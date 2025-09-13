Як розпізнати мастит: техніки самодопомоги і коли йти до лікаря

Запалення молочних залоз — мастит — може виникати у жінок, чоловіків та навіть дітей. Та найчастіше це трапляється з жінками у період грудного вигодовування, коли організм активно виробляє молоко для малюка.

У багатьох випадках мастит виникає від бактеріальної інфекції, яка потрапляє в тканини молочних залоз. Якщо у тебе почався мастит, а можливості піти до лікаря саме зараз немає, поділимося, що робити вдома. Порадами ділиться Healthline.

Чому виникає мастит

Якщо ти саме чекаєш візиту до лікаря, а зняти больові симптоми якось потрібно, ці поради знадобляться тобі. Допомогти з маститом може як консультант з грудного вигодовування, так і твій сімейний лікар. Та не всюди на прийом записатися можна відразу чи онлайн.

На такі випадки потрібно знати, як подолати мастит у домашніх умовах. Якщо у грудях болить, є відчуття жару, і розвивається грипоподібна інфекція, діяти краще терміново. Під час маститу можна не закінчувати грудне вигодовування.

Навпаки, часте годування дитини може допомогти з маститом. Під час підозри на мастит не завжди потрібні антибіотики, у деяких випадках можна обійтися і без ліків. Мастит не завжди вражає дві молочні залози. Найчастіше він розвивається тоді, коли молоко накопичується в конкретній ділянці залози.

Крім усього, бактерії можуть проникати через тріщини на сосках та запалення шкіри. Крім лактації, причинами маститу можуть бути:

тиск на груди;

надмірний стрес;

занадто швидке відлучення дитини від грудей;

надмірна кількість молока.

Ти можеш відчувати біль, ущільнення, температуру, набряки, печіння та почервоніння грудей. Також можуть спостерігатися виділення з сосків. Серед інших симптомів під час маститу можуть бути застуда, знесилення.

Як впоратися з маститом удома

Нагадаємо, що не варто займатися самолікуванням! За підозри на мастит негайно звернися до лікаря. Якщо мастит тільки розпочинається, у тебе є доба-дві на допомогу собі перед походом до лікаря. Дотримуйся таких важливих правил:

Відпочинок. Звісно, важливо приділяти допомогу новонародженому, але не можна забувати про себе. Спробуй максимально проводити час у ліжку чи іншим способом відволікатися від рутини молодої мами. Краще, аби чоловік чи рідні допомагали тобі з дитиною в ці дні. Не відчувай власної вини за відновлення.

Спробуй частіше годувати дитину грудьми. Оптимально — раз на дві години. Починати слід з незручного боку, та пропонуй дитині обидві молочні залози. Мастит не впливає на якість молока.

Зміни позу для годування. Кут нахилу дитини змінить і кут висмоктування молока, що може допомогти впоратися з маститом. Пробувати потрібно якомога більше поз годування дитини.

Використай безрецептурні знеболювальні, якщо маєш запалення, жар чи біль. В аптеці попроси такі, які можна мамам на лактації.

Листя капусти може допомогти. Ефективними є як прохолодні листки капусти, так і теплі компреси з капусти під час нагрубання грудей. Чистим листям потрібно накривати груди, крім сосків, або класти у бюстгальтер. Коли капуста нагріється, можна прибирати листки. Після цього помий та промокни груди. Таку процедуру можна робити тричі на день, та будь обережною, адже листя капусти може зменшувати вироблення молока.

Ефірні олії також чудово допомагають під час маститу. Вибери олію чайного дерева, або оливкову чи мигдальну. Після змащування проблемних зон груди потрібно промивати.

Вітамін С сприяє заживленню ран і збільшує запас антиоксидантів в організмі. Проконсультуйся з лікарем, чи підходить тобі такий спосіб лікування маститу. А ще додай до раціону апельсини, ківі, червоний перець, броколі, брюсельську капусту та картоплю.

Не забувай про зволоження. Пий більше води, адже під час грудного вигодовування організм потребує її ще більше. У період лактації варто випивати 16 склянок води на день. Можна також пити молоко, сік, чаї.

Мастит: коли йти до лікаря

Якщо протягом перших 1-2 днів домашнє лікування не допомогло, а симптоми не зменшилися, потрібно терміново йти до лікаря. В деяких випадках мамам призначають антибіотики для лікування інфекцій.

Симптомами, які вказують, що потрібно йти до лікаря під час маститу, є такі:

температура понад 38 градусів;

гній чи кров у молоці;

червоні смуги на грудях;

гарячі, почервонілі, опухлі груди;

тріщини на сосках;

озноб чи симптоми грипу.

