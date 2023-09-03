Облисіння, лупа та сивина: трихолог розповів про причини найпоширеніших проблем з волоссям

Стрес, якість їжі та життя в цілому впливають на нас. Зміни стилю життя чи гормональні проблеми завжди позначаються на нашій шкірі, сні та волоссі.

Частими проблемами є випадіння волосся, поява лупи та рання сивина. В чому криються причини та чи можливо їх уникнути, виданню Ліга.Life розповів лікар-дерматолог, трихолог та спеціаліст з хірургічного відновлення волосся Кузьма Хобзей.

Редакція Вікна-новини ділиться найцікавішими моментами цієї розмови з тобою.

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Чому з’являється лупа і чим вона відрізняється від себореї

Лупа може з’являтися через низьку якість харчування, некоректно підібраний догляд за волоссям та шкірою голови, стрес. Однак лупу часто можна сплутати із дерматитом. Трихолог Кузьма Хобзей пояснює: дерматит — запалення шкіри, що пов’язане з порушенням мікробіому, сальністю шкіри.

— Себорея — це шкірне сало, яке виділяється разом із лупою зі шкіри голови. А ось сама лупа — це вже те, що у людей “сиплеться на плечі”. Ці поняття є спорідненими, однак лупа — термін, який швидше за все ввели маркетологи.

Варто розуміти, що космецевтичні препарати, які продаються у масмаркетах чи в аптеці, але не є рецептурними, не можуть вилікувати запалення себорейного дерматиту. Але вони часто допомагають при перших проявах лупи як профілактичні засоби.

Окрім цього, лупа може бути симптомом не лише себорейного дерматиту, а й псоріазу.

Тож варто звертатися до лікаря тоді, коли шампуні з магазину чи аптеки не приносять бажаного результату.

Випадіння волосся: причини та лікування

Лікар пояснює, що волосся повинно випадати. Але головне тут — його кількість.

Волосся має випадати. Так завершується цикл його росту — стару волосину “випирає” нова, молода.

Часто людей лякає велика кількість волосся, що випадає, під час миття голови. Кузьма Хобзей каже — абсолютно нормально, що волосся випадає саме в момент, коли шкіра голови розпарена, діє шампунь та механічний масаж руками.

Така ж ситуація повторюється при вичісуванні волосся.

— Якщо волосся випадає, але на голові не видно залисин — це може бути сезонне випадіння, а волосся згодом відновиться. Схильність чоловіків до андрогенетичної алопеції також не є вироком, її можна вилікувати.

Але якщо є місце, де волосся випадає постійно і воно не відновлюється — необхідно терміново звертатися до лікаря. Причиною випадіння волосся можуть бути аутоімунні хвороби, такі як гніздова алопеція та рубцева алопеція.

Остання, як зазначає трихолог, повністю винищує волосяні фолікули, після чого відновити волосся — неможливо.

Разом з тим, не варто боятися лікування волосся, адже ціна лікарських препаратів від таких проблем — сягатиме кількасот гривень на місяць.

Чому з’являється сивина

Трихолог каже, що основною причиною появи сивого волосся у людей є генетика: якщо у когось із твоїх родичів сивіти волосся почало досить рано, то, швидше за все, у тебе буде так само. Друга поширена причина появи сивини у молодому віці — зовнішні чинники, такі як стрес.

— Сивина — це відсутність пігментації на волосині. Боротися з цим дуже складно, а з урахуванням сучасних причин стресу — кількість сивого волосся у людей молодого віку може істотно збільшитися, — пояснює трихолог.

Сповільнити процес сивіння, вилікувати причину — якщо це хвороба — так, можливо. Але це не буде 100% розв’язання проблеми, бо ми приберемо лише якусь частину сивого волосся. З естетичного боку, повністю допомогти може лише фарба для волосся.

Щоб уповільнити процес сивіння волосся, варто звернути увагу на кілька чинників, що можуть впливати на твої життєві ритми. Як боротися із сивиною, ми розповідали в нашому іншому матеріалі.

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