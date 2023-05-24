Лето, жара и вспышки на солнце: календарь магнитных бурь на июнь 2023 года

Уже вот-вот придет первый месяц долгожданного лета. Дни станут длиннее и теплее, но готовиться в июне 2023 следует не только к пляжному сезону. В этом месяце будет немало магнитных бурь.

Первый месяц лета сразу начнется со вспышек на солнце, но на этом все не закончится. В течение июня магнитные бури будут влиять на украинцев с разной интенсивностью.

Известно, что магнитные бури не лучшим образом влияют на организм человека. Так что во время сильных вспышек на солнце все могут ощущать головную боль, усталость и даже нарушение сна.

Метеозависимые люди могут испытывать неприятные симптомы даже при малейших магнитных бурях, поэтому к ним следует быть готовыми. Календарь магнитных бурь на июнь 2023 года найдешь в материале.

Магнитные бури в июне 2023

Слабые магнитные бури: 1,7,16 и 30 июня

Средние магнитные бури: 10, 28-29 июня.

Сильные магнитные бури: 2, 18-20 июня.

Воздействие магнитных бурь на человека

Слабые магнитные бури обычно проходят незаметно. Но влияние солнца на самочувствие все же могут ощущать метеозависимые люди: общее недомогание и снижение работоспособности, повышенное эмоциональное и нервное напряжение.

Воздействие средних и сильных магнитных бурь может ощутить на себе большинство. Так, можно ожидать общую слабость, головную боль, повышение давления и даже обострение хронических болезней.

Метеозависимым и не только: помощь во время магнитных бурь

Каким бы устойчивым ни был твой организм, к вспышкам на солнце лучше подготовиться заранее. К примеру, проверить, есть ли в твоей аптечке нужные таблетки от головной боли или давления.

Также важно не перегружать себя работой, чтобы организм проще перенес вспышки на солнце. Вот еще несколько рекомендаций, которые помогут облегчить симптомы от магнитных бурь:

Не пей кофе, энергетики, алкоголь — все это только ослабит организм и позволит солнечным вспышкам воздействовать на тебя сильнее. Вместо этого следует пить больше воды.

Добавь в свою жизнь физическую активность. Не лишними будут даже обычные прогулки на открытом воздухе.

Принимай контрастный душ. Он поможет прийти в себя и улучшить самочувствие.

Чтобы магнитные бури влияли на тебя меньше, важно хорошо высыпаться и соблюдать режим сна. Но сделать это порой сложнее, чем кажется. Читай, как восстановить режим сна и откуда брать мелатонин.

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