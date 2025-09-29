Місячний календар стрижок на жовтень 2025 року: вдалі дати, щоб зачіска радувала

На місячні цикли здавна орієнтуються землероби та мандрівників, тож чому б не скористатися ними усім, хто піклується про своє здоров’я.

Саме так, стрижка в правильно обраний день здатна вплинути на стан волосся, зміцнити його, посилити загальну енергетику тіла та покращити настрій.

Як планувати стрижку за місячним календарем жовтня — читай у матеріалі.

Місячний календар стрижок на жовтень: як обрати дату

У багатьох культурах світу вважається, що під час зростаючого Місяця стрижка не лише стимулює ріст волосся, а й підтягує до людини нову енергію та удачу.

І навіть сьогодні деякі стилісти планують розклад клієнтів, орієнтуючись на місячний календар, і помічають, що результат справді помітно різниться.

На спадному Місяці волосся відростає повільніше, тож це чудовий період для стрижки, якщо хочеш надовго зберегти форму зачіски чи каре, і не ходити до перукаря щомісяця.

У народі вважають, що зрізані в цей час кінчики стають міцнішими й менше січуться, бо енергія спадного Місяця йде на закріплення та зміцнення.

Тож як планувати стрижку у жовтні за місячним календарем? Для цього варто знати фази Місяця і орієнтуватися саме на них.

Календар стрижок на жовтень за фазами місяця

Зростаючий Місяць (1–6 жовтня)

Це період, коли можна сміливо вирушати до перукаря. Волосся після стрижки стає міцнішим, швидше росте, а фарба тримається довше й виглядає яскраво. Енергетично це вдалий час для нових починань.

Повня (7 жовтня)

У цей день варто відмовитися від ножиць і фарбування. Волосся може стати неслухняним, а новий колір швидко змиється. Натомість добре підійдуть живильні маски та відновлювальні процедури.

Спадний Місяць (8–20 жовтня)

Чудовий момент, щоб закріпити форму зачіски. Волосся ростиме повільніше, але буде густішим і міцнішим. Для фарбування рекомендовані глибокі, насичені відтінки, особливо темні.

Молодик (21 жовтня)

Це день відпочинку для волосся. Будь-які радикальні зміни небажані — краще зробити домашній догляд чи масаж шкіри голови.

Знову Зростаючий Місяць (22–31 жовтня)

Період оновлення й експериментів. Стрижка подарує волоссю силу та блиск, а фарбування в цей час буде максимально насиченим і стійким.

Місячний календар стрижок на жовтень 2025: вдалі та небажані дні

Підсумуємо, як планувати стрижку в жовтні. Тут враховуються не лише фази Місяця, а й його перебування в окремих знаках зодіаку.

Найбільш сприятливі дати: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 14, 16, 20, 28, 31 жовтня.

1, 2, 3, 8, 9, 10, 14, 16, 20, 28, 31 жовтня. Небажані дні: 7, 12, 21 жовтня.

