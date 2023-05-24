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Літо, спека і спалахи на сонці: календар магнітних бур на червень 2023

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 24 Травня 2023, 11:45
магнітні бурі у червні 2023
Фото: Pexels

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