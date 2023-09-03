Облысение, перхоть и седина: трихолог рассказал о причинах самых распространенных проблем с волосами

Стресс, качество пищи и жизни в целом влияют на нас. Изменения стиля жизни или гормональные проблемы всегда отражаются на нашей коже, сне и волосах.

Частыми проблемами являются выпадение волос, появление перхоти и ранняя седина. В чем кроются причины и возможно ли их избежать, изданию Лига.Life рассказал врач-дерматолог, трихолог и специалист по хирургическому восстановлению волос Кузьма Хобзей.

Редакция Вікна-новини делится интересными моментами этого разговора с тобой.

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Почему появляется перхоть и чем она отличается от себореи

Перхоть может появляться из-за низкого качества питания, некорректно подобранного ухода за волосами и кожей головы, стресса. Однако перхоть часто можно спутать с дерматитом. Трихолог Кузьма Хобзей объясняет: дерматит — воспаление кожи, что связано с нарушением микробиома, сальностью кожи.

— Себорея — это кожное сало, которое выделяется вместе с перхотью из кожи головы. А вот сама перхоть — это уже то, что у людей “сыплется на плечи”. Эти понятия схожи, однако перхоть — термин, который, скорее всего, ввели маркетологи.

Следует понимать, что космецевтические препараты, которые продаются в масмаркетах или в аптеке, но не являются рецептурными, не могут вылечить воспаление себорейного дерматита. Но они часто помогают при первых проявлениях перхоти как профилактические средства.

Кроме того, перхоть может быть симптомом не только себорейного дерматита, но и псориаза.

Поэтому следует обращаться к врачу тогда, когда шампуни из магазина или аптеки не приносят желаемого результата.

Выпадение волос: причины и лечение

Врач объясняет, что волосы должны выпадать. Но главное здесь — их количество.

Волосы должны выпадать. Так завершается цикл их жизни — старый волос “выпирает” новый, молодой.

Часто людей пугает большое количество выпадающих волос во время мытья головы. Кузьма Хобзей говорит — абсолютно нормально, что волосы выпадают именно в момент, когда кожа головы распарена, действует шампунь и механический массаж руками.

Такая же ситуация повторяется при вычесывании волос.

— Если волосы выпадают, но на голове не видно залысины — это может быть сезонное выпадение, а волосы потом восстановятся. Предрасположенность мужчин к андрогенетической алопеции также не приговор, её можно вылечить.

Но если есть место, где волосы выпадают постоянно и они не восстанавливаются — необходимо срочно обращаться к врачу. Причиной выпадения волос могут быть аутоиммунные заболевания, такие как гнездная алопеция и рубцовая алопеция.

Последняя, как отмечает трихолог, полностью уничтожает волосяные фолликулы, после чего восстановить волосы невозможно.

Вместе с тем, не стоит бояться лечения волос, ведь цена лекарственных препаратов от таких проблем будет составлять несколько сотен гривен в месяц.

Почему появляется седина

Трихолог говорит, что основной причиной появления седых волос у людей есть генетика: если у кого-то из твоих родственников седеть волосы начали довольно рано, то, скорее всего, у тебя будет так же. Вторая распространенная причина появления седины в молодом возрасте — внешние факторы, такие как стресс.

— Седина — это отсутствие пигментации на волоске. Бороться с этим очень сложно, а с учетом современных причин стресса — количество седых волос у людей молодого возраста может существенно увеличиться, — объясняет трихолог.

Замедлить процесс седения, вылечить причину — если это болезнь — да, возможно. Но это не будет 100% решение проблемы, потому что мы уберем только какую-то часть седых волос. С эстетической стороны полностью помочь может только краска для волос.

Чтобы замедлить процесс седения волос, следует обратить внимание на несколько факторов, которые могут влиять на твои жизненные ритмы. Как бороться с сединой, мы рассказывали в нашем другом материале.

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