У літо зі здоровим та красивим волоссям: місячний календар стрижок на червень 2024

От і прийшло довгоочікуване літо! Якщо ти готувався (-лась) до нього заздалегідь, певно, похід до перукарні теж плануєш? Якщо так, читай у нашому матеріалі про місячний календар стрижок на червень 2024 — коли будуть вдалі дні для підстригання та фарбування волосся.
У ці дні ти можеш не боятися за стан волосся! Адже всі процедури підуть на користь. Віддай перевагу завчасному запису, адже влітку доводиться частіше підстригати посічені від сонця кінчики. Про те, чому з’являється сухість волосся, ми розповідали тут.
Якщо в тебе є можливість не записуватися до майстра в ці дні — краще не ризикувати волоссям! Адже фази Місяця можуть вплинути на твій настрій чи сприйняття фарбування або стрижки.
Ці два дні підійдуть для стрижок. Стрижка 4 чи 5 червня дасть можливість відчути себе харизматичною та привабливою. Можна кардинально змінювати колір волосся. Краще використовувати у догляді натуральні інгредієнти.
Вдалий день для підстригання волосся. Якщо ти віриш у вплив Місяця на фінанси — стрижка 7 червня принесе тобі несподіваний прибуток. Найкраще для фарбування використовувати засоби з натуральним складом.
День “матеріальної” стрижки! Однак волосся може стати неслухняним. Тож приділи догляду та укладанню додаткову увагу. 9 червня краще не експериментувати з новими кардинальними зачісками.
Це сприятливий день для підстригання волосся. Нова зачіска може подарувати тобі спокій та піднесений настрій.
Ці два дні є вдалими для стрижки, проте краще займатися здоров’ям волосся — пролікуй його, почисть шкіру голови. Можна відвідати процедури з відновлення волосся. Всі вони підуть на користь і матимуть помітний ефект.
Краще не робити масивні та екстравагантні зачіски.
Раніше ми розповідали, чому електризується волосся.
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