В лето со здоровыми и красивыми волосами: лунный календарь стрижек на июнь 2024

Вот и пришло долгожданное лето! Если ты готовился (-лась) к нему заранее, вероятно, поход в парикмахерскую тоже планируешь? Если да, читай в нашем материале о лунном календаре стрижек на июнь 2024 — когда будут удачные дни для подстригания и окрашивания волос.
В эти дни ты можешь не переживать о состоянии волос! Все процедуры пойдут на пользу. Предпочитай записываться заблаговременно, ведь летом приходится чаще подстригать посеченные от солнца кончики. О том, почему появляется сухость волос, мы рассказывали здесь.
Если у тебя есть возможность не записываться к мастеру в эти дни — лучше не рисковать волосами! Ведь фазы Луны могут повлиять на твое настроение или восприятие окрашивания, или стрижки.
Эти два дня подойдут для стрижек. Стрижка 4 или 5 июня позволит почувствовать себя харизматичной и привлекательной. Можно кардинально поменять цвет волос. Лучше использовать в уходе натуральные ингредиенты.
Удачный день для подстригания волос. Если ты веришь во влияние Луны на финансы, стрижка 7 июня принесет тебе неожиданную прибыль. Лучше всего для окрашивания использовать средства с натуральным составом.
День “материальной” стрижки! Однако волосы могут стать непослушными. Поэтому удели уходу и укладке дополнительное внимание. 9 июня лучше не экспериментировать с новыми кардинальными прическами.
Это благоприятный день для подстригания волос. Новая прическа может подарить тебе покой и приподнятое настроение.
Эти два дня удачны для стрижки, однако лучше заниматься здоровьем волос — пролечи их, почисти кожу головы. Можно посетить процедуры восстановления волос. Все они пойдут на пользу и будут иметь заметный эффект.
Лучше не делать массивные и экстравагантные прически.
Раньше мы рассказывали, почему электризуются волосы.
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