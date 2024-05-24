У літо зі здоровим та красивим волоссям: місячний календар стрижок на червень 2024

От і прийшло довгоочікуване літо! Якщо ти готувався (-лась) до нього заздалегідь, певно, похід до перукарні теж плануєш? Якщо так, читай у нашому матеріалі про місячний календар стрижок на червень 2024 — коли будуть вдалі дні для підстригання та фарбування волосся.

Фази Місяця у червні 2024

Спадний Місяць: 1-5, 23-30 червня.

Молодик: 6 червня.

Місяць, що зростає: 8-21 червня.

Повня: 22 червня.

Місячний календар стрижок на червень 2024

Сприятливі дні для стрижок та фарбування волосся у червні: 4-10, 24-25 червня.

У ці дні ти можеш не боятися за стан волосся! Адже всі процедури підуть на користь. Віддай перевагу завчасному запису, адже влітку доводиться частіше підстригати посічені від сонця кінчики. Про те, чому з’являється сухість волосся, ми розповідали тут.

Несприятливі дні для роботи з волоссям у червні: 1-3, 14-23 та 28-30 червня.

Якщо в тебе є можливість не записуватися до майстра в ці дні — краще не ризикувати волоссям! Адже фази Місяця можуть вплинути на твій настрій чи сприйняття фарбування або стрижки.

Сприятливі дні для стрижки за місячним календарем у червні 2024

4-5 червня

Ці два дні підійдуть для стрижок. Стрижка 4 чи 5 червня дасть можливість відчути себе харизматичною та привабливою. Можна кардинально змінювати колір волосся. Краще використовувати у догляді натуральні інгредієнти.

6-7 червня

Вдалий день для підстригання волосся. Якщо ти віриш у вплив Місяця на фінанси — стрижка 7 червня принесе тобі несподіваний прибуток. Найкраще для фарбування використовувати засоби з натуральним складом.

8-9 червня

День “матеріальної” стрижки! Однак волосся може стати неслухняним. Тож приділи догляду та укладанню додаткову увагу. 9 червня краще не експериментувати з новими кардинальними зачісками.

10 червня

Це сприятливий день для підстригання волосся. Нова зачіска може подарувати тобі спокій та піднесений настрій.

24-25 червня

Ці два дні є вдалими для стрижки, проте краще займатися здоров’ям волосся — пролікуй його, почисть шкіру голови. Можна відвідати процедури з відновлення волосся. Всі вони підуть на користь і матимуть помітний ефект.

Краще не робити масивні та екстравагантні зачіски.

Раніше ми розповідали, чому електризується волосся.

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