Здоров'я та краса

Чи буде променева хвороба в людей? Радіобіологиня про можливі наслідки від підриву росіянами ЗАЕС

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 05 Липня 2023, 16:30
Променева хвороба: симптоми і лікування
Фото: Pexels

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