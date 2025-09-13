Як розпізнати мастит: техніки самодопомоги і коли йти до лікаря

Запалення молочних залоз — мастит — може виникати у жінок, чоловіків та навіть дітей. Та найчастіше це трапляється з жінками у період грудного вигодовування, коли організм активно виробляє молоко для малюка.
У багатьох випадках мастит виникає від бактеріальної інфекції, яка потрапляє в тканини молочних залоз. Якщо у тебе почався мастит, а можливості піти до лікаря саме зараз немає, поділимося, що робити вдома. Порадами ділиться Healthline.
Чому виникає мастит
Якщо ти саме чекаєш візиту до лікаря, а зняти больові симптоми якось потрібно, ці поради знадобляться тобі. Допомогти з маститом може як консультант з грудного вигодовування, так і твій сімейний лікар. Та не всюди на прийом записатися можна відразу чи онлайн.
На такі випадки потрібно знати, як подолати мастит у домашніх умовах. Якщо у грудях болить, є відчуття жару, і розвивається грипоподібна інфекція, діяти краще терміново. Під час маститу можна не закінчувати грудне вигодовування.
Навпаки, часте годування дитини може допомогти з маститом. Під час підозри на мастит не завжди потрібні антибіотики, у деяких випадках можна обійтися і без ліків. Мастит не завжди вражає дві молочні залози. Найчастіше він розвивається тоді, коли молоко накопичується в конкретній ділянці залози.
Крім усього, бактерії можуть проникати через тріщини на сосках та запалення шкіри. Крім лактації, причинами маститу можуть бути:
- тиск на груди;
- надмірний стрес;
- занадто швидке відлучення дитини від грудей;
- надмірна кількість молока.
Ти можеш відчувати біль, ущільнення, температуру, набряки, печіння та почервоніння грудей. Також можуть спостерігатися виділення з сосків. Серед інших симптомів під час маститу можуть бути застуда, знесилення.
Як впоратися з маститом удома
Нагадаємо, що не варто займатися самолікуванням! За підозри на мастит негайно звернися до лікаря. Якщо мастит тільки розпочинається, у тебе є доба-дві на допомогу собі перед походом до лікаря. Дотримуйся таких важливих правил:
- Відпочинок. Звісно, важливо приділяти допомогу новонародженому, але не можна забувати про себе. Спробуй максимально проводити час у ліжку чи іншим способом відволікатися від рутини молодої мами. Краще, аби чоловік чи рідні допомагали тобі з дитиною в ці дні. Не відчувай власної вини за відновлення.
- Спробуй частіше годувати дитину грудьми. Оптимально — раз на дві години. Починати слід з незручного боку, та пропонуй дитині обидві молочні залози. Мастит не впливає на якість молока.
- Зміни позу для годування. Кут нахилу дитини змінить і кут висмоктування молока, що може допомогти впоратися з маститом. Пробувати потрібно якомога більше поз годування дитини.
- Використай безрецептурні знеболювальні, якщо маєш запалення, жар чи біль. В аптеці попроси такі, які можна мамам на лактації.
- Листя капусти може допомогти. Ефективними є як прохолодні листки капусти, так і теплі компреси з капусти під час нагрубання грудей. Чистим листям потрібно накривати груди, крім сосків, або класти у бюстгальтер. Коли капуста нагріється, можна прибирати листки. Після цього помий та промокни груди. Таку процедуру можна робити тричі на день, та будь обережною, адже листя капусти може зменшувати вироблення молока.
- Ефірні олії також чудово допомагають під час маститу. Вибери олію чайного дерева, або оливкову чи мигдальну. Після змащування проблемних зон груди потрібно промивати.
- Вітамін С сприяє заживленню ран і збільшує запас антиоксидантів в організмі. Проконсультуйся з лікарем, чи підходить тобі такий спосіб лікування маститу. А ще додай до раціону апельсини, ківі, червоний перець, броколі, брюсельську капусту та картоплю.
- Не забувай про зволоження. Пий більше води, адже під час грудного вигодовування організм потребує її ще більше. У період лактації варто випивати 16 склянок води на день. Можна також пити молоко, сік, чаї.
Мастит: коли йти до лікаря
Якщо протягом перших 1-2 днів домашнє лікування не допомогло, а симптоми не зменшилися, потрібно терміново йти до лікаря. В деяких випадках мамам призначають антибіотики для лікування інфекцій.
Симптомами, які вказують, що потрібно йти до лікаря під час маститу, є такі:
- температура понад 38 градусів;
- гній чи кров у молоці;
- червоні смуги на грудях;
- гарячі, почервонілі, опухлі груди;
- тріщини на сосках;
- озноб чи симптоми грипу.
