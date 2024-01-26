Благоприятных дней немало, остается только выбрать! Лунный календарь стрижек на февраль 2024 года

Февраль приносит с собой не только самые сильные морозы, но и лучший период для заботы о себе, своем здоровье и красоте. Поэтому неудивительно, что лунный календарь стрижек на этот раз изобилует благоприятными датами для изменения образа.
Хотя современная наука и относится скептически к влиянию фаз Луны на разные аспекты жизни человека, однако лунный календарь продолжает оставаться одним из популярных методов, чтобы определить, что следует делать, а что — нет. Им также некоторые любят пользоваться и во время планирования следующего месяца и некоторых бьюти-процедур, в частности стрижек.
Ты можешь доверять лунному календарю и только с ним заниматься планированием, или вообще сомневаться в его действенности. Однако если хочешь попробовать изменить стиль, или не знаешь, когда все же изменить прическу, всегда можешь попробовать подстроить свою запись под лунный календарь стрижек. А что если сработает?
Февраль в этом году обилен благоприятными датами для смены прически, поэтому остается только выбрать именно ту, которая подходит твоему графику.
Этот день считается достаточно неблагоприятным для смены стиля, поскольку результат может быть непредсказуемым. Кроме того, любые окрашивания могут навредить волосам больше, чем обычно.
В этот день лучше тоже не проводить стрижку, поскольку волосы после могут довольно долго не расти. Да и укладки держаться желаемое время не будут.
В этот день лучше не пытаться экспериментировать с прической, особенно если тебя ожидает важная встреча. Кроме того, неудачный результат может оказать сильное влияние на настроение и в общем испортить день.
В этот день лунный календарь не рекомендует планировать стрижку, поскольку изменения могут принести не ожидаемый результат.
Этот день не подходит для стрижек, поскольку в результате волосы могут стать тонкими и слабыми. Лучше вместо этого провести окраску, но только в том случае, если цвет приближен к натуральному.
Однако проблемы с волосами может принести не только неправильно выбранная дата для стрижки или окрашивания. Читай, что рассказал трихолог о причинах самых распространенных проблем с волосами.
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