Матча с эффектом бодрости: сколько кофеина в порции напитка

Ярко-зеленая матча уже давно захватила Instagram, TikTok и сердца миллионов. Для кого-то она является заменой кофе, для других — это как волшебный напиток, который является чрезвычайно полезным для здоровья.

Однако не все знают, сколько можно употреблять матча в течение дня и что известно о содержании кофеина в этом напитке. Поэтому дальше рассказываем самое интересное!

Интересные факты о модном напитке матча

Сегодня матча — must-have для инфлюенсеров и миллионов молодых людей, которые ищут более здоровую альтернативу кофе.

По версии BBC News Украина, этот напиток содержит в 10 раз больше антиоксидантов, чем обычный зеленый чай. Именно это подтверждает и исследование Университета Конкук в Сеуле. Антиоксиданты помогают организму бороться с клеточными повреждениями, снижают риск хронических заболеваний и, согласно данным ученых, могут даже замедлять старение.

— Зеленый чай хорошо изучен в контексте пользы для здоровья, а матча — это его более концентрированная форма. Однако нужны дополнительные исследования относительно потенциальной пользы.

Об этом сказала диетолог Миранда Галати.

Сколько кофеина в матча

В целом матча содержит до 176 мг кофеина в порции, но также L-теанин — аминокислоту, которая обладает успокаивающим действием. Именно благодаря этому сочетанию энергия от матча не похожа на кофейные качели с подъемом и резким падением.

— Эта аминокислота, содержащаяся в матча, может оказывать положительное влияние на нервную систему, помогая при стрессе, тревожности и бессоннице.

Исследование японского Университета Сидзуока показало потенциальное положительное влияние матча на когнитивные функции у пожилых людей, которые употребляли порошок чая ежедневно в течение двух месяцев.

Однако стоит помнить, что в больших дозах кофеин, даже в сочетании с L-теанином, может вызвать учащенное сердцебиение, тревожность или бессонницу. Именно поэтому рекомендуемое количество — не более 400 мг кофеина в день. Это одна-две чашки матча-латте.

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