Как распознать мастит: техники самопомощи и когда идти к врачу

Воспаление молочных желез — мастит — может возникать у женщин, мужчин и даже детей. Но чаще всего это случается с женщинами в период грудного вскармливания, когда организм активно производит молоко для малыша.

Во многих случаях мастит возникает от бактериальной инфекции, попадающей в ткани молочных желез. Если у тебя начался мастит, а возможности пойти к врачу сейчас нет, поделимся, что делать дома. Советами делится Healthline.

Почему возникает мастит

Если ты ждешь визита к врачу, а снять болевые симптомы как-то нужно, эти советы понадобятся тебе. Помочь с маститом может как консультант по грудному вскармливанию, так и твой семейный врач. Но не везде на прием записаться можно сразу или онлайн.

На такие случаи следует знать, как преодолеть мастит в домашних условиях. Если в груди болит, есть чувство жара, и развивается гриппоподобная инфекция, действовать лучше срочно. Во время мастита можно не заканчивать грудное вскармливание.

Напротив, частое кормление ребенка может помочь с маститом. При подозрении на мастит не всегда нужны антибиотики, в некоторых случаях можно обойтись и без лекарств. Мастит не всегда поражает две молочные железы. Чаще он развивается тогда, когда молоко скапливается в конкретном участке железы.

Кроме всего, бактерии могут проникать через трещины на сосках и воспаления кожи. Кроме лактации, причинами мастита могут быть:

давление на грудь;

чрезмерный стресс;

слишком быстрое отлучение ребенка от груди;

избыточное количество молока.

Ты можешь чувствовать боль, уплотнения, температуру, отеки, жжение и красноту груди. Также могут наблюдаться выделения из сосков. Среди других симптомов во время мастита могут быть простуда, истощение.

Как справиться с маститом дома

Напомним, что не стоит заниматься самолечением! При подозрении на мастит немедленно обратись к врачу. Если мастит только начинается, у тебя есть сутки-двое на помощь себе перед походом к врачу. Соблюдай следующие важные правила:

Отдых. Конечно, важно уделять помощь новорожденному, но нельзя забывать о себе. Попробуй максимально проводить время в постели или другим способом отвлекаться от рутины молодой мамы. Лучше, чтобы муж или родные помогали тебе с ребенком в эти дни. Не чувствуй своей вины за восстановление.

Попробуй почаще кормить ребенка грудью. Оптимально — раз в два часа. Начинать следует с неудобной стороны, но предлагай ребенку обе молочные железы. Мастит не влияет на качество молока.

раз в два часа. Начинать следует с неудобной стороны, но предлагай ребенку обе молочные железы. Мастит не влияет на качество молока. Изменение позы для кормления. Угол наклона ребенка изменит и угол всасывания молока, что может помочь справиться с маститом. Пробовать нужно как можно больше поз кормления ребенка.

Используй безрецептурные обезболивающие, если есть воспаление, жар или боль. В аптеке попроси такие, которые можно матерям на лактации.

Листья капусты могут помочь. Эффективны как прохладные листья капусты, так и теплые компрессы из капусты во время нагрубания груди. Чистыми листьями нужно накрывать грудь, кроме сосков, или класть в бюстгальтер. Когда капуста нагреется, можно убирать листья. После этого промой и промокни грудь. Такую процедуру можно делать трижды в день, но будь осторожной, ведь листья капусты могут уменьшать выработку молока.

Эфирные масла также отлично помогают во время мастита. Выбери масло чайного дерева, оливковое или миндальное. После смазывания проблемных зон грудь нужно промывать.

Витамин С способствует заживлению ран и увеличивает запас антиоксидантов в организме. Проконсультируйся с врачом, подходит ли тебе такой способ лечения мастита. А еще добавь в рацион апельсины, киви, красный перец, брокколи, брюссельскую капусту и картофель.

Не забывай об увлажнении. Пей больше воды, ведь во время грудного вскармливания организм нуждается в ее еще больше. В период лактации следует выпивать 16 стаканов воды в день. Можно пить молоко, сок, чаи.

Мастит: когда идти к врачу

Если в течение первых 1-2 дней домашнее лечение не помогло, а симптомы не снизились, нужно срочно идти к врачу. В некоторых случаях мамам назначают антибиотики для лечения инфекции.

Симптомы, указывающие, что нужно идти к врачу во время мастита, являются:

температура свыше 38 градусов;

гной или кровь в молоке;

красные полосы на груди;

горячая, покрасневшая, опухшая грудь;

трещины на сосках;

озноб или симптомы гриппа.

Все чаще можно услышать, что украинки не увеличивают грудь, а удаляют силиконовые импланты. Почему так происходит и реальный случай — читай в материале.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!