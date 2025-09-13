Как распознать мастит: техники самопомощи и когда идти к врачу

Воспаление молочных желез — мастит — может возникать у женщин, мужчин и даже детей. Но чаще всего это случается с женщинами в период грудного вскармливания, когда организм активно производит молоко для малыша.
Во многих случаях мастит возникает от бактериальной инфекции, попадающей в ткани молочных желез. Если у тебя начался мастит, а возможности пойти к врачу сейчас нет, поделимся, что делать дома. Советами делится Healthline.
Почему возникает мастит
Если ты ждешь визита к врачу, а снять болевые симптомы как-то нужно, эти советы понадобятся тебе. Помочь с маститом может как консультант по грудному вскармливанию, так и твой семейный врач. Но не везде на прием записаться можно сразу или онлайн.
На такие случаи следует знать, как преодолеть мастит в домашних условиях. Если в груди болит, есть чувство жара, и развивается гриппоподобная инфекция, действовать лучше срочно. Во время мастита можно не заканчивать грудное вскармливание.
Напротив, частое кормление ребенка может помочь с маститом. При подозрении на мастит не всегда нужны антибиотики, в некоторых случаях можно обойтись и без лекарств. Мастит не всегда поражает две молочные железы. Чаще он развивается тогда, когда молоко скапливается в конкретном участке железы.
Кроме всего, бактерии могут проникать через трещины на сосках и воспаления кожи. Кроме лактации, причинами мастита могут быть:
- давление на грудь;
- чрезмерный стресс;
- слишком быстрое отлучение ребенка от груди;
- избыточное количество молока.
Ты можешь чувствовать боль, уплотнения, температуру, отеки, жжение и красноту груди. Также могут наблюдаться выделения из сосков. Среди других симптомов во время мастита могут быть простуда, истощение.
Как справиться с маститом дома
Напомним, что не стоит заниматься самолечением! При подозрении на мастит немедленно обратись к врачу. Если мастит только начинается, у тебя есть сутки-двое на помощь себе перед походом к врачу. Соблюдай следующие важные правила:
- Отдых. Конечно, важно уделять помощь новорожденному, но нельзя забывать о себе. Попробуй максимально проводить время в постели или другим способом отвлекаться от рутины молодой мамы. Лучше, чтобы муж или родные помогали тебе с ребенком в эти дни. Не чувствуй своей вины за восстановление.
- Попробуй почаще кормить ребенка грудью. Оптимально — раз в два часа. Начинать следует с неудобной стороны, но предлагай ребенку обе молочные железы. Мастит не влияет на качество молока.
- Изменение позы для кормления. Угол наклона ребенка изменит и угол всасывания молока, что может помочь справиться с маститом. Пробовать нужно как можно больше поз кормления ребенка.
- Используй безрецептурные обезболивающие, если есть воспаление, жар или боль. В аптеке попроси такие, которые можно матерям на лактации.
- Листья капусты могут помочь. Эффективны как прохладные листья капусты, так и теплые компрессы из капусты во время нагрубания груди. Чистыми листьями нужно накрывать грудь, кроме сосков, или класть в бюстгальтер. Когда капуста нагреется, можно убирать листья. После этого промой и промокни грудь. Такую процедуру можно делать трижды в день, но будь осторожной, ведь листья капусты могут уменьшать выработку молока.
- Эфирные масла также отлично помогают во время мастита. Выбери масло чайного дерева, оливковое или миндальное. После смазывания проблемных зон грудь нужно промывать.
- Витамин С способствует заживлению ран и увеличивает запас антиоксидантов в организме. Проконсультируйся с врачом, подходит ли тебе такой способ лечения мастита. А еще добавь в рацион апельсины, киви, красный перец, брокколи, брюссельскую капусту и картофель.
- Не забывай об увлажнении. Пей больше воды, ведь во время грудного вскармливания организм нуждается в ее еще больше. В период лактации следует выпивать 16 стаканов воды в день. Можно пить молоко, сок, чаи.
Мастит: когда идти к врачу
Если в течение первых 1-2 дней домашнее лечение не помогло, а симптомы не снизились, нужно срочно идти к врачу. В некоторых случаях мамам назначают антибиотики для лечения инфекции.
Симптомы, указывающие, что нужно идти к врачу во время мастита, являются:
- температура свыше 38 градусов;
- гной или кровь в молоке;
- красные полосы на груди;
- горячая, покрасневшая, опухшая грудь;
- трещины на сосках;
- озноб или симптомы гриппа.
