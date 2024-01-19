Здоровье и красота

Голова будет болеть не от празднований? Когда ждать магнитные бури в январе 2024 года

Даниэла Долотова, журналист сайта 19 января 2024, 08:15
магнитные бури в январе 2024
Фото: Pexels

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