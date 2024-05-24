Здоровье и красота

В лето со здоровыми и красивыми волосами: лунный календарь стрижек на июнь 2024

Анастасия Грубрина, журналист сайта 24 мая 2024, 14:30
календар стрижок на червень 2023
Фото: Pexels

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