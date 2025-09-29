Лунный календарь стрижек на октябрь 2025: удачные даты, чтобы прическа радовала

На лунные циклы издавна ориентируются земледельцы и путешественники, так почему бы не воспользоваться ими всем, кто заботится о своем здоровье.
Именно так, стрижка в правильно выбранный день способна повлиять на состояние волос, укрепить их, усилить общую энергетику тела и улучшить настроение.
Как планировать стрижку по лунному календарю октября — читай в материале.
Лунный календарь стрижек на октябрь: как выбрать дату
Во многих культурах мира считается, что во время растущей Луны стрижка не только стимулирует рост волос, но и притягивает к человеку новую энергию и удачу.
И даже сегодня некоторые стилисты планируют график клиентов, ориентируясь на лунный календарь, и замечают, что результат действительно заметно отличается.
На убывающей Луне волосы отрастают медленнее, поэтому это прекрасный период для стрижки, если хочешь надолго сохранить форму прически или каре и не ходить к парикмахеру каждый месяц.
В народе считается, что срезанные в это время кончики становятся крепче и меньше секутся, ведь энергия убывающей Луны идет на закрепление и укрепление.
Так как же планировать стрижку в октябре по лунному календарю? Для этого стоит знать фазы Луны и ориентироваться именно на них.
Календарь стрижек на октябрь по фазам Луны
- Растущая Луна (1–6 октября)
Это период, когда можно смело отправляться к парикмахеру. Волосы после стрижки становятся крепче, быстрее растут, а краска держится дольше и выглядит ярко. Энергетически это удачное время для новых начинаний.
- Полнолуние (7 октября)
В этот день стоит отказаться от ножниц и окрашивания. Волосы могут стать непослушными, а новый цвет быстро смоется. Зато хорошо подойдут питательные маски и восстановительные процедуры.
- Убывающая Луна (8–20 октября)
Отличный момент, чтобы закрепить форму прически. Волосы будут расти медленнее, но станут гуще и крепче. Для окрашивания рекомендуются глубокие, насыщенные оттенки, особенно темные.
- Новолуние (21 октября)
Это день отдыха для волос. Любые радикальные изменения нежелательны — лучше сделать домашний уход или массаж кожи головы.
- Снова Растущая Луна (22–31 октября)
Период обновления и экспериментов. Стрижка подарит волосам силу и блеск, а окрашивание в это время будет максимально насыщенным и стойким.
Лунный календарь стрижек на октябрь 2025: удачные и нежелательные дни
Подытожим, как планировать стрижку в октябре. Здесь учитываются не только фазы Луны, но и её пребывание в отдельных знаках зодиака.
- Наиболее благоприятные даты: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 14, 16, 20, 28, 31 октября.
- Нежелательные дни: 7, 12, 21 октября.
Узнай также, можно ли красить волосы во время менструации и влияет ли колебание гормонального фона на результат.
