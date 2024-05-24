Здоров'я та краса

У літо зі здоровим та красивим волоссям: місячний календар стрижок на червень 2024

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 24 Травня 2024, 14:30
календар стрижок на червень 2023
Фото: Pexels

Більше новин
штрих-код
VIN-код, штрих-код та QR-код військовозобов’язаного: чи обов’язково їх отримати після оновлення даних
Як правильно вимірювати тиск тонометром
Як правильно вимірювати тиск тонометром та що потрібно знати
пакет військової допомоги від німеччини
Нададуть Leopard та HIMARS. Німеччина узгодила новий пакет військової допомоги для України
Як розмножити лаванду
Як розмножити лаванду: прості способи з вирощення квітки Провансу
Дивитись більше

Матеріали по темі

Посівний календар на червень 2023
Найкращі дні для догляду та підживлення: посівний календар на червень 2024
Місячний посівний календар 2024: сприятливі дні
Місячний посівний календар 2024: коли сіяти та саджати рослини
місячний календар
Місячний календар вдалих днів на травень 2024 — коли найкращий час для здійснення планів
Календар рибака на березень 2024
Місячний календар рибалки на березень 2024: сприятливі дні для твоєї риболовлі

Відео
0:02:50
Ситуація на Харківщині

ЗСУ зупинили ворога на Харківщині, проводиться евакуація з Липців: останні новини про ситуацію
0:07:20
F-16 в Україні
F-16 для України: що відомо про підготовку пілотів та про яку кількість бортів йдеться
0:25:25
UNITED24
Знищення флоту РФ онлайн, вплив України на політику ворога та прогнози — гучні заяви Малюка та Буданова
карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 24 травня 2024: яка ситуація на фронті сьогодні в режимі онлайн
0:03:58
Росіяни зруйнували його дім у Нікополі — історія пілота БпЛА
З токаря верстатів до оператора БпЛА. Історія військового з Нікополя
0:05:10
Батальйон Небесна кара випалює росіян — як можемо допомогти
Треба понад 500 дронів на місяць? Батальйон Небесна кара показав, як нищить ворога
балістична ракета це
Металеві носії смерті: що таке балістичні ракети та які є на озброєнні РФ
Законопроект №10195: що відомо про штрафи за порушення комендантської години
Кругленька сума за порушення комендантської години — чи будуть штрафи для громадян та бізнесу
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 23 травня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:03:39
Нацгвардійці
Це не деморалізує, а викликає агресію: нацгвардійці про обстріли ворога та цілодобові бої
Більше відео
коли садити помідори у травні
Читати далі
Коли садити помідори у травні, щоб мати гарний врожай — прості поради
Вітання з днем народження доньки
Читати далі
Вітання з днем народження доньки: своїми словами або у віршах

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь