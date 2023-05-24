Літо, спека і спалахи на сонці: календар магнітних бур на червень 2023

Вже от-от прийде перший місяць довгоочікуваного літа. Дні стануть довшими й теплішими, але готуватися у червні 2023 слід не лише до пляжного сезону. Цього місяця буде чимало магнітних бур.

Перший місяць літа одразу розпочнеться зі спалахів на сонці, але на цьому усе не скінчиться. Протягом червня магнітні бурі впливатимуть на українців з різною інтенсивністю.

Відомо, що магнітні бурі не найкращим чином впливають на людський організм. Тож під час сильних спалахів на сонці усі можуть відчувати головний біль, втому й навіть порушення сну.

Метеозалежні люди можуть відчувати неприємні симптоми навіть за найменших магнітних бур, тож до них слід бути готовими. Календар магнітних бур на червень 2023 знайдеш у матеріалі.

Магнітні бурі у червні 2023

Слабкі магнітні бурі: 1,7,16 та 30 червня

Середні магнітні бурі: 10, 28–29 червня.

Сильні магнітні бурі: 2, 18–20 червня.

Вплив магнітних бур на людину

Слабкі магнітні бурі зазвичай проходять непомітно. Та вплив сонця на самопочуття все ж можуть відчувати метеозалежні люди: загальне нездужання та зниження працездатності, підвищену емоційну та нервову напругу.

Вплив середніх та сильних магнітних бур може відчути на собі більшість людей. Так, можна чекати на загальну слабкість, головний біль, підвищення тиску й навіть загострення хронічних хвороб.

Метеозалежним і не тільки: допомога під час магнітних бур

Хоч яким стійким не був твій організм, до спалахів на сонці краще підготуватися завчасно. Наприклад, перевір, чи є у твоїй аптечці пігулки проти головного болю чи тиску.

Не менш важливо не перенавантажувати себе роботою, щоб організм простіше переніс спалахи на сонці. Ось ще кілька рекомендацій, які допоможуть полегшити симптоми магнітних бур:

Не пий каву, енергетики, алкоголь — усе це тільки послабить організм та дозволить сонячним спалахам впливати на тебе сильніше. Натомість слід пити більше води.

Додай у своє життя фізичну активність. Не зайвими будуть навіть звичайні прогулянки на свіжому повітрі.

Приймай контрастний душ. Він допоможе прийти до тями та покращити самопочуття.

Щоб магнітні бурі впливали на тебе менше, важливо гарно висипатися та дотримуватися режиму сну. Та зробити це часом складніше, ніж здається. Читай, як відновити режим сну та звідки брати мелатонін.

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