болезни не будет. Основные последствия будут для промплощадки. Последствия будут не только радиационными, Украина может потерять атомную электростанцию, то есть 25% электроэнергии страны.

Мы после Чернобыля до сих пор страдаем радиофобией, боимся радиации там, где не нужно ее бояться. У нас до сих пор ходят все эти мифы, — говорит Екатерина Шаванова.

Эксперт не советует доверять разнообразным моделированием ситуаций, ведь чаще всего они искаженно отражают события, не соответствуют реальности. Это мы увидели в момент подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Превентивными средствами могут быть просьбы властей переждать дома или в укрытиях сутки. Это важно, чтобы не мешать работе служб и беречь жизнь гражданских людей. В Запорожье могут объявить эвакуацию, все зависит от направления ветра.

У каждого должен быть запас воды, еды на три дня. Даже без радиации. Заряженные павербанки, скотч. Не следует выходить из дома и не выгуливать животных.

Раньше мы рассказывали, что положить в радиационную аптечку.

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