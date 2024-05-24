В лето со здоровыми и красивыми волосами: лунный календарь стрижек на июнь 2024

Вот и пришло долгожданное лето! Если ты готовился (-лась) к нему заранее, вероятно, поход в парикмахерскую тоже планируешь? Если да, читай в нашем материале о лунном календаре стрижек на июнь 2024 — когда будут удачные дни для подстригания и окрашивания волос.

Фазы Луны в июне 2024

Убывающая Луна: 1-5, 23-30 июня.

Новолуние: 6 июня.

Растущая Луна: 8-21 июня.

Полнолуние: 22 июня.

Лунный календарь стрижек на июнь 2024

Благоприятные дни для стрижек и окрашивания волос в июне: 4-10, 24-25 июня.

В эти дни ты можешь не переживать о состоянии волос! Все процедуры пойдут на пользу. Предпочитай записываться заблаговременно, ведь летом приходится чаще подстригать посеченные от солнца кончики. О том, почему появляется сухость волос, мы рассказывали здесь.

Неблагоприятные дни для работы с волосами в июне: 1-3, 14-23 и 28-30 июня.

Если у тебя есть возможность не записываться к мастеру в эти дни — лучше не рисковать волосами! Ведь фазы Луны могут повлиять на твое настроение или восприятие окрашивания, или стрижки.

Благоприятные дни для стрижки по лунному календарю в июне 2024

4-5 июня

Эти два дня подойдут для стрижек. Стрижка 4 или 5 июня позволит почувствовать себя харизматичной и привлекательной. Можно кардинально поменять цвет волос. Лучше использовать в уходе натуральные ингредиенты.

6-7 июня

Удачный день для подстригания волос. Если ты веришь во влияние Луны на финансы, стрижка 7 июня принесет тебе неожиданную прибыль. Лучше всего для окрашивания использовать средства с натуральным составом.

8-9 июня

День “материальной” стрижки! Однако волосы могут стать непослушными. Поэтому удели уходу и укладке дополнительное внимание. 9 июня лучше не экспериментировать с новыми кардинальными прическами.

10 июня

Это благоприятный день для подстригания волос. Новая прическа может подарить тебе покой и приподнятое настроение.

24-25 июня

Эти два дня удачны для стрижки, однако лучше заниматься здоровьем волос — пролечи их, почисти кожу головы. Можно посетить процедуры восстановления волос. Все они пойдут на пользу и будут иметь заметный эффект.

Лучше не делать массивные и экстравагантные прически.

Раньше мы рассказывали, почему электризуются волосы.

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