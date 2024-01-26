Сприятливих днів чимало, лишається тільки обрати! Місячний календар стрижок на лютий 2024 року

Лютий приносить із собою не лише найлютіші морози, але й найкращий період для турботи про себе, своє здоров’я та красу. Тому не дивно, що місячний календар стрижок цього разу рясніє сприятливими датами для зміни образу.

Місячний календар стрижок на лютий 2024: коли краще стригтися у лютому

Хоч сучасна наука і ставиться скептично до впливу фаз Місяця на різні аспекти життя людини, проте місячний календар і надалі лишається одним із популярних методів, аби визначити, що варто робити, а що — ні. Ним також дехто любить користуватись і під час планування наступного місяця та деяких б’юті-процедур, зокрема стрижок.

Ти можеш довіряти місячному календарю та лише з ним займатись плануванням, або ж взагалі сумніватись у його дієвості. Однак, якщо хочеш спробувати змінити стиль, або ж не знаєш, коли все ж таки змінити зачіску, завжди можеш спробувати підлаштувати свій запис під місячний календар стрижок. А що як спрацює?

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Фази Місяця в лютому 2024

Спадний Місяць : з 1-9, 25-29 лютого.

: з 1-9, 25-29 лютого. Молодик : 10 лютого.

: 10 лютого. Місяць, що зростає : 11-23 лютого.

: 11-23 лютого. Повня: 24 лютого.

Місячний календар стрижок на лютий 2024

Лютий цьогоріч рясній сприятливими датами для зміни зачіски, тому лишається тільки обрати саме ту, яка підходить твоєму графіку.

Сприятливі дні : 1, 7, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24 лютого.

: 1, 7, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24 лютого. Несприятливі дні: 2, 4, 6, 16, 25 лютого.

Вдалі дати для оновлення волосся у лютому 2024

2 лютого

Цей день вважається досить несприятливим для зміни стилю, оскільки результат може бути непередбачуваним. Крім того, будь-які фарбування можуть нашкодити волоссю більше, ніж зазвичай.

4 лютого

Цього дня краще теж не проводити стрижку, оскільки волосся після може досить довго не рости. Та й укладки триматись бажаний час не будуть.

6 лютого

У цей день краще не намагатись експериментувати із зачіскою, особливо, якщо на тебе чекає важлива зустріч. Крім того, невдалий результат може сильно вплинути на настрій та загалом зіпсувати день.

16 лютого

Цього дня місячний календар не рекомендує планувати стрижку, оскільки зміни можуть принести не той результат, якого очікували.

25 лютого

Цей день не підходить для стрижок, оскільки в результаті волосся може стати тонким та слабким. Краще натомість провести фарбування, але лише у тому випадку, якщо колір наближений до натурального.

Та проблеми з волоссям може принести не лише неправильно обрана дата для стрижки чи фарбування. Читай, що розповів трихолог про причини найпоширеніших проблем з волоссям.

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