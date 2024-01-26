Благоприятных дней немало, остается только выбрать! Лунный календарь стрижек на февраль 2024 года

Февраль приносит с собой не только самые сильные морозы, но и лучший период для заботы о себе, своем здоровье и красоте. Поэтому неудивительно, что лунный календарь стрижек на этот раз изобилует благоприятными датами для изменения образа.

Лунный календарь стрижек на февраль 2024 года: когда лучше стричься в феврале

Хотя современная наука и относится скептически к влиянию фаз Луны на разные аспекты жизни человека, однако лунный календарь продолжает оставаться одним из популярных методов, чтобы определить, что следует делать, а что — нет. Им также некоторые любят пользоваться и во время планирования следующего месяца и некоторых бьюти-процедур, в частности стрижек.

Ты можешь доверять лунному календарю и только с ним заниматься планированием, или вообще сомневаться в его действенности. Однако если хочешь попробовать изменить стиль, или не знаешь, когда все же изменить прическу, всегда можешь попробовать подстроить свою запись под лунный календарь стрижек. А что если сработает?

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Фазы Луны в феврале 2024

Убывающая Луна : с 1-9, 25-29 февраля.

: с 1-9, 25-29 февраля. Новолуние : 10 февраля.

: 10 февраля. Растущая месяц : 11-23 февраля.

: 11-23 февраля. Полнолуние: 24 февраля.

Лунный календарь стрижек на февраль 2024 года

Февраль в этом году обилен благоприятными датами для смены прически, поэтому остается только выбрать именно ту, которая подходит твоему графику.

Благоприятные дни : 1, 7, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24 февраля.

: 1, 7, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24 февраля. Неблагоприятные дни: 2, 4, 6, 16, 25 февраля.

Удачные даты для обновления волос в феврале 2024

2 февраля

Этот день считается достаточно неблагоприятным для смены стиля, поскольку результат может быть непредсказуемым. Кроме того, любые окрашивания могут навредить волосам больше, чем обычно.

4 февраля

В этот день лучше тоже не проводить стрижку, поскольку волосы после могут довольно долго не расти. Да и укладки держаться желаемое время не будут.

6 февраля

В этот день лучше не пытаться экспериментировать с прической, особенно если тебя ожидает важная встреча. Кроме того, неудачный результат может оказать сильное влияние на настроение и в общем испортить день.

16 февраля

В этот день лунный календарь не рекомендует планировать стрижку, поскольку изменения могут принести не ожидаемый результат.

25 февраля

Этот день не подходит для стрижек, поскольку в результате волосы могут стать тонкими и слабыми. Лучше вместо этого провести окраску, но только в том случае, если цвет приближен к натуральному.

Однако проблемы с волосами может принести не только неправильно выбранная дата для стрижки или окрашивания. Читай, что рассказал трихолог о причинах самых распространенных проблем с волосами.

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