Голова болітиме не від святкувань? Коли чекати магнітні бурі в січні 2024

Раніше можна було б подумати, що у січні голова може боліти хіба від бурхливих святкувань. Однак тепер, коли українцям не до веселих посиденьок, на самопочуття можуть вплинути не лише ночі без сну через російські обстріли, але й магнітні бурі в січні 2024 року.

Хоч явище й іноді сприймається несерйозно, але все ж таки має свій вплив на самопочуття людей у всьому світі.

Магнітні бурі в січні 2024: календар магнітних бур на січень

У січні 2024 року варто очікувати магнітні бурі не так часто. Однак водночас усі вони будуть потужними за своїм впливом, тому метеозалежним важливо знати чітко, у які дати їх чекати.

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Адже у такий період, можна відчувати головний біль, мігрені, запаморочення, сонливість, втрату концентрації, проблеми зі сном, загальну слабкість, дратівливість та тривожність.

І хоч це залежить від індивідуальних особливостей, все ж таки у такі дні магнітних бур варто не планувати серйозних справ, а натомість надати перевагу відпочинку та турботі про власне здоров’я.

Календар магнітних бур на січень 2024: дати

У січні українці можуть очікувати на магнітні бурі не так часто, але їхня інтенсивність буде потужною:

2 січня — сильна магнітна буря;

7 січня — сильна магнітна буря;

9 січня — сильна магнітна буря;

14 січня — сильна магнітна буря;

21 січня — сильна магнітна буря;

27 січня — сильна магнітна буря.

Як обмежити вплив магнітних бур на самопочуття

Існує кілька універсальних способів, які допоможуть не лише впоратись з магнітними бурями, але й загалом покращити самопочуття у будь-який день, коли потрібно відновити сили.

Насамперед варто збалансувати сон та лягати до 23:00, а також попіклуватись про харчування: зменшити кількість жирного, гострого, солоного, солодкого та алкоголю в раціоні. Добре у такі дні буде й відмовитись від паління. Натомість можна провести час на прогулянці на свіжому повітрі.

Збалансувати варто й вживання води, адже недостатня її кількість в організмі може суттєво вплинути на самопочуття.

Та все ж таки, якщо твоє самопочуття залежить цього разу від випитих напоїв, читай, чому болить голова від алкоголю та як собі допомогти.

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