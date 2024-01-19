Голова будет болеть не от празднований? Когда ждать магнитные бури в январе 2024 года

Раньше можно было бы подумать, что в январе голова может болеть разве что от бурных празднеств. Однако теперь, когда украинцам не до веселых посиделок, на самочувствие могут повлиять не только ночи без сна из-за российских обстрелов, но и магнитные бури в январе 2024 года.

Хотя явление и иногда воспринимается несерьезно, но все же имеет свое влияние на самочувствие людей во всем мире.

Магнитные бури в январе 2024 года: календарь магнитных бурь на январь

В январе 2024 года следует ожидать магнитные бури не так часто. Однако все они будут мощными по своему влиянию, поэтому метеозависимым важно знать четко, в какие дать их ждать.

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Ведь в такой период можно ощущать головную боль, мигрени, головокружение, сонливость, потерю концентрации, проблемы со сном, общую слабость, раздражительность и тревожность.

И хотя это зависит от индивидуальных особенностей, все же в такие дни магнитных бурь стоит не планировать серьезных дел, а предпочесть отдых и заботу о собственном здоровье.

Календарь магнитных бурь на январь 2024 года: даты

В январе украинцы могут ожидать магнитных бурь не так часто, но их интенсивность будет мощной:

2 января — сильная магнитная буря;

7 января — сильная магнитная буря;

9 января — сильная магнитная буря;

14 января — сильная магнитная буря;

21 января — сильная магнитная буря;

27 января — сильная магнитная буря.

Как ограничить влияние магнитных бурь на самочувствие

Существует несколько универсальных способов, которые помогут не только справиться с магнитными бурями, но и улучшить самочувствие в любой день, когда нужно восстановить силы.

Прежде всего, стоит сбалансировать сон и ложиться до 23:00, а также позаботиться о питании: уменьшить количество жирного, острого, соленого, сладкого и алкоголя в рационе. Хорошо в такие дни и отказаться от курения. Можно провести время на прогулке на свежем воздухе.

Сбалансировать следует и употребление воды, ведь недостаточное ее количество в организме может оказать существенное влияние на самочувствие.

И все же, если твое самочувствие зависит в этот раз от выпитых напитков, читай, почему болит голова от алкоголя и как себе помочь.

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