Чи буде променева хвороба в людей? Радіобіологиня про можливі наслідки від підриву росіянами ЗАЕС

Якими можуть бути наслідки підриву росіянами Запорізької АЕС? Чи загрожує людям променева хвороба? Всі ці питання не один місяць хвилюють українців. Радіобіологиня Катерина Шаванова розповіла в ефірі телемарафону Єдині новини Яні Брензей, чого чекати людям і чи буде променева хвороба в населення.

Променева хвороба: симптоми та лікування

Променева хвороба може виникнути в людей, які отримали дозу опромінення від 50 до 100 Рад. Вона не викликає помітних симптомів. Клінічним проявом впливу радіації є гостра променева хвороба.

Гостра променева хвороба розвивається внаслідок опромінення понад 1 Гр (100 рад) за короткий проміжок часу. Вкрай тяжкою вважається доза опромінення у 600 Рад.

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Радіонукліди накопичуються в організмі, чим створюють локальне внутрішнє опромінення. Вони перебувають в організмі до розпаду чи виведення. До них належать: йод-131, стронцій-90, цезій-137.

Йод-131 розпадається доволі швидко — за вісім діб. У випадку зі стронцієм-90 та цезієм-137 усе значно складніше. Він перебуває в організмі людини 28 і 30 років. Потрапляє через дихальні шляхи та продукти.

Променева хвороба має такі симптоми:

Нездужання, слабкість, важкість у голові.

Підвищена пітливість, стиснення в грудях, температура.

Зниження лімфоцитів у крові.

Розлади нервової системи, головний біль, блювання.

Втрата свідомості, крововиливи, запальні процеси.

Без лікування люди помирають за період від двох тижнів до років.

Невідкладне лікування містить такі процеси: промивання шлунку, вживання сечогінних та проносних засобів, промивання очей та рота, вживання відхаркувальних препаратів.

Подальше лікування призначається лікарями в індивідуальному порядку.

Чи буде другий Чорнобиль та чому не потрібно пити калій йодид

Якщо російські окупанти підірвуть Запорізьку АЕС, це точно не буде, як у Чорнобилі чи Фукусімі, каже Катерина Шаванова. На ЗАЕС є порушення семи стовпів ядерної безпеки МАГАТЕ.

Повторення Чорнобиля не буде — це маніпуляції. Це інший тип реактора, вони з вересня минулого року не працюють, — каже Катерина Шаванова.

— Найімовірніше, вся ця історія не вийде за рамки проммайданчика ЗАЕС. Звісно, що ніхто зараз не може давати конкретних сценаріїв, бо їх дуже багато.

Калій йодид вживати не потрібно, доки немає офіційного розпорядження. Радіоактивний йод виділяється під час ядерної реакції, для цього реактор має працювати. Нині реактори не працюють, тому немає радіоактивного йоду.

У ситуації, коли реактори вимкнені, калій йодид пити не потрібно, — наголошує радіобіологиня Катерина Шаванова.

Українські атомники проходять численні тренування, тому вони знають, що робити в екстрених ситуаціях. У випадку підриву росіянами Запорізької АЕС — це не станеться одномоментно, буде кілька днів на сповіщення та роботу систем.

Фахівчиня каже, що в людей променевої хвороби не буде. Основні наслідки будуть для проммайданчика. Наслідки будуть не лише радіаційними, Україна може втратити атомну електростанцію — тобто 25% електроенергії країни.

Ми після Чорнобиля досі страждаємо радіофобією, боїмося радіації там, де не треба її боятися. У нас досі ходять всі ці міфи, — каже Катерина Шаванова.

Експертка не радить довіряти різноманітним моделюванням ситуацій, адже найчастіше вони викривлено відображають події, не відповідають реальності. Це ми побачили у випадку підриву росіянами Каховської ГЕС.

Превентивними засобами можуть бути прохання від влади перечекати вдома чи в укриттях добу. Це важливо, щоб не заважати роботі служб та берегти життя цивільних людей. У Запоріжжі можуть оголосити евакуацію, все залежить від напрямку вітру.

У кожного має бути запас води, їжі на три дні. Навіть без радіації. Заряджені павербанки, скотч. Слід не виходити з дому та не вигулювати тварин.

Раніше ми розповідали, що покласти в радіаційну аптечку.

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